Lecturas que atraparán a los jóvenes

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“180 segundos”, de Jessica Park

Alfaguara Juvenil

Las redes sociales y la popularidad a veces ayudan a quien menos se lo espera, ¿pero será tan fácil?

180 segundos pueden propiciar un beso trascendental que te lleve a las nubes, incluso regalarte muchos amigos, pero tu nueva y maravillosa vida es capaz de propinarte el revés más cruel. Tras una dura infancia viviendo de aquí para allá en hogares temporales, Allison mantiene su distancia, no se le da la vida social. Le cuesta mucho hacer amigos y prefiere la seguridad de su cuarto, pues sabe mejor que nadie que las cosas no duran mucho tiempo. Pero ya en la universidad cada vez le es más difícil aislarse en sus audífonos.

Una tarde cualquiera se ve enganchada en un experimento social en las afueras del campus. De repente ya está frente a una multitud, forzada a interactuar con un completo extraño durante 180 segundos. Ni Allison ni Esben Baylor, el chico estrella de las redes sociales sentado justo frente a ella, están preparados para lo que va a pasar. Cuando se acaba el tiempo, la intensidad de la experiencia los abruma a ambos, los electriza. Con un empujoncito de su mejor amiga, Allison se embarca en una aventura para averiguar si lo que Esben y ella compartieron es real y si por fin podrá confiar en sí misma, en los demás y en el amor.

“Culpa nuestra (Culpables 3)”, de Mercedes Ron Montena

**¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Nick y Noah? Descúbrelo en #CulpaNuestra, la entrega final de la trilogía «Culpables».

La relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento, y parece que nada podrá volver a ser como antes… Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.

Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón? El amor no siempre es suficiente y el perdón a veces no basta para solucionar las cosas.

“El beso de la traición”, de Erin Beaty

Alfaguara Juvenil

Una chica convencida de no casarse. Un soldado desesperado por demostrar su valía. Un reino al borde de la guerra

Con una lengua afilada y un temperamento indisciplinado, Salvia no es precisamente lo que se espera de una dama, lo que no le supone ningún problema. Cuando la consideran no apta para el matrimonio, tiene que aprender de la mano de una casamentera, junto a otras jóvenes damas, cómo ser la jovencita perfecta. El único fin es que acabe contrayendo matrimonio en una alianza política. Pero Salvia sabe que tiene que estar siempre alerta, así que escucha las conversaciones de sus compañeras y de los soldados que las escoltan para enterarse de las verdades que ocultan.

Cuando la escolta militar de las damas siente un levantamiento político, Salvia es reclutada por un intrépido militar para infiltrarse en las filas enemigas. Cuanto más descubre como espía, menos segura está de en quién confiar… Salvia se ve en atrapada en la representación más importante de toda su vida: de su actuación dependerá el destino del reino. ¿Podrá ser la espía que todos esperan?

patolina22@hotmail.com