Bruno Discua lanza exposición con amor a los animales

Tita Marbez, viuda de Mario Moreno Ivanova, le acompañó como madrina de lujo

Arturo Arellano

El Restaurante Hijos del Caldo, ubicado en la calle de Atlixco 74, en la Ciudad de México, alberga la nueva exposición del artista plástico Bruno Discua, mismo que consta de una serie de pinturas y dibujos inspirados en su amor por los animales. Para la inauguración de dicha exposición, Discua contó con la presencia de la señora Tita Marbez, viudad de Mario Moreno Ivanova, como madrina de lujo, quien a su vez felicitó al artista por tan impecable trabajo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el artista explicó que “no me dedico al arte de lleno, yo tengo mi trabajo aparte, por lo que ésta es una exposición que nació circunstancialmente. Más bien el arte es mi escaparate, estas pinturas y dibujos los he ido acumulando con el tiempo. No tengo demasiados porque sólo los hago en mis ratos libres, trato de plasmar el amor que siento por los animales y de una película italiana que vi cuando era niño y los personajes me cautivaron, tanto que empecé a plasmar los míos en un estilo similar”.

Añadió que “mi idea es plasmar lo que significan para mí los animales. Por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención la fidelidad de los perros, es algo que no deja de sorprenderme, de manera que en mis dibujos trato de retratar a los humanos como guardianes de los animales, pero también a los animales como guardianes de nosotros, creo que esa sería la línea de mis obras, porque se supone que nosotros debemos salvaguardar a los animales, pero generalmente son ellos los que nos cuidan, nos protegen y son incluso más leales que nosotros”.

Así titula a las obras en términos generales “Las cuidadoras”, según sus palabras porque “se supone que los animales requieren de una persona pensante para su cuidado, por ello en cada obra hay una mujer, que a su vez es resguardada por un animal”.

Reconoce que “amo mucho a los animales, mi perro especialmente es un perro fiel y un gran compañero, es un guardián que estoy seguro de que daría la vida por mí, como yo daría todo por él”.

La exposición se mantendrá en el Restaurante Hijos del Caldo por tres semanas más, para luego dirigirse a otros espacios de la CDMX y eventualmente ser vendidos a los interesados.

