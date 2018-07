Batres quiere reflector mediático

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No se disciplina ante AMLO

Bien recibido nombramiento de De la Fuente

Luego de que Ricardo Monreal fuera designado por una amplia mayoría como el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, dejando a Martí Batres Guadarrama en el camino, parece que éste último quiere el reflector mediático, razón por la que se ha dedicado a adelantar temas de la agenda legislativa.

Todo indica que hay alguien que no ha mostrado disciplina ante la decisión del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Pero este es un antiguo enfrentamiento. Desde que Monreal se unió a la causa del tabasqueño, convirtiéndose con ello en uno de sus hombres más cercanos, la envidia de Batres se dejó sentir sin olvidar que antes, el ex perredista se había enfrentado ni más ni menos que con Andy López Beltrán, el primogénito de López Obrador, por el control del partido morenista en la capital de la República y finalmente, no le quedó más remedio a Batres que alinearse al Junior del virtual presidente electo, ya que sublevarse le hubiera costado quizá quedar relegado en su carrera política.

Luego, como se recordará, vino la contienda interna por la candidatura de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, donde por cierto, Monreal Avila tenía muchísimas posibilidades. Entonces, Martí Batres se prestó al juego de las encuestas internas que nadie conoce, de dónde salió ganadora la virtual Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

A esas alturas, Batres Guadarrama ya se frotaba las manos, pues supuso que el ex gobernador zacatecano se iría a contender por otro partido y que dejaría las filas de Morena.

De hecho, varios institutos políticos se le acercaron para ese fin. Bueno, hasta los hoy vapuleados “Chuchos”, Ortega y Zambrano, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que Monreal se convirtiera en el abanderado del “Frente por la CDMX”, sin conseguirlo.

Visto al paso del tiempo, sin duda, el ahora virtual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, tomó la decisión más sabia, pues se quedó en las cercanías de AMLO, mientras que Batres, se quedó con las ganas.

Un último intento hizo el ex perredista cuando se incluyó en la terna para competir por la coordinación de la bancada morenista en el Senado de la República. Quiso adelantarse y a finales del mes pasado, presentó en el Club de Periodistas, los 50 puntos de lo que llamó su agenda para esa instancia legislativa. Sin embargo, no hizo más que repetir lo que ha venido diciendo López Obrador aún antes de ganar en los comicios del pasado 1 de julio.

El ejemplo más claro de lo anterior, es que plantea como prioridad número uno, el combate a la corrupción. Propuso también otras reformas que piensa sacar adelante una vez que esté en la labor legislativa, como por ejemplo: al Sistema de Salud Pública, al Seguro Popular, a la Ley del IMSS; a la Ley del Servicio Público Docente y al Sistema de Evaluación Docente, entre otras.

En fin, en el caso de Batres Guadarrama no puede descartarse que más adelante, ya instalado en el Senado, vuelva a intentar algo para quedarse con la Coordinación de Morena.

Municiones

*** Excelentemente bien recibida fue la propuesta de AMLO para que el doctor Juan Ramón De la Fuente ocupe la embajada de México en la ONU. El ex rector de la UNAM, quien goza de una trayectoria impecable, agradeció el nombramiento señalando que es una distinción que “me compromete a tratar de seguirle sirviendo a México como lo he hecho en los diversos cargos que he tenido”.

Asimismo, el exsecretario de Salud solicitó esperar la ratificación de la propuesta por parte del Senado de la República, instancia donde se requiere del apoyo de la mayoría calificada.

*** Lo quisieron hacer con “bombo y platillo”, sin embargo, no les salió; no obstante, el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, recibió felicitaciones de la dirigente, Claudia Ruiz Massieu, así como del ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila. Ambos dijeron que se había tratado de un proceso en el que prevaleció la unidad del ahora mermado PRI, sin embargo, el nombramiento del hidalguense, estaba más que “cantado”.

Es más, se dice que el nombre de Beatriz Paredes Rangel, circuló nada más para hacer comparsa. ¿Será? Y como en alguna ceremonia pasada de los premios “Oscar”, Osorio Chong se tomó la obligada “selfie” con quienes serán los integrantes de su bancada. Ahí apareció muy sonriente Jorge Carlos Ramírez Marín, que puede presumir de ser el único priísta que ganó en las urnas su escaño en la Cámara Alta. Por cierto, el yucateco aseguró que el PRI será oposición por poco tiempo pero para ello, se requiere un cambio de fondo, no solo de nombre, para que la ciudadanía vuelva a creer en este partido.

*** La propuesta de recortar a la mitad los recursos que se le asignan a los partidos, ha puesto a más de uno a “tronarse” los dedos, especialmente, al Revolucionario Institucional y también al PAN. Por eso, hasta los legisladores salientes le han entrado a ese debate y senadores como Jesús Casillas indica que la propuesta sin duda, suena atractiva, pero lo que hay que evitar que se propicie el financiamiento ilícito. Por su parte, el consejero Benito Nacif, planteó una reforma integral y a fondo al Sistema de Financiamiento de los institutos políticos

*** De nueva cuenta el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estará dándose “de topes en la pared luego de que un juez federal otorgara un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de su antecesor, César Duarte Jáquez, a quien el propio Corral acusó como presunto responsable del delito de peculado por la nada despreciable cantidad de 275 millones de pesos que habrían sido desviados al PRI.

morcora@gmail.com