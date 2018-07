ASA registra números positivos al inicio de este año

El día de hoy será el lanzamiento del Sistema Nacional de Certificación Turística y Primera Entrega del Distintivo Nacional de Calidad Turística, acto que será presidido por Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo del Gobierno de la República, en compañía de José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur.

Además, asistirán Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo del Gobierno de Guanajuato y Presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, así como por Carlos Rodríguez Amieva, Gerente General del Grupo Hotelero Administradora del Centro.

La cita es este lunes 16 de julio a las 9:30 horas en el Salón del Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en Calle 16 de Septiembre no. 82, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

En tanto, le informo que durante el primer semestre de 2018, la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) incrementó 11.6 puntos porcentuales el flujo de pasajeros, respecto del mismo periodo de 2017, atendiendo a un total de un millón 451 mil 594 de viajeros en sus aeropuertos.

Las terminales aéreas de la Red ASA que registraron el mayor incremento en el tráfico de pasajeros de enero a junio fueron: Puebla, con 34.8%; Colima, 27.2%; Chetumal, 24.4%; Ciudad Obregón, 16.6%; Puerto Escondido, 13.2%; Nogales, 10.1%; Uruapan, 7%; Tepic, 6%, y Loreto, con 3.7%.

En materia de operaciones aeroportuarias, las terminales que reportan un aumento en el mismo periodo son: Poza Rica, 40.9%; Colima, 15.8%; Uruapan, 9.9%; Ciudad Obregón, 9.1%; Nogales, 8.3%; Ciudad del Carmen, 7%, Campeche, 3.7%, y Loreto, 3.4%.

En materia de carga aérea, el volumen movilizado en el primer semestre de 2018 en las terminales aéreas de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ascendió a un millón 919 mil 954 kilogramos, cifra superior en 21.8% a los volúmenes registrados en 2017, destacando en este rubro los aeropuertos de Chetumal, con 697.5% de crecimiento; Campeche, 53.2%; Puerto Escondido, 51.4%; Ciudad Obregón, 21.8%, y Ciudad del Carmen, 11.7%.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares consolida de esta forma su labor de servicio con los mejores niveles de calidad en la atención de pasajeros, incrementando la conectividad aérea nacional para generar nuevos vínculos de negocios y promover servicios aéreos de clase mundial.

También, déjeme contarle que en Quintana Roo la situación política luego de los pasados resultados electorales se puso color de hormiga, pues los legisladores de Morena que alcanzaron el triunfo y la respectiva curul o escaño en el Congreso de la Unión tienen de tal forma tatuado el sello de propiedad del ex gobernador Roberto Borge Angulo, que ponen en tela de duda su desempeño a favor de los quintanarroenses, porque de antemano se espera sea parcial a favor del grupo político que le hace las contras al actual gobernador Carlos Joaquín González.

En los hechos la alianza política entre los borgistas y AMLO se fincó desde que el segundo aceptó como líder de Morena en Quintana Roo a José Luis Pech, emanado de las filas priistas mismas que nutrió y fomentó el hoy ex mandatario preso; Pech llegó al Senado de la República gracias al efecto loprezobradorista.

Aquí le dejo esta historia para que usted saque sus propias conclusiones:

César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien fuera abogado personal del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que además se desempeñaba como prestanombres del mandatario, fue capturado en las primeras horas del sábado pasado por elementos de la Fiscalía Especial Anticorrupción en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), justo cuando era dado de alta en un hospital de Cancún con un nombre falso.

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez federal, del principal testaferro de Roberto Borge Angulo en la adquisición multimillonaria de navíos adjudicados a la empresa Barcos Caribe.

La Procuraduría estatal de Quintana Roo abrió el expediente FGE/QR/SOL/09/3943/2016 donde solicitó a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, que verifique en el SAT la procedencia del dinero utilizado en la compra de las embarcaciones de la naviera Barcos Caribe; al tiempo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica con sede en la Ciudad de México, ingresó la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), DE-002-2014 que buscaba multar a las navieras Golfo Transportación, Naviera Ocean y Naviera Magna.

Al efecto, la sanción por 45 millones de pesos (2.3 MDD) que el árbitro comercial trató de imponer a las navieras fue frenada por la solicitud de juicio de amparo 201/2016, con el objeto de revisar la procedencia de la multa.

Con ello, la indagatoria de la COFECE en contra de tres navieras de Quintana Roo, por presuntas prácticas monopólicas absolutas, fue puesta en evidencia porque benefició directamente a la naviera Barcos Caribe, que ya era investigada por la Fiscalía General de República (FGR).

Barcos Caribe fue investigada por la Procuraduría de Quintana Roo, por haber sido señalada como una empresa creada por el ex gobernador Roberto Borge, a través de prestanombres donde figuran como socios no solamente César Celso Hermosillo Melgarejo (abogado de la familia Borge), sino también Franco González Padrón, padre de Juan Carlos González Hernández, exsecretario de Turismo de Roberto Borge, quienes no tendrían la solvencia para desarrollar el negocio marítimo.

En el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica se ventila la posibilidad de que la investigación a cargo de Carlos Mena Labarthe, Director de Competencia de COFECE, en el caso de las tres navieras que operan en Cozumel, Playa del Carmen y litorales de Quintana Roo, pudo haber sido omisa en la revisión de pruebas, presentada por tres navieras a las que intentaba imponer dicha sanción económica.

Las empresas presentaron ante el juzgado una serie de documentos probatorios de las omisiones de COFECE, con base en un estudio jurídico elaborado por el despacho internacional especializado en litigios comerciales, Greenber Taurig, en el que se identifican claramente las deficiencias de la investigación, todo ello en beneficio de la empresa de Roberto Borge Angulo y sus prestanombres.

PGR comprobó junto con la Fiscalía del estado que el ex abogado González Herrmosillo y Melgarejo pasó de vivir humildemente en Cozumel, a ser un empresario naviero e inmobiliario en unos pocos años.

Además, se le acusa de que durante la administración de Roberto Borge, fue el autor de una red de lavado de dinero y triangulación de recursos públicos, así́ como la adquisición de predios pertenecientes al patrimonio estatal a muy bajo costo.

Socios históricos de Roberto

Amable lector, le recuerdo que el Congreso de Quintana Roo otorgó a Barcos Caribe una concesión en vía pública para instalar una taquilla por 50 años, en plena Quinta Avenida, pero al caer en desgracia el ex gobernador Roberto Borge en Playa del Carmen fue clausurado el local por la Profepa, y entonces su empresa debió vender boletos como las otras dos navieras en la Terminal Marítima de Playa del Carmen; ello ocasionó que de un 50% del mercado de pasaje que ya tenía se le cayó al 25% al competir en las mismas condiciones con las otras empresas.

Resulta que en principio, el cabildo de Solidaridad había pedido una concesión por 15 años, pero la minuta de decreto sometida a la XIV Legislatura resultó por más tiempo, por un plazo de 50 años.

Los entonces integrantes de las Comisiones de Asuntos Municipales y de Turismo y Asuntos Internacionales de la legislatura local achacaron a regidores de Solidaridad la ampliación de la concesión de 15 a 50 años, misma que sin pena alguna ratificaron mediante Minuta de Decreto, el 11 de marzo de 2015.

En esa ocasión votaron a favor en su calidad de diputados locales, la actual senadora electa por Morena, Marybel Villegas Canché; el actual diputado federal electo por Morena, Jesús Pool Moo; la actual presidenta municipal de Cozumel, Perla Cecilia Tun Pech; el actual presidente municipal “reelecto” de Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo Soberanis; el ex director general del organismo público descentralizado de la administración pública municipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) Cancún, Pablo Fernández Lemmen Meyer; así como el regidor plurinominal en el municipio de Solidaridad, Luis Fernando Roldán Carrillo.

Vista de esta forma las cosas, serán los borgistas con piel de Morena quienes hagan las contras al actual gobierno panista-perredista de Quintana Roo desde el Congreso de la Unión, además, mediante el voto popular el partido del Presidente electo AMLO tiene en sus manos los principales municipios de la entidad: Benito Juárez cuya cabecera es Cancún, Othón Pompeyo Blanco cuya cabecera es la capital Chetumal y Solidaridad cuya cabecera es el destino turístico, Playa del Carmen.

No se necesita ser adivino para saber que el próximo gobierno local ha empezado a dar color y no tiene nada que ver con los tonos del PAN ni del PRD, cuyas siglas en proceso de extinción pesan sobre los hombros de Carlos Joaquín González, quien por cierto renunció a su militancia priísta pero a la fecha no se ha afiliado a ninguno de esos dos partidos; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

