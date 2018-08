Pablo Ruiz, invitado especial del primer aniversario de “Ellas”

Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez y Gloria Aura festejarán su primer año como agrupación con un concierto este viernes 3 de agosto en el Foro Viena

Asael Grande

Bien dice aquel dicho que “El que persevera alcanza”, y un claro ejemplo de esto son “Ellas” (Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez y Gloria Aura), quienes este viernes 3 de agosto en el Foro Viena, festejarán su primer año como proyecto musical (del que también formó parte la fallecida actriz, Hiromi), consolidando así su nombre y credibilidad.

Para este gran festejo, la agrupación contará con la presencia especial del cantante argentino Pablo Ruiz, quienes en conjunto revivirán los grandes éxitos de los 80 como “Oh, mamá! Ella me ha besado” o “Cachetada”, por mencionar algunos.

“Estoy muy feliz de estar con ‘Ellas’, la idea nació del productor Jorge Zepeda, quien me llamó para saber si quería colaborar, ser padrino de estas hermosas bellezas, y yo con mucho gusto acepté, porque me contaron que en el show cantaban tres temas míos y que la gente se ‘prendía’ muchísimo; vamos a interpretar un medley, y mi canción nueva, ‘Déjate llevar’, que ya la pueden ver de mi canal oficial de You Tube”, dijo Pablo Ruiz, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Después de conquistar los escenarios del musical “Mentiras”, bajo la producción de Jorge Zepeda, tres de las mejores voces del teatro musical en México deleitarán con sus voces al público para festejar su primer aniversario juntas: “este 3 de agosto tenemos la presencia del gran Pablo Ruiz, que además lo admiramos, es parte de nuestra historia musical, de nuestras vidas, crecimos con su música, y ahora es un placer tenerlo con nosotros, y creo que Hiromi estaría feliz, y nos está aplaudiendo desde donde esté, junto con Julieta, ella es parte de esto, y cada show es un homenaje a la vida, y a ella, que nos enseñó tanto”, comentó Crisanta Gómez.

Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez y Gloria Aura ofrecerán el espectáculo “Ellas, en concierto”, en esta ocasión en compañía de un invitado especial: Pablo Ruíz, y en la que por espacio de hora y media, estas grandes y talentosas artistas nos darán un recorrido por la música pop contemporánea de los años 70, 80, 90 y 2000, música en español y en inglés, que irá de piezas clásicas de Michael Jackson, Madonna, Queen, a Chayanne, Ricky Martin, Timbiriche, será un repertorio enorme con una producción grande, con cambios de vestuario: “soy padrino, y estoy muy contento de asistir, y de estar con ellas, me gustaría después invitarlas a un show mío; estaré también cantando en el Foro Viena el 16 de septiembre, cerrando las fiestas patrias, estaré en Guadalajara, y en Monterrey”, adelantó Pablo Ruiz, quien en abril de 2017 hizo su relanzamiento con un disco de 22 canciones entre ellas algunos de sus clásicos reversionados y canciones nuevas como “Tu nombre”, “Tu carácter” y “Otro día de calor”, de su autoría.

