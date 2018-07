El cine es historia y espero del nuevo gobierno muchas propuestas: Damián Alcázar

El histrión ofreció una conferencia magistral, que será una de las más recordadas del encuentro fílmico

El Festival Internacional de Guanajuato cerró sus actividades la noche del sábado, con una gala en el Teatro Juárez, en la que se dio a conocer a las cintas ganadoras

Sarah Hoch clausura la edición XXI del GIFF

Asael Grande

Hablar de Damián Alcázar representa examinar una de las carreras más visibles del cine nacional en las últimas décadas. Su trabajo le ha permitido personificar una gran variedad de papeles que encapsulan las tribulaciones de un país o incluso un continente.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato rindió un caluroso homenaje a la brillante carrera de un mexicano que nos ha permitido reconocernos en la pantalla: “hace falta en México, salas de cine en donde se muestren nuestras historias, hay mucho talento en nuestro país, muchísimos directores, de los más experimentados a los más jóvenes; de las 72 películas que tengo, 32 son óperas primas, y cada vez me sorprendo más de lo que hacen los nuevos directores, y ahí está surgiendo el nuevo cine mexicano, lo que necesitamos es una vitrina en donde se muestre lo que se hace en México, en todos los festivales internacionales, las películas mexicanas se traen premios, es buenísimo el cine mexicano, necesitamos espacios y lugares”, dijo el actor, quien ofreció una conferencia magistral en el Teatro Principal de Guanajuato, y una rueda de prensa a los medios de comunicación que se dieron cita en el GIFF.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato le rindió al actor, originario de Jiquilpan, Michoacán, Damián Alcázar, un homenaje en el majestuoso escenario del Teatro Juárez, en Guanajuato capital, en donde recibió de manos de Sarah Hoch (fundadora y directora ejecutiva del GIFF), la Cruz de Plata como reconocimiento a un recorrido profesional que lo ha distinguido como uno de los rostros más reconocibles en el cine latinoamericano: “yo espero del nuevo gobierno muchas propuestas, pero hay prioridades: la pacificación, la armonía, el recobrar nuestros valores y darles la dimensión en una sociedad que pide paz, podríamos enumerar muchas más cosas, y quiero que se vea más cine nacional, las películas hacen lo que los libros, el cine es historia”, agregó Alcázar, quien también recibió la Medalla de Plata otorgada por la Filmoteca de la UNAM, distinción elaborada con plata pura extraída en el procesamiento de películas que se otorga a aquellas personas que con su trayectoria, actividades, análisis e intervenciones en el mundo de la cinematografía contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo en todos sus aspectos.

Poseedor de una amplia trayectoria que lo ha llevado a servir como depósito del espíritu de todo un continente, el actor michoacano se conmovió hasta las lágrimas después de recibir el cariño del público. Al recibir sus galardones, el homenajeado expresó la esperanza que tiene depositada en trabajar juntos para construir un mejor país y su convicción de que Latinoamérica es una sola nación que comienza en la frontera con Estados Unidos y termina en Tierra del Fuego. “El cariño es lo que nos mantiene en el éxito cotidiano”, dijo, mientras agradecía emocionado a quienes se congregaron para brindarle su admiración.

Demostrando siempre su sólida formación actoral y su fuerte presencia escénica, Damián Alcázar es uno de los rostros más entrañables del cine mexicano. Siempre comprometido con las causas sociales, su carrera es una muestra de que la calidad artística puede llevarse bien con una aguda consciencia de los problemas sociales. Su estampa se encuentra grabada en la memoria colectiva y su trabajo es la expresión de un país que no deja de reír en tono negro.

Pilar Pellicer y Carmen Armendáriz, homenajeadas

Fue en el año 2001, durante el marco del 4° Festival Internacional de Cortometrajes, Expresión en Corto, en la que Sarah Hochn (directora general del GIFF) reunió a cineastas mexicanas, inglesas y estadounidenses para colaborar y crear redes para fortalecer el trabajo que realizan las mujeres dentro del quehacer cinematográfico. Así nació Mujeres en el Cine y la Televisión apoyadas por la Organización Mundial Women in Film and Televisión (WIFT International), programa que se dedica a promover y difundir los logros de mujeres que trabajan en todas las áreas de la cinematografía, la televisión y los medios audiovisuales.

Por lo anterior, dentro del marco de la edición XXI del Festival Internacional de Cine de Guianajuato, fueron homenajeadas dos incansables figuras, que se caracterizan por la heterogeneidad de su mirada, porque transitan en él diferenciaciones en los contenidos, en la estética, en la diversidad de temas e historias, en la construcción del punto de vista, ya que ellas establecen diferentes relaciones vinculares que recogen de sus propias experiencias, acentuando su identidad y constituyendo una interesante subjetividad: Pilar Pellicer, y Carmen Armendáriz.

La productora mexicana Carmen Armendáriz, poseedora de una brillante carrera generando contenido para las pantallas de televisión, tanto en programas unitarios como con series de gran éxito, pionera de los programas de concursos en el país, gracias a la gran popularidad que alcanzó con A la cachi cachi porra, que se transmitió por el Canal Once, dijo durante la ceremonia de homenaje: “qué les puedo decir, gracias por éste homenaje, gracias al festival, gracias a mi familia que me ha aguantado, muchas gracias”.

Con una carrera artística que comenzó como bailarina de danza contemporánea en la Compañía Nacional de Bellas Artes, Pilar Pellicer, quien en su trayectoria cinematográfica fue dirigida por muchos de los grandes artistas de la industria nacional como Felipe Cazals, Alberto Isaac, Juan José Gurrola, Arturo Ripstein, Alejandro Galindo o Emilio Fernández, dijo emocionada, al recibir su reconocimiento en el GIFF: “gracias a todos los que han pensado en mí, agradezco mucho a la asociación de mujeres del cine de esta bella ciudad que yo amo tanto, les agradezco que me hayan iinvitado, estoy muy emocionada, y no quiero llorar, pero tengo ganas de llorar de alegría de estar aquí, gracias a todos, ya no puedo decir más”.

La edición XXI del Festival Internacional de Cine de Guanajuato llegó a su fin *** Diez días de proyecciones, conferencias, clases magistrales, espectáculos al aire libre, homenajes, talleres y experiencias inmersivas, todos gratuitos, en dos ciudades sede, Patrimonio de la Humanidad. *** Se proyectaron 342 cintas de 48 países, y se presentaron para competencia 12 proyectos de realidad virtual en 360 grados por primera vez en un festival de cine en América Latina. *** El País Invitado de Honor, Líbano, presentó una selección de 61 cintas clásicas y contemporáneas que fueron una amplia ventana al misticismo y la cultura del Medio Oriente. *** La cinta ganadora del Mejor Largometraje Documental Internacional fue la cinta “Obscuro barroco”, de Evangelina Kranioti; mientras que el premio para el Mejor Largometraje Documental Mexicano fue para el proyecto “M”, de Eva Villaseñor. *** El Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano fue “Velvet”, de Paula Hopf. El galardón para el Mejor Cortometraje de Ficción Internacional se otorgó a “Drzenia”, de Dawid Bodzak.

Líbano, país invitadode honor en GIFF 2018

El Festival Internacional de Cine Guanajuato se honró en contar con la presencia de Líbano como País Invitado de Honor en su edición vigésimo primera, en la que presentó en su programación lo más destacado del cine de este país. El cine libanés es heredero de una cultura rica en historia y tradiciones: “quisiera agradecer a Sarah Hoch, por haber invitado este año a Líbano como país invitado del GIFF; quiero expresar mi apoyo a este festival, estoy como observador y representante oficial de mi país”, dijo, Sami Nmeir (embajador de Líbano en México), durante la apertura del foro bilateral México-Líbano del GIFF, que posiciona a Líbano con sus complejidades y retos, desde donde han surgido historias profundas y pertinentes.

Cintas clásicas de la República Libanesa, tanto clásicas como las contemporáneas muestran las inquietudes constantes de la idiosincrasia libanesa —como la migración o la multiculturalidad— además de reivindicar la solidez de su producción artística. Autores como Nadine Labaki o Ghassan Salhab, se exhibieron en GIFF, como una muestra de que el cine libanés se encuentra en una etapa de apogeo, tanto en producción como en reconocimiento internacional.

Además de las producciones locales, “el GIFF celebra la herencia libanesa en la conformación y el presente del cine mexicano con la presentación del libro Libaneses en el cine mexicano, obra del escritor y académico Carlos Martínez Assad, celebrando los vínculos que unen a nuestros países y presentando lo más selecto de un cine reconocido mundialmente por su calidad y hondura, es un gran honor rendirle tributo a un cine que nos conmueve y nos sorprende por igual”, agregó, Sarah Hoch, directora general del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Hoch compartió la idea de buscar una estrecha relación de coproducción con Líbano, un país cuyo cine “vive una época de oro”. La película Capharnaum,de Nadine Labaki, recibió el Premio del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes; a la vez que The Insult, de Ziad Doueiri, resultó nominada este año a mejor película extranjera en los premios Oscar.

A propósito de la visita de Líbano, se programó una muestra especial de películas realizadas por -o con participación de- mexicanos con ascendencia libanesa. Destacaron entre los títulosVeneno para las hadas (Carlos Enrique Taboada, 1983) yEl callejón de los milagros(Jorge Fons, 1995).

Finalmente, Carlos Martínez Assad, autor de Libaneses en el cine mexicano, destacó en conferencia de prensa, la dificultad “para escribir sobre un tema con tan escasa atención en México, como el de los inmigrantes, seguimos esperando los trabajos de investigación sobre las aportaciones que hicieron al cine mexicano los diferentes extranjeros que se adaptaron a México, ya sea como directores, productores, músicos o artistas protagónicos: Miguel Zacarías, Sara Matoukm Antonio Matouk, Elda Peralta, entre otros”.

“Rita, guerrera”, en el GIFF

Las escalinatas del extraordinario edificio central de la Universidad de Guanajuato fueron testigo de la proyección de Rita, el documental, como parte de la muestra especial Música+Cine que el festival trae para el auditorio que se dé cita en su segunda etapa en la capital del estado.

Los cinéfilos acudieron entusiasmados para ser testigos de la película realizada por el egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), Arturo Díaz Santana, quien asistió al evento para presentar su ópera prima. La realización del filme le tomó a él y a su equipo cuatro años de arduo trabajo que comenzaron gracias a la relación del director con Aldo Max Rodríguez, integrante de la banda y pareja sentimental de la memorable artista.

En este homenaje se retrata a través de un coro de voces, entre las que se cuentan amigos y familiares, la vida de una mujer admirable que se convirtió en un ícono del rock mexicano por su carrera musical con la banda Santa Sabina. También se realizó una reconstrucción del archivo musical y audiovisual que conducen al espectador por la evolución de la carrera de la intérprete.

Además de este mérito, a Rita Guerrero se le reconoce su gran compromiso histórico al mantenerse involucrada durante toda su vida con movimientos sociales como el zapatista y la izquierda electoral. Su partida fue temprana. A los 46 años, la artista falleció debido al cáncer de mama, pero su voz y su música, que marcaron a una generación, han quedado inmortalizados también en esta obra cinematográfica dedicada celebrar su memoria, que está más viva que nunca.

Rita Guerrero (Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 1964–Ciudad de México, 11 de marzo de 2011) fue una artista mexicana que se desarrolló en diversos campos, principalmente en la música y en el teatro. Formó parte del Ensamble Galileo, proyecto dedicado a la interpretación de música barroca. Guerrero también condujo algunos programas de televisión y apoyó a diversos movimientos sociales en México, como al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la izquierda electoral de ese país.

Desde febrero de 2010, Rita Guerrero inició su tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital General de México. Úrsula Pruneda, Mariana Rodríguez, Juan Sebastián Lach, Aldo Max, Alfonso Figueroa y Alejandro Otaola anunciaron públicamente el 19 de octubre de 2010 que Guerrero padecía cáncer y que organizarían una colecta para apoyar sus gastos médicos. A pesar de la enfermedad, Rita Guerrero continuó con sus proyectos musicales, incluyendo el Ensamble Galileo y la dirección del Coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Falleció a los 46 años a causa del cáncer de mama.

Aarón díaz, presente en GIFF con #YoMeComprometo

En el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) edición 2018, la Secretaría de Salud de Guanajuato, exhortó a guanajuatenses a sumarse a la campaña social Contra el suicidio #YoMeComprometo, campaña estratégica del Programa de Salud Mental para la prevención de conductas de riesgo, siendo esta la tercera edición de la campaña, y en la que este año, el actor Aarón Díaz, figuró como promotor.

#YoMeComprometo, hace un llamado a la población a prestar especial interés a la persona cercana que pierde interés por actividades que realizaba normalmente, que cambia de hábitos alimenticios y presenta alteraciones en el sueño, se retrae de amigos y familia, expresa o manifiesta emociones que se relacionan con huir y escapar, que inicia el consumo o abuso del alcohol y/o consumo de drogas y que descuida su aspecto personal: “hay señales que indican un posible suicidio, señales que la gente común, como nosotros, nos podemos dar cuenta, son bastantes claras; la vida es lo más valioso que tenemos los seres humanos, creo que ni el dinero, ni las posesiones, nada tiene el valor que tiene la vida, entonces, para mí es increíble pensar que un ser humano puede llegar a ese grado de querer tomar su vida, y ahí están los números, sucede en el mundo entero, nos enteramos de gente famosa que lo hace, todos los días sucede con gente ajena que no conocemos, por esta razón me quise involucrar, el suicidio es un tema del que no se habla, es un tabú, es la forma más trágica de morir, tomar tu propia vida; yo soy padre de familia, tengo hijas chiquitas, quiero que crezcan sanas, a ellas las veo todo el tiempo son mis hijas; una persona ajena que llega a pedirte ayuda, tenemos que hacerlo, somos gente buena, quitarse la vida es la forma más cobarde de hacer las cosas, hay que aprender a pedir ayuda, quiero ver un día en que el índice sea de cero muertes, yo me comprometo a ayudar, es un tema real, y todos somos parte de esto, ayudémonos”, dijo Aarón Díaz, en conferencia de prensa, dentro de lo que fue el GIFF.

La SSG cuenta con Centros de Atención Especializados en Salud Mental, con personal capacitado en psicología, y que intervienen de manera oportuna en la atención a pacientes con riesgo suicida, en ellos se brinda tratamiento integral bajo un enfoque de escucha empática que dé sentido al sufrimiento implicado en cada historia particular de los pacientes que presentan ideación, gestos y/o conductas suicidas.

Ésta escucha, acompañará al paciente durante el tiempo en que se encuentre en riesgo, así la red de apoyo ofrecerá contención en tanto se fortalecen las redes primarias como la familia, amigos y personas cercanas. Asimismo, se promueve la línea de atención psicológica gratuita través del Centro de Atención Telefónica en Crisis Psicológica, la cual detecta de manera oportuna a personas con ideación o riesgo suicida y se promueve, en caso de ser necesario, la movilización de cuerpos de urgencias.

El número de la línea es 01 800 290 00 24 y el número de la línea internacional para Migrantes es 1-877-223-7725. Estas líneas están disponibles los 365 días del año las 24 horas del día. Así como también la página de internet DINAMICAMENTE.MX atendido por especialistas en el tema.