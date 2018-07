Cepillín llena de nostalgia el Metropólitan, recinto donde arrancó su gira de despedida

“El Payasito de la Tele” comienza su retiro con gran éxito y en compañía de sus hijos “Cepi” y “Franky

Arturo Arellano

Con un Teatro Metropólitan completamente abarrotado, Cepillínarrancó su gira de despedida, ya que su plan es retirarse de los escenarios a los 50 años de carrera y 75 de vida, lo cual se resume a que los próximos tres años serán de un arduo recorrido por México y Latinoamérica para despedirse de sus seguidores que ya llegan a cinco generaciones de personas que han disfrutado de sus canciones.

El concierto arrancó poco después de las cinco de la tarde cuando familias enteras llegaron al recinto para encontrarse con el ícono de los payasos mexicanos. Tras la tercera llamada saltaron al escenario tres personajes que realizaron un acto de antipodismo dejando boquiabiertos a todos los presentes. Acto seguido arribó el ídolo de las familias quien no tardó en platicar. “Estamos esta noche para cantar todas esas canciones que estoy seguro se saben desde los nietos hasta los abuelitos” y empezó con “La gallina cococua”, “Mi ciudad”, “Amor chiquito” y “Las mañanitas”.

Fue así como Cepillíntuvo al público en el bolsillo, en compañía de “Cepi” y “Franky”, con quienes cantó y realizó sketches entre cada tema. “Tengo 72 años y aquí sigo, cualquiera a mi edad ya sería un viejito con bastón, pero yo no… Viejo ‘Chabelo’, yo mírenme”, dijo Cepillín, quien se dispuso a bailar frenéticamente sobre el escenario.

Así siguió con temas como “Tomás”, “La feria de Cepillín”, “Vamos a la escuela”, “Una mosca parada en la pared” y “En el bosque de la china”, esta última con la que subió al escenario a un pequeño del público, quien resultó ser su nieto Aarón, quien bailó como Michael Jackson y cantar un tema. “Es mi nieto, lo cual quiere decir que la tradición de Cepillínno termina aquí, pues continúa con mis hijos y mis nietos”, expresó el famoso payasito.

Se realizaron actos de circo sobre el escenario como aro aéreo y malabares, estos últimos a cargo de Raciel, malabarista, extraordinario artista mexicano especialista en clavas, cubo, pelotas y demás recursos para ejercer un asombroso acto. En la recta final de esta presentación, Cepillínagradeció a su público con la interpretación del tema “Gracias” y una serie de comentarios que evitaron recuerdos desde la década de los setentas y a la actualidad. La tarde la cerró con un poema que escribió luego del terremoto del pasado 19 de septiembre y con el que invitóo a la gente a ser solidaria y trabajar por el bien común del país.

Finalmente, Cepillíncomentó que “No importa a la hora que me vaya del teatro, no me voy sin tomarme una foto con cada uno de ustedes”. Por lo que la gente hizo una enorme fila para esperar el regreso deCepillínal escenario y llevarse un recuerdo para siempre. Así, Cepillínarranco su gira de despedida, la cual lo llevará a gran parte del país y Latinoamérica.

“Tengo 72 años y aquí sigo, cualquiera a mi edad ya sería un viejito con bastón, pero yo no”.