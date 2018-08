“Había mejores opciones para CFE”, afirma Clouthier

Propuesta de Bartlett genera polémica

“No se acaba el país con el hecho de que una persona no sea bien recibida”

Tatiana Clouthier Carrillo, ex coordinadora general de campaña de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “había mejores opciones”, que Manuel Bartlett Díaz, para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, Clouthier expresó que “el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”.

Clouthier Carrillo dijo que está siendo considerada por el tabasqueño para ocupar la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa, y Organizaciones Civiles. Declaró que López Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento de Bartlett.

Precisó que tiene encargos, y ahorita está colaborando en la transición.

En entrevista, después de atestiguar la firma de un convenio entre la agrupación Redes Quinto Poder y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), para la impartición de talleres a población vulnerable, Tatiana Clouthier fue cuestionada también sobre su expectativa en cuanto a la relación entre el gobierno estatal de Jaime Rodríguez y la próxima administración de López Obrador.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones de “El Bronco” de que espera un mejor trato de la federación, tras no acudir a la reunión de la Conago con el tabasqueño, y señalar que no fue porque es una pérdida de tiempo, y porque además no va a “pelar” a Andrés Manuel, ya que todavía no es presidente.

“Ni soy el presidente de la República ni soy la que reparte el dinero ni soy la que le recibe las quejas a “El Bronco”, entonces pues que hay que esperar, señaló.

Bartlett en CFE, sería mala señal para inversionistas: Barclays Capital

Por otra parte, un reporte de Barclays Capital indicó que designación de Manuel Bartlett como el próximo director de la CFE podría no ser una buena señal para los inversionistas internacionales.

Respecto a su designación, la firma dijo que “no estamos seguros que prioridades tendrá Bartlett como CEO de la CFE”.

La correduría británica indicó que las reiteradas opiniones de Bartlett sobre la reforma energética y el papel de la CFE son señales decepcionantes.

Mencionó que Bartlett es un político veterano que ha estado al frente de la política mexicana durante décadas y estrechamente asociado con el PRI; aunque durante los últimos seis años ha sido un colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador y un crítico feroz de las políticas favorables al mercado.

Barclays destacó que Bartlett ha expresado su oposición a la reforma energética y considera que debe revertirse ya que no ha cumplido las promesas de bajar los precios de la electricidad y los combustibles; y que, en cambio, solo fue aprobada para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros y los intereses geopolíticos.

De manera específica, la firma dijo que Bartlett ha comentado que a través del sistema de contratos y concesiones, Pemex y la CFE serán degradados.

También ha criticado la reforma en la propuesta de tarifas más bajas, al considerar que no hay garantía de que las empresas privadas proporcionen mejores tarifas para los clientes dado que el costo de capital de tales compañías podría ser mayor debido al riesgo asociado.

Experiencia hace a Bartlett idóneo, reitera AMLO Visita la Selva Lacandona El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, defendió la propuesta de Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entrevistado en el aeropuerto luego de visitar la Selva Lacandona, aseveró que Bartlett Díaz lleva muchos años defendiendo a la industria eléctrica nacional, por lo que decidió proponerlo para ese cargo. Interrogado si pesó más la experiencia del exfuncionario federal que su pasado, López Obrador aseguró que se debe tomar en cuenta que fue secretario de Gobernación y de Educación Pública y por lo menos los últimos 15 años se ha dedicado a defender la industria eléctrica. Según López Obrador, desde hace algún tiempo existe la intención de desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica, la CFE generaba toda la energía que consumíamos; ahora compra la mitad de energía que consumimos y se paga muy caro”.