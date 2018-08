Moenia promete concierto único en el Teatro Metropólitan

La agrupación arrancará su gira “Hagamos contacto” este 6 de septiembre en el inmueble que les da buen augurio

Arturo Arellano

Moenia es la agrupación mexicana referente del synth pop latino, por defender el estilo musical con letras en español, así ya consolidados como un ícono dentro del género, la banda se prepara para arrancar su nueva gira denominada “Hagamos contacto”, el próximo 6 de septiembre en el Teatro Metropólitan, a donde llegarán para realizar un show único, presentando canciones de su historia, pero también los nuevos sencillos como “Clásico” e “Híbridos”, que les han hecho ganar adeptos de las nuevas generaciones.

Alex “Midi” Ortega, en entrevista con DIARIO IMAGENse dijo “emocionado de regresar al Teatro Metropólitan, que es como nuestra casa. Casi siempre decidimos iniciar ahí las nuevas giras, porque nos da buen augurio, buena vibra y además es un recinto donde se escucha perfecto y se puede presentar un espectáculo como nosotros queremos. ‘Hagamos contacto’ en este inmueble es el primero de muchos conciertos que seguramente habrá en los próximos años ya que así han sido nuestras giras”. Añade que “Cada show siempre tiene un lenguaje visual distinto y canciones diferentes. Me atrevo a decir que este concierto será más diferente a los que hemos presentado, cambiamos la formación del cómo nos plantamos en el escenario. Es un espectáculo pensado para que quienes paguen su boleto, independientemente de que les guste o no Moenia, se vayan satisfechos”.

Reconoce que “cada vez es más difícil, porque muchos fans nos han seguido y visto en otras giras, para sorprenderlos es cada vez más complicado, pero confiamos en lo que nos gusta y en que siempre nos emocionamos primero, siendo así es probable que la gente también se emocione. Queremos satisfacer las expectativas, porque siempre están esperando algo innovador, la tecnología ha avanzado y nos hemos apoyado de ahí en aspectos de iluminación y de video, pero también nuestras canciones son distintas, se tocan los hits con nuevos arreglos y otras que sabemos que quieren escuchar, porque nos lo dicen en redes sociales”. Lo mismo adelantó que seguro habrá invitados especiales, aunque será por gusto, porque siempre es un placer compartir el escenario con compañeros.

De la escena del synth refiere “hay mucha música electrónica hecha en México y siento que más bien se fue enfocando a los Dj´s, donde hay una escena muy fuerte y bien representada en México. No obstante, Moenia es distinto, ya que somos vocales y en español, eso es lo que defendemos, ha habido otras bandas, incluso otros que hacen electro pop, como Belanova a quienes les produje dos discos,. pero el synth pop no tiene muchos representantes. Como dj yo he tratado de meter tintes de música electrónica de ese tipo a Moenia, pero no funciona porque la gente ya nos conoce de una manera”

Finalmente, adelanta que “estaremos sacando sencillos con un lado B, porque siempre ha existido como ese lado oscuro de la música, experimental y para Moenia aplica bien, a la gente le gusta. Ahora mismo promovemos ‘Clásico’ y su lado B es ‘Híbridos’, más tarde en septiembre sacaremos otro y luego hasta enero, lo cual no quiere decir que no editaremos un álbum, porque quizá saquemos un disco de vinil, pero será hasta el próximo año”.

La trayectoria de esta banda, conformada por Alfonso Pichardo, Alex Midi y Jorge Soto, se compone de una gran discografía.