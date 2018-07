El Rasta, el maestro de los 4 elementos, naturaleza extrema

Luego de meses de competición y una reñida final frente a tres contrincantes de gran peso, el atleta se llevó 2 millones de pesos

Arturo Arellano

Fueron 32 participantes en una justa deportiva extrema a la que denominaron “Reto 4 elementos, naturaleza extrema” y donde se fueron eliminando uno a uno, hasta encontrar al que se corona como el maestro, en este caso El Rasta, que luego de meses en competición ha logrado derrotar al resto de sus contrincantes, para llegar a una final bastante reñida frente a Estefanía, Mónica y Memo, a quienes también venció en las pruebas definitivas.

Con el título de vencedor en las manos, El Rastaconcedió una entrevista a DIARIO IMAGEN,en la que nos contó cómo este programa le ha cambiado la vida “por fin no veía la luz al final del camino, fue una aventura épica, desde el principio había que ganar respeto de los competidores y ganarse a uno mismo, estoy honrado de portar este nombre de maestro de los 4 elementos. Casi 3 millones de espectadores en la final, 50% más deratingen relación a otros programas similares”.

Platica que “fue una experiencia de 3 meses y medio, fueron altibajos constantes, un esfuerzo físico, psicológico y mental muy grande, desde el primer programa, cuando conocí a mi equipo y nos dimos cuenta de que no éramos el equipo más fuerte, estaríamos remando contracorriente, pero siempre luchamos con mucho corazón, nos motivamos, nos preparamos porque no había deportistas como en los otros equipos y apostamos a competir al tú por tú, empezamos a crecer y tuvimos que vencer muchas tempestades, lesiones y hasta estuve a punto de irme por una lesión en la ingle, más tarde una bacteria, pero poco a poco fuimos saliendo adelante”.

Nos cuenta también las razones que pudieron hacer la diferencia para llevarlo al triunfo “una de las cosas que facilitó un poco el avance del equipo, fue la entrada de Daniel. Luego ya la final fue una batalla épica contra grandes rivales, todos tenían la capacidad de ganar y los elementos, pero lo que hizo la diferencia, desde mi muy personal punto de vista fue la experiencia, porque mi padre desde niño nos llevaba a practicar diferentes deportes, de mayor siempre busqué cosas nuevas por hacer con mi esposa, viajamos, emprendemos retos y no es que haga uno solo, sino que hago un poco de todo, eso me ayudó muchísimo. Me sirvió que antes buceaba, lo mismo escalo, ando en moto, me gusta el paracaidismo, las alturas, todo eso me ayudó al menos en restarme los nervios. Manu me decía que yo tenía más de 40 años preparándome para este realityy si puede ser de manera indirecta”.

Con $2 millones en premios, refiere que “yo soy de la idea de que las puertas no hay que esperar a que se abran sino ir y hacer algo para abrirlas. De modo que ya estoy buscando oportunidades, y este es el mejor momento, aprovechando este premio invertiré en proyectos que tengo a los que les he estado dando vueltas. Pueden desde pantalla de televisión, cine y hasta en redes. Invertiría en entretenimiento, estoy proponiendo cosas, no me he dado descanso desde que terminó el programa. El premio lo está administrando mi mujer (risas). La idea es invertir en mi carrera, como cineasta, productor y director. Tengo un par de propuestas que estoy analizando”, concluyó.

