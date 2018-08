Niños, vulnerables a depredadores

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Las cosas no cambian, tú cambias la manera de verlas, eso es todo

Carlos Castaneda, 1931-1998; escritor brasileño

#NiñosAbandonados #AbusoSexualInfantil #MexicoProstitucióninfantil #NiñosAsesinados #EsclavitudInfantil #Guerrero #TierraSinLey #HéctorAstudillo #DiegoSinhé #Guanajuato #Credijusto #Mapfre

En viajes que he realizado a varios países, en el ejercicio de mi trabajo como reportero, he visto la diferencia entre países con principios y naciones salvajes. Eso se nota en el trato para los niños, la defensa de su integridad y sus vidas, además de su alto nivel educativo. Forman a las siguientes generaciones bajo el cobijo de sus padres y el Estado entero.

México, no está entre las naciones que protegen a sus siguientes generaciones. Vemos en las calles la explotación laboral de miles de niños a manos de sus padres y mafias especializadas en la esclavitud de los infantes. Se sabe, en el mundo, que nuestro país es el segundo destino, después de Tailandia, como destino de turismo sexual infantil.

No hay estadísticas. Nadie grita en el Congreso para frenar ultrajes y asesinatos con niños en el país. Vemos como niñitas son secuestradas, violadas y asesinadas. Pero no son ellas, sino también niños, varones, que sufren el mismo destino.

Nadie se preocupa en el Estado Mexicano por ellos. Simplemente, los abandonan a su suerte y a merced de sabandijas que aprovechan la impunidad que existe en el país.

Hace algunos años, en un viaje a Israel, me sorprendió no encontrar un solo niño lejos de la mirada vigilante, no sólo de sus padres, sino de las autoridades policíacas. Ellos tienen el derecho de cruzar una calle, aunque se detenga el tránsito de vehículos. Son primero los niños.

En Dinamarca, en otro viaje, ocurrió lo mismo. En Finlandia, la educación es lo primero y se le dan herramientas para enfrentar su futuro y no quedar en desventaja ante nadie.

Allá, los niños son primero. Entre mayor es el nivel educativo, académico y de respeto a las leyes, es mayor el clima de crecimiento de un menor de edad, que va desde su nacimiento hasta los 16 años.

Después, están bajo la vigilancia de sus padres, pero los impulsan a buscar mejores horizontes. Para ello trabaja el Estado. Para un mejor futuro de sus habitantes; de sus ciudadanos.

En México, se aprecian como parte del paisaje a niños que están pidiendo limosna o son utilizados como instrumento de “misericordia” para explotadores que piden limosna en su nombre. Esos niños, se ha descubierto, son narcotizados para ese sólo objetivo. Pasan hasta 24 horas dormidos y muchas veces mueren de hambre.

Nuestros legisladores, hombres y mujeres por igual, simplemente están preocupados por quienes dan votos. Exigen, lo que está completamente justificado, mayores penas para quienes atacan y asesinan a mujeres. Incluso crearon una alerta de feminicidios que es el castigo para gobernadores estatales ante su incompetencia para enfrentar a los agresores de féminas. Pero, en cuanto a los niños. Ellos no votan y, por lo consiguiente, no importan para nuestra “gloriosa” y “culta” clase política. Por ello los abandonan; al final de cuentas ni sus padres los quieren. Un crimen que crece con el arribo de indocumentados centroamericanos.

PODEROSOS CABALLEROS: En Guerrero, entidad gobernada por Héctor Astudillo, se convirtió en el objetivo de criminales para asesinar con impunidad.

Ahora van contra la sociedad más pobre. Aquella que viaja en transporte público para ir a estudiar o a sus trabajos. En los últimos días, no se conforman con asesinarse entre bandas de criminales, sino que van contra indefensos ciudadanos. ¿Hasta dónde escalará la violencia en Guerrero? Lo peor que es que va creciendo.

*** Bajo el liderazgo de Allan Apoj, CrediJusto, una fintech que otorga créditos para mercados emergentes utiliza una plataforma de tecnología con la que lograron reducir los tiempos de respuesta de los bancos tradicionales. Tienen cobertura nacional. En su última ronda de inversión recaudaron 35 millones de dólares.

*** El gobernador electo en Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, designó a sus cercanos colaboradores, entre los que destacan Luis Ernesto Ayala, alcalde interino de León, quien será su secretario General de Gobierno; Héctor Salgado Banda, en finanzas; Isabel Ortiz Mantilla irá a Medio Ambiente y en comunicación Angélica Aguilar Navarrete.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Fundación MAPFRE, empresa aseguradora que en México está bajo el liderazgo de Jesús Martínez, fortalecerá su programa de becas y ayudas a la investigación por un importe de 330,000 euros, dirigido a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional que deseen desarrollar programas de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros a los que estén adscritos. Incluyó en esta nueva edición la beca Primitivo de Vega, dotada con 15,000 euros, con el propósito de financiar la realización de un trabajo científico centrado en la atención de las personas mayores.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano