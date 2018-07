Bancos que traicionan a sus clientes

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente

Lord Acton, 1834-1902; historiador inglés

La semana pasada publicamos en este espacio el terror que ejercen instituciones bancarias contra sus clientes, especialmente algunas empresas que están legítimamente constituidas y cumplen con la reglamentación que vigila la Secretaría de Hacienda, que encabeza Josée Antonio González Anaya.

Señalamos concretamente a Bancomer, que está bajo el liderazgo de Héctor Osuna, y Banbajío, de Carlos de la Cerda. No se trató de un señalamiento instintivo, sino de quejas de varias empresas de administración de personal y casas de cambio. No dan justificaciones escritas, porque saben perfectamente que están despojando de herramientas de control al gobierno para vigilar empresas que puedan estar fuera de las normas legales.

No sólo son Bancomer y Banbajío, sino muchos más y se convirtieron en un “cártel” donde fijan ellos sus propias reglas. Como desconfían de sus propios empleados y de su probidad, prefieren no cometer errores. Si cumplen con la reglamentación no cometerían errores.

Lo que es peor, es que prefieren no cumplir con sus clientes, ni con las autoridades hacendarias. No han entendido que muchas de esas reglamentaciones tienen como objetivo de llevar el control de las actividades fiscales de las compañías mediante ingresos en las cuentas y las facturas que generen los empresarios. El no otorgar esos instrumentos de control fiscal, dejan sin armas a las autoridades fiscales para seguir la pista del dinero de todas, absolutamente, todas las empresas. Si una empresa actúa conforme a la ley, no existirá ningún problema con las autoridades. Si las empresas son fantasmas, sin domicilio fiscal conocido y otros síntomas de delitos, entonces la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, detectará inmediatamente y podrá actuar la autoridad en consecuencia.

Es un poco de sentido común que no tienen muchos burócratas bancarios, ni sus jefes corporativos. Ante la carencia de ese “sentido común”, genera daños a la fiscalización fiscal y bancaria. Cuando existen empleados con iniciativa y sin sentido común hacen perder a instituciones Bancomer y Banbajío clientes que podrían darle mayores ingresos.

Lo peor del caso, es la holgazanería de revisar y checar documentos de empresas al momento de darle cualquier instrumento bancario de ahorro, inversión o cheques, que se contagia a otros bancos. Funcionarios de Hacienda, prefieren no tocar ni con el pétalo de una observación administrativa o multa, a esos bancos perezosos (por calificarlos de alguna manera).

PODEROSOS CABALLEROS: Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid, y a quien acusaron de tumbar deliberadamente el conteo rápido de las elecciones de 1994, para dar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, asumirá la dirección de la Comisión Federal de Electricidad.

Es el mejor ejemplo del “perdón” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en Pemex nominó a Octavio Romero, un paisano de López Obrador, quien lo ha acompañado en sus lides políticas desde que se inició en el perredista. Son nombramientos que van directamente de López Obrador y que tiene que aceptar Rocío Nahle, como una orden. Son decisiones estratégicas y puramente políticas.

*** Ismael Hernández Deras, tras recibir el apoyo del Consejo Político y de Desarrollo Rural de la CNC, y actual encargado del liderazgo campesino, dejará el cargo para contender por la ´presidencia de ese sector. Hace 4 años Manuel Cota, fue electo presidente de la CNC, pero en 2017 dejó el cargo para aspirar a la gubernatura de Nayarit. A pesar de la derrota del candidato presidencial José Antonio Meade, ese sector le dio el 85% de la votación a su favor, en las casillas ubicadas en el sector rural, frente al 15% de los cotos en casillas del sector urbano. La votación será el domingo 19 de agosto y al día siguiente se conocerán los resultados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Los hoteles City Express, bajo el liderazgo de Luis Barrios, lanzó una convocatoria #CityExpressMujerEmprende que tiene como objetivo cerrar la brecha de género en el ecosistema emprendedor. Con la iniciativa, las emprendedoras de México participantes tendrían la oportunidad de ganar una beca del 85% para el programa Build up de Victoria147, para llevar a su empresa al siguiente nivel y construir una compañía rentable y sostenible en el tiempo. Las interesadas en postularse, tienen hasta el 15 de agosto.

