Bartlett a CFE; Cárdenas queda fuera de Pemex

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Desde mucho antes del día de la elección, entre propios y extraños se especulaba con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la dirección de Pemex si Andrés Manuel López Obrador accedía a la Presidencia de la República.

En este contexto fue noticia de primera plana en los diarios impresos el encuentro que días antes del 1 de julio tuvieron ambos personajes.

Cárdenas incluso tuvo que aclarar que López Obrador no le había ofrecido el cargo. Y el tabasqueño comentó que todo iba a ocurrir a “su tiempo” dejando abierta la puerta de que, una vez designado presidente electo, podría finalmente anunciar ese nombramiento.

Así pasó casi todo el primer mes luego del triunfo electoral.

Pero el viernes pasado, como ha ocurrido a lo largo de julio, el presidente electo salió a las escaleras de su casa de campaña, para anunciarle a los periodistas que lo esperan horas y horas en la banqueta, la ratificación de Roció Nahle como su secretaria de Energía y de Alberto Montoya, como el subsecretario.

Y que Octavio Romero Oropeza, sería el director de Pemex mientras que Manuel Bartlett sería el director de CFE.

Luis Abelardo González será el coordinador de la política de energías renovables.

El caso es que finalmente no se concretó la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas ni a la secretaría de Energía, ni a la dirección de Pemex.

Con el 53% de los votos de respaldo, AMLO no necesita respaldarse en el apellido del general para iniciar la recuperación del sector energético, especialmente el petrolero.

Cuatro estrategias

Por ello en este contexto Andrés Manuel López Obrador, reveló el viernes su proyecto energético que operará con base a 4 estrategias:

1.- El aumento con “urgencia” de extracción de petróleo y gas a fin de revertir la caída en la producción de estos hidrocarburos… Hace 14 años, la producción de petróleo era de 3.4 millones de barriles diarios. Hoy, es de 1 millón 900 mil barriles (…) hemos perdido 1 millón 500 mil barriles al día; esta tendencia a la baja se debe al abandono del sector energético y la industria petrolera. Si no actuamos con urgencia tendríamos problema a mediano y corto plazo, de falta de petróleo… Por lo anterior su gobierno, dijo, invertirá 75 mil millones de pesos más del presupuesto asignado, para “explorar y perforar pozos petroleros a fin de elevar la producción de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo a 2.5 millones diarios… es decir, aumentar la producción a 600 mil barriles diarios de petróleo.

2.- La segunda estrategia será la de rehabilitar 6 refinerías que existen en el país, y que hoy operan al 30% para producir unos 200 mil barriles diarios de gasolinas cuando el consumo es de 800 mil barriles diarios.

Eso lleva a importar gasolinas caras. Por eso el objetivo central será que estas 6 refinerías operen al 100 % en los próximos 2 años… ello requerirá de una inversión de 49 mil millones de pesos.

3.- La tercera estrategia es la de construir una nueva refinería en Paraíso, Tabasco con una inversión de 360 mil millones de pesos. Así se dejará de importar gasolina desde mediados del sexenio.

4.- La cuarta estrategia será la de aumentar la producción de energía eléctrica. Para lograrlo se iniciará una modernización de las plantas hidroeléctricas. Esto ayudará a mantener sin aumentos las tarifas de la luz.

En general las 4 estrategias tendrán un costo de 175 mil millones de pesos.

Osorio se inaugura como senador

Dentro de un contexto donde todo se ha adelantado, el ex secretario de gobernación y hoy senador pluri electo, el ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong adelantó que al hablar de la fracción del PRI en el Senado no hay que ver sólo su número, sino la experiencia de quienes la integran.

El sucesor de Emilio Gamboa en la coordinación de los senadores del PRI, recordó que si bien hoy, con apenas 13 legisladores, forman la tercera bancada en el Senado, ellos llegan con el respaldo de más de 9 millones de votos.

Consideró Osorio que el reto de él y sus compañeros será el de conducirse con mucha responsabilidad frente a las iniciativas que se presenten por parte del nuevo gobierno al cual ve con mucha atención porque todavía no acierta a delinear un proyecto claro de gobierno.

Indicó que en apenas el primer mes luego de la elección, han sido varios los pasos atrás dados por el presidente electo López Obrador o por algunos de sus colaboradores.

Signos esperanzadores

Autoridades turísticas y operadores afirman que en lo que resta del año llegarán a Mazatlán poco más de 90 cruceros.

Eso, afirman, representaría un repunte de la industria turística en al país y especialmente en la entidad que encuentra en el turismo una forma de escalar mejores niveles de bienestar para la población.

El tianguis turístico que se realizó recientemente en Mazatlán, permitió a más de 55 países encontrar un nicho de mercado que hoy se refleja en miles de visitantes extranjeros y nacionales comentó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien también citó a la pesca y a la agricultura como detonantes del impulso a una economía que se ubica entre las más dinámicas e innovadoras en el país.

Bartlett, el perverso

El periodista Federico Arreola, propietario y director del exitoso portal SDP recordó ayer que el 9 de julio de 2015, “la hoy senadora electa (por Morena) Lilly Téllez publicó en SDP Noticias una video columna —“Bartlett, el perverso”—“, en la que entre otras cosas dijo:

1.- Todo lo que toca Manuel Bartlett lo pervierte.

2.- López Obrador dice que pretende la regeneración nacional, pero es imposible creer que un líder que busca esa meta tenga en su equipo a personas de memoria tan denigrante como Manuel Bartlett Díaz.

3.- Bartlett es un acaudalado político que en cuanto vio canceladas sus opciones para seguir viviendo del régimen se enquistó en las filas de López Obrador.

4.- Gracias a su astucia se convirtió en senador del PT, por la vía plurinominal obviamente.

5.- Muchos seguidores de AMLO son jóvenes que ignoran la perversidad de Bartlett.

6.- Ignoran que cuando Bartlett fue secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, en 1984 fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Lo mataron dos empleados de Bartlett, de la entonces Dirección Federal de Seguridad ambos. Pero el jefe de ellos, Bartlett, resultó impune.

7.- En 1985 agentes de la misma Dirección Federal de Seguridad secuestraron al agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Testigos protegidos señalaron que el propio Bartlett participó en la tortura y asesinato del agente.

8.- También en 1985, después del sismo, se encontraron decenas de cuerpos esposados y torturamos entre los escombros de la procuraduría del DF. Eran auténticos calabozos de la Edad Media. Igualitos. Operaban en las instituciones de justicia bajo la complacencia del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

9.-En 1986, en Chihuahua, un candidato panista, Pancho Barrio, obtuvo la ventaja electoral para ser gobernador de ese estado, pero Bartlett se metió y en forma fraudulenta le dieron la gubernatura al candidato que iba perdiendo, el del sistema, el del PRI.

10.-A eso se le conoció como “fraude patriótico”.

11.- En 1988 el equipo de Bartlett operó la “caía del sistema” contra Cárdenas, un escandaloso fraude electoral.

12.-Bartlett se caracteriza por ser anti democrático e intolerante.

13.- Un individuo como él no puede estar en Morena.

14.- Cuidado, Andrés Manuel: Bartlett pervierte todo lo que toca.

Arreola se pregunta si ya como senadora la ex conductora de TV Azteca seguirá diciendo todo esto de Bartlett ahora desde la tribuna del Senado.

