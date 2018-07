Siguen contradicciones en equipo de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Clouthier y Gael rechazan nombramiento de Manuel Bartlett

Aún antes de llegar el 1 de diciembre, desde luego que no son novedad las contradicciones que han empezado a aflorar en el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y por lo menos hasta el momento, las han podido sortear más o menos.

Sin embargo, no deja de desatacar que por ejemplo, un día la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defiende que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a otros jueces del Poder Judicial, no se les baje el sueldo, ayer, quien fuera la coordinadora de campaña del tabasqueño, Tatiana Clouthier, hizo manifiesto que el senador Manuel Bartlett, no es precisamente “santo de su devoción”, al señalar que para ocupar la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, había mejores opciones que el ex gobernador de Puebla.

Y sin duda, así es, el caso es que la señora Clouthier, añadió que López Obrador en ningún momento le tomó parecer para hacer tal designación y esto no es más que el mecanismo que ha venido operando en Morena y que se conoció como “el dedito” del de Macuspana. Por lo visto, a punto de ingresar México a la Cuarta Transformación, seguirá operando ese método tan rústico en las filas morenistas, ¿o no?

Bueno hasta el actor Gael García Bernal, vía sus redes sociales, rechazó tanto el nombramiento del senador por el PT, como su propia persona, pues al igual que la mayoría de la ciudadanía, no se puede olvidar la forma en la que Bartlett, en su calidad de Secretario de Gobernación, hizo que en las elecciones de 1988, el sistema se cayera, o más bien, se callara.

Y precisamente en torno al “tan llevado y traído” nombramiento, López Obrador, por fin salió para decir que las descalificaciones, son normales (¡?), “como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco no les gustan algunas cosas … Los entiendo pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, voy a cumplirle a los mexicanos”. ¿Qué se traerá entre manos AMLO?

Por otra parte, hay un gobernador que muy probablemente ya esté poniendo “sus barbas a remojar” y se trata, ni más ni menos que de Miguel Angel Yunes Linares, con el delicado tema del nombramiento, en medio de jaloneos y enfrentamientos-, del Fiscal Anticorrupción para Veracruz, un incondicional de Yunes como lo es Marcos Even Torres.

El virtual gobernador electo de ese estado, Cuitláhuac García Jiménez se reunió ayer con quien será la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero y su “segundo de a bordo”, Zoé Robledo, para analizar precisamente, ese espinoso tema e informó que acordaron revisar la inconstitucionalidad de la forma cómo se dio el nombramiento del Fiscal Anticorrupción para el estado, ya que presuntamente se habría violado el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que los diputados del Congreso local darán cabal revisión y seguimiento a este nombramiento, que fue otorgado de manera arbitraria, y considerando que Morena tiene Mayoría en el Congreso local, Yunes tiene muchos motivos para preocuparse.

Por su parte, el virtual gobernador de Veracruz dijo que confía plenamente en la experiencia de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, para que ese nombramiento del Fiscal Anticorrupción sea revertido.

Informó que la ministra en retiro, está muy interesada en que desde el inicio del nuevo gobierno, tanto los Fiscales Generales de los estados como los Fiscales Anticorrupción comiencen bien sus funciones, desde el cuidado de las investigaciones hasta la determinación de las penas por los jueces, aplicando estrictamente la ley.

Cuitláhuac García dijo que además de ese tema, se abordó lo referente al otorgamiento de las notarías en todo el país, para que éstas queden en manos de personas calificadas que garanticen un mejor desempeño, así que de ahora en adelante, todos los interesados se tendrán que someter a un examen de oposición y cumplir con todos los requisitos, supervisados siempre por el Estado, a fin de que la sociedad obtenga mejores servicios. O sea, Yunes ya no podrá “regalar” ni una sola notaría. ¡Qué tal!

Municiones

