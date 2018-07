El show de las 3 familias mexicanas llega al Teatro Aldama

Alma Cero, Carlos Espejel, Amaranta Ruiz, Ulises de la Torre, Alejandra Ley, Juan Ríos, Luis Curiel, Renata Materola y Paty Tort, protagonizan la divertida puesta en escena

Arturo Arellano

“El show de las 3 familias mexicanas” es una obra de teatro producida por Carlos Espejel y Alma Cero, quienes inspirados en la telenovela cómica “3 familias, todos estamos bien” de Azteca 1, crearon una historia original y divertida con la que se presentan en el Teatro Aldama y cuyos últimos días serán el 4 y 5 de agosto con dos funciones por día.

Sobre este montaje, Carlos Espejel nos comentó que “fue una idea que trajeron de Perú y luego se fue a Ecuador, fue teleserie, después telenovela y cuando llego Joshua a TV Azteca decidió traer el formato a México y empezaron con ‘3 familias’. Yo ya había trabajado en Telemundo y se me dio esta tarea de hacer una telenovela cómica. Nos fue mejor de lo que esperábamos, fue el programa más visto de Azteca, sólo abajo de ‘Enamorándonos’ y ‘Exatlón’. Hicimos luego la segunda temporada que tuvo que terminarse por el Mundial y ahora decidimos producir una obra de teatro parta toda la familia, que sea sin groserías, sin albures”.

Alma Cero agregó: “Es una obra que está muy bien escrita, Carlos Espejel hizo incluso canciones, hay números musicales, y en el caso de Ale Ley tiene un número de StandUp de su autoría”.

Espejel detalló que “la historia arranca de que ‘Chayán’ y ‘Renata’ se casan, aquí vemos cómo se hace una boda en el barrio, se presenta a la familia y por supuesto llega el malo a querer impedir la boda, ya que tiene un códice que dice que no se pueden casar. Ahí arranca esta aventura que es sencilla, pero con el pretexto perfecto para presentar a todos los actores y tengan su momento relevante en la obra. Es un capítulo grandote de lo que sería la serie, pero en vivo. Además hay dinámicas con el público, los padres, los niños. Es algo dinámico e interactivo buscando que sean dos horas de entretenimiento franco”.

Juan Ríos, en tanto añadió “la reacción de la gente con este proyecto fue sorpresiva y gratificante, porque no teníamos muchas expectativas, sabíamos que era un buen proyecto desde las audiciones, pero pensábamos que era difícil ya que no había proyectos de comedia en TV Azteca. No obstante, fue afortunada esta suma de elementos, la historia, la adaptación a la idiosincrasia mexicana, los actores y llegamos a muy buen puerto. Me parece que logramos encontrar la manera de salirnos de la zona de confort y presentar otro tipo de humor, tan bien la hemos pasado que decidimos hacer esta puesta en escena, para agradecerle a la gente”.

Finalmente, destacaron que además de estas fechas en Teatro Aldama habrá gira por el interior de la República, no sin antes culminar este paso por la Ciudad de México, por lo que Alma Cero dijo “Era importa te para nosotros arrancar en Ciudad de México y qué bueno que el señor Alejandro Gou nos abra las puertas de este teatro, para seguir con este equipo y esta magia, ojalá todo fructifique y pronto podamos añadir nuevas fechas”, concluyó.

Caracterizados como Chacho y Chabela, respectivamente, Carlos Espejel y Alma Cero hacen reír de principio a fin al público asistente al Teatro Aldama.