Bartlett, entre la técnica y la política

Desde el portal

Ángel Soriano

La cuestionada designación del poblano Manuel Bartlett Díaz como director de la CFE, pone de manifiesto la prolongada discusión sobre qué es más importante en los cargos públicos: la experiencia, el conocimiento técnico, o la política, los compromisos y la habilidad para el manejo de las relaciones humanas en los puestos de la administración pública.

Si el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirma que tiene testimonios de la defensa del actual senador sobre las amplias acusaciones que tiene a lo largo de su trayectoria política y de las que se ha defendido por no tener mayor responsabilidad en las mismas, lo cierto es que en el ánimo de la opinión pública existe una percepción diferente.

La familia Clouthier tiene también testimonios sobre acciones de represión y manoseo electoral y si bien Bartlett actúo porque formaba parte del grupo ahora desplazado del poder, también es conocida su fácil adaptación a los nuevos tiempos.

Y si bien la historia ha puesto ya en su lugar a cada uno de los personajes de tormentosas épocas, también muchos personajes están actuantes.

Corresponderá al mismo ex gobernador de Puebla, ex titular de la SEP y de la Segob tomar la decisión: si continúa vigente en la cuarta transformación del país o se hace a un lado para librar a la nueva administración de incongruente en muchos aspectos: no es posible un cambio con políticos ligados al pasado y al presente.

TURBULENCIAS

Preocupación por accidentes aéreos

El presidente del Colegio de Aviadores de México, Heriberto Salazar Eguiluz, expresó su preocupación por los constantes accidentes de aviación e indicó que el año pasado se registraron 173, por lo que demandó la creación de un organismo independiente que no sólo investigue, sino que elabore mecanismos de prevención en beneficio de todos, no sólo de pasajeros y tripulación, sino de la sociedad en general. En el reciente del aeropuerto de Durango se salvaron vidas, pero pudo ser más catastrófico…El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, agradeció el respaldo del Fideicomiso Fuerza México y la Fundación Distribuidores Nissan A.C., que aportaron más de 26 millones de pesos para la construcción de cuatro escuelas de educación básica que resultaron afectadas por los pasados sismos, pero que a partir de este martes comenzaron una nueva etapa de su historia en beneficio de los alumnos quienes retornaran a instalaciones nuevas en el próximo ciclo escolar.

Durante el acto simbólico realizado en la Escuela Primaria “Miguel Cabrera” de este municipio, el mandatario estatal fue testigo de la entrega que realizaron el director general de la Distribuidora de Automóviles y de la Fundación Distribuidores Nissan A.C., Carlos Escoto y la directora ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México, Alejandra Kuri; de esta institución, así como de otros tres centros educativos que se ubican en los municipios de San Pedro Pochutla, San Miguel del Puerto y Eloxochitlán de Flores Magón…La diputada Martha Julisa Bojórquez Castillo (PRI) impulsa iniciativa para expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Identificación Personal, y garantice la seguridad de la información mediante la homologación de procedimientos y controles, que impida manipular las bases de datos. Con la norma, los ciudadanos tendrían la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Identidad y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana, para que las actividades del Registro Civil no se vean solamente desde la perspectiva individual de las personas, sino ampliarse y dimensionarse como parte fundamental de la seguridad nacional…

