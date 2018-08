Era mi obligación acostarme con muchas mujeres: Steven Tyler

El líder de Aerosmith también sorprendió cuando dijo que ha gastado más de 2 millones de dólares en estupefacientes

En una entrevista con Fox News, el líder de la famosa banda Aerosmith, Steven Tyler, confirmó lo que, generalmente, siempre se ha pensado: la enorme facilidad de las estrellas del rock para acercarse a las mujeres. Y no solo eso, sino que ha declarado que sentía la necesidad de mantener vivo ese mito.

“Era muy fácil acostarse con mujeres. Creo que los rockeros… creo que era mi obligación mantener eso vivo. Definitivamente me aproveché de las mujeres y ellas se aprovecharon de mí”, afirmó.

Lo más llamativo de ese momento de la entrevista que concedió al programa “Objectified”, sin lugar a dudas, es la seriedad con la que el cantante habla del tema, que aleja la posibilidad de entender sus palabras como una broma.

También sorprendió cuando dijo que ha gastado más de 2 millones de dólares en estupefacientes.

“Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que amaba y que no me pararon hasta el punto de lastimar a mis hijos, mi vida, mi familia y a mi banda. Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó”, señaló Tyler.

