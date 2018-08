Warner Channel festeja el cumpleaños de Harry Potter

El canal conmemorará el 37 aniversario del mago, con una maratón imperdible

¡Happee Birthdae Harry! Fanáticos del mundo de J.K. Rowling preparen la cerveza de manteca y corten un pedazo de torta, porque el sábado 4 de agosto, Warner Channel festeja el cumpleaños 37 de Harry Pottercon una maratón imperdible.

Comenzá reviviendo el mágico momento en el que Harryse entera que es un mago y el origen de su amistad con Ron y Hermione en Harry Potter y la piedra filosofal. Ayúdalo a enfrentar dementores y viajar a través del tiempo para intentar salvar a Sirius y Buckbeak en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Finaliza con la épica cruzada de los 3 amigos por encontrar los Horrocruxes y derrotar a el que no debe ser nombrado en la Batalla de Hogwarts en Harry Potter y las reliquias de la muerte– parte 2.

Cronograma:

Harry Potter y la piedra filosofal| 16:20 horas

Harry Potter y el prisionero de Azkaban| 19:25 horas

Harry Potter y las reliquias de la muerte– parte 2 |22 horas

Desde su lanzamiento en 1995, Warner Channel se ha consolidado como uno de los canales más vistos en Latinoamérica, con una variada programación de exitosas series como Kevin puede esperar, Arma mortal, Un hombre. Un plan, The Big Bang Theory, Flash, Arrow, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Gotham, Superstore y Riverdale, así como las mejores producciones cinematográficas de Hollywood de los últimos años. Warner Channel supera los 54 millones de suscriptores de TV Paga en Latinoamérica, a través de cuatro feeds SD y tres HD. Warner Channel es operado por Turner Broadcasting System Latin America y distribuido en la región por HBO Latin America Group. Ambas compañías pertenecen a Time Warner Inc.