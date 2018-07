Primer mánager de Luis Miguel, asegura que Luis Rey no es el padre de El Sol

Y es que recientemente Miguel Rivero, un carnicero, de nacionalidad argentina, ha dicho que él podría ser el verdadero padre de Micky, pues asegura que fue el último novio de Marcela Basteri antes de casarse con Luis Rey

La primera temporada de la serie de Luis Miguel terminó, pero aún se siguen conociendo datos que aumentan el interés por la vida de El Sol.

Ahora, uno de sus primeros mánager en Argentina, Ricardo Berbari, reveló en el programa argentino “Implacables” que en un encuentro Luis Rey le aseguró que él no era el padre de Luis Miguel.

Invitado en el ciclo de Susana Roccasalvo, Berbari sumó un condimento a la historia de la paternidad del Rey Sol. “Yo lo tuve (a Luis Miguel) por primera vez, lo traje a Argentina cuando tenía 13 años más o menos, y lo tuve durante cinco años hasta que se separó del padre”, comenzó contando, y enseguida detalló una situación que vivió con Luis Rey.

“Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó que él no era el padre de Luis Miguel”, reveló.

“Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juró en la Biblia. Él me dijo ‘yo no soy el padre de Luis Miguel’”, enfatizó y luego recordó las fechas del inicio de la relación de Marcela Basteri y Luis Rey.

“Hay que deducir una cosa, él (Rey) conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se van a Puerto Rico, y el chico nace allí entre marzo y abril, no podía haber sido cincomesino”, aseguró.

Además, destacó que la ex pareja de Marcela se llamaba Miguel, un dato curioso por el nombre que recibió Micky.

“Lo que yo quiero decir es que lo conoce a este señor Miguel antes de conocer a Luis Rey. ¿Cómo puede ser que Luis Miguel nazca en marzo o en abril? Entonces quiere decir que ella ya estaba embarazada de antes, suponiendo”, enfatizó.

Y es que recientemente un argentino ha hecho resonar el tema y creado un enigma más en torno a la vida del cantante, ya que ha dicho que él podría ser el verdadero padre de Luis Miguel.

Miguel Rivero, un carnicero que vive en la localidad de Alejandro Korn, en el país suramericano, asegura que fue el último novio de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, antes que conociera a Luisito Rey, cuando ambos vivían en San Vicente.

“La verdad que me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo”, dijo Rivero, de 70 años, a el Diario Sur.

El romance entre Rivero y Basteri comenzó a finales de la década del 60, Miguel tenía 17 años y Marcela 18. El relató que pasaba a buscarla a una camioneta Jeep Gladiator, a escondidas de Sergio Basteri, el papá de ella.

“Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico”, comentó el argentino.

Marcela llegó a San Vicente desde Italia a los 11 años y tuvo otro novio: Rubén Gargiulo, con quien pasó un verano en Mar de Plata, invitada por su familia. Fue ahí donde conoció a Luisito Rey, quien se encontraba de gira, y escaparon juntos.

Se rumora que Marcela pudo llamar a “El Sol” con el nombre Luis Miguel por la posible duda de quién era el verdadero padre de su hijo.

Afirma que Luis Miguel nació cinco meses después de que Marcela Basteri y Luis Rey iniciaron su relación.