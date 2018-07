Terremoto y frivolidad

Punto por punto

Augusto Corro

Debe quedar claro para todos, pero principalmente para las autoridades, que México es y será siempre una zona sísmica.

De acuerdo con la Enciclopedia nuestro país se encuentra ubicado entre cinco placas tectónicas que lo exponen a una intensa actividad telúrica.

La Ciudad de México, debido a su rango de mega metrópoli, siempre resulta muy afectada cuando se registra un temblor de tierra de dimensiones mayúsculas.

El terremoto más fuerte del que se tenga memoria se registró en 1787 y fue de 8.7 grados. De 1980 a la fecha hubo 33 sismos de una magnitud superior a los 6.0 grados.

El último temblor en la CDMX (19-S de 2017) alcanzó los 7.1 grados. Cientos de personas muertas, miles de damnificados y daños materiales cuantiosos dejaron a su paso los terremotos en el valle de México.

Ante el terrible impacto de las tragedias humanas, las autoridades reaccionaron siempre con frivolidad, indolencia y cinismo.

Si bien es cierto que los simulacros de sismo se practican con regularidad, pienso que no es suficiente para enfrentar los efectos de un movimiento telúrico como los que ocurren en México.

Por ejemplo, los altavoces de la alerta sísmica unas veces funcionan y otras no. Las autoridades se comprometieron a hacer pruebas de audio para comprobar que funcionan correctamente. Las revisiones se encuentran programadas para los primeros lunes de cada mes, a partir de las 12 horas. No lo olvide.

El 19 del presente mes, de los mil 481 altavoces, 757 de estos no funcionaron porque ya no sirven. Uno se pregunta, ¿por qué esa actitud irresponsable de los gobiernos que no invierten en mejores sistemas de alarmas? Por donde se vea el problema, es muy necesaria la actitud preventiva que evite la muerte de personas.

Y las alerta sísmicas claro que ayudan a ponerse a la gente a salvo. Las autoridades deben entender que un terremoto no es un juego de niños, esta clase de fenómeno natural representan una amenaza real de destrucción que tenemos sobre nosotros. Es necesario estar prevenidos para enfrentarla, sin escatimar recursos ni esfuerzos. Se trata de proteger la vida humana.

En fin, se debe exigir es un funcionamiento de alerta sísmica que ayude a disminuir, por lo menos, la dimensión de las tragedias.

Fin del negocio

La carrera política ya no tendrá los estímulos necesarios para practicarla.

Con los morenistas en el poder se terminarán los abusos y los negocios de quienes se decían los representantes de los electores en el Congreso de la Unión.

En la Cámara de Diputados se acabarán los privilegios. Así lo declaró Mario Delgado, diputado electo y aspirante a coordinador parlamentario de Morena, en una entrevista.

De cancelarse los beneficios a los legisladores, se lograría un ahorro de mil 300 millones de pesos, dijo Delgado. Además se terminarán las partidas para comida, telefonía, automóviles nuevos, etc., y algunas tienen que reducirse a lo mínimo indispensable, como son los viajes y viáticos.

La austeridad será efectiva, según vemos, y los “grillos” interesados en disfrutar del paraíso de San Lázaro lo tendrán que pensar varias veces.

Por cierto, las comisiones de diputados se reducirán y ajustarán. Tendrá que revisarse su funcionalidad, declaró el próximo legislador, porque solo servían para darles chamba a los amigos.

Movilizaciones en puebla

En Puebla, continúan los problemas derivados de la reciente contienda electoral. El ex candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa, anunció una movilización de morenistas (el 12 de agosto) como parte de las acciones para anular el triunfo de Martha Erika Alonso, en los comicios del 1 de julio.

Como se informó, Martha Erika Alonso es esposa del ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, criticada por sus adversarios, por la ayuda directa que recibió de Antonio Gali, el actual mandatario de Puebla.

A lo anterior tendría que agregarse el sinnúmero de actos delictivos ocurridos durante la campaña y el día de la votación, con acciones violentas y robo de ánforas.

El domingo, seguidores de Miguel Barbosa organizaron y participaron en una carrera deportiva, a la que denominaron “No al Fraude Electoral”. El evento se realizó en la capital estatal.

En la concentración citada estarán presentes los gobernadores electos Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, de Veracruz y Morelos, respectivamente.

Cabe señalar que el órgano electoral estatal le dio a Martha Erika Alonso la constancia de mayoría de votos que la acreditan como ganadora.

El morenista Barbosa dijo confiar en que ante las condiciones bajo las que se dio la jornada de votación, el Tribunal Electoral anulará el proceso comicial.

La lucha política en Puebla parece que no tiene fin.

aco2742@hotmail.com