“Libérate del hambre emocional”, de Marisol Santillán

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Ecdótica Editorial presenta una guía para sanar tu relación emocional con la comida, reconciliarte con tu cuerpo y con tu mundo emocional

Marisol Santillán, Psicoterapeuta Gestalt, especializada en prevención y detección de los trastornos de la conducta alimentaria, presenta su primer libro como autora, “Libérate del hambre emocional”, es una guía que, a través de entrevistas con pacientes y la historia propia de la autora, pretende ayudar al lector a reconciliarse con su cuerpo, con sus emociones y la forma en que éstas influyen en nuestra forma de comer. La intención y la promesa de esta obra no es la pérdida de peso, sino sanar la relación con la comida mediante una labor constante de autorreconocimiento, aprendizaje y comprensión de la diferencia entre comer por placer, comer por necesidad física y comer para llenar vacíos.

—¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

“Llevo 10 años impartiendo un taller que se llama Mi relación emocional con la comida, en el que ayudo a otras personas a sanar su forma de comer, a sanar y recuperar el control de sus emociones a través del amor y por ende dejar de tapar estas emociones con comida, después de estos 10 años, creo que vale la pena tanto aprendizaje que puedo compartirles a otro, y que otros puedan empezar a sanar aun no tomando el taller, aunque se complementan muy bien el libro y el taller, hay personas que no les llega el taller y el libro si, de ahí surge esta idea, empiezo a estudiar para ser psicoterapeuta justo para que otras niñas no vivan lo que yo viví”.

—En tu niñez padeciste por el problema de peso, háblanos de esto.

“Antes no se conocía con la palabra bullying, yo podría decir que fui una niña que sufrió bullying por gordita, desde ahí empezó una vivencia de carencias emocionales, afectivas, y aunque las hubiera como yo no me sentía suficientemente bien conmigo misma, pues no podía recibirlas, para mí no eran creíbles, y las caricias negativas, esas que confirmaban que estoy gorda, que no merezco, esas si llegaban hacia el corazón, y una niña que ve a un adulto con una mirada de admiración y ese adulto le dice es que estas gorda, no comas, ese autoestima y autoconfianza con la que todas las niñas deberíamos de crecer se ve mermada y esa era mi intención cuando empiezo a estudiar para Psicoterapeuta Gestalt, empiezo este camino de reconciliación con mi mundo interno, empiezo a conocer el mundo de los sentimientos y las emociones y que va mucho más allá de la dieta, el peso, la báscula y fue cuando supe que a esto me quería dedicar, empiezo a hacerlo conmigo”.

—Cuando por ansiedad te da por comer…

“Todo tiene un porqué, yo no puedo hablar que para todo sea exactamente igual y justamente por eso en el libro les pongo ejercicios para que cada quien pueda ir hacia adentro y a fondo de que les pasa a cada uno, y en el taller es más vivencial, efectivamente buscamos en la comida ese efecto de sentir confort, alivio, apapacho, a través de lo que en mi casa me enseñaron que era el apapacho, por ejemplo un muy buen apapacho son unos chilaquiles bien picosos y con huevo estrellado, entonces esa persona cuando busca el apapacho de casa se va a comer los chilaquiles, este confort emocional nos hace una conducta fácil de buscar”.

patolina22@hotmail.com