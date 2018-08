Adrián Uribe se encuentra en terapia intensiva

Los doctores le encontraron una fisura en el intestino

Anteriormente tuvo una oclusión intestinal que lo mantuvo internado un mes

Una vez más tuvieron que internar de emergencia al actor y comediante Adrián Uribe, a quien trasladaron inmediatamente a terapia intensiva, donde se encuentra en estos momentos.

Justo cuando se iba de vacaciones a Acapulco, el comediante se empezó a sentir mal y decidió regresar a la Ciudad de México para acudir al hospital.

Lo anterior lo dio a conocer la periodista Aurora Valle en el programa de televisión “Intrusos”.

“Empezó a sentir los mismos malestares que la vez anterior y ni siquiera pasó a revisión, sino que fue directo al quirófano, donde le encontraron una fisura en el intestino y en este momento se encuentra terapia intensiva”, dijo Aurora Valle.

Adrián Uribe aseguró que en su anterior hospitalización, en la que estuvo muy grave, tuvo un encuentro con Dios.

“Definitivamente tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa dentro de lo fuerte que estaba viviendo… Me dijo que no perdiera la fe, que nunca dejara de creer en él, que él me iba a sacar adelante y así lo hizo””, afirmó Adrián Uribe.

Su revelación la describe como un espectro de luz con forma, fue lo que observó mientras vivía un intenso duelo. A casi dos meses de haber superado la prueba, el comediante compartió ese encuentro, despreocupándose de las posibles críticas.

“Lo vi, vi su cara, su cuerpo, su presencia, fue algo hermoso, de verdad. Creo que valió la pena todo lo fuerte que yo viví nada más por ese momento tan hermoso… Si lo digo, seguramente dirán que eran los efectos de la anestesia y de todas las medicinas, pero sí tuve un encuentro muy lindo”, expresó.

Adrián Uribe comentó que el haber regresado de la muerte le ayudó a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida.

