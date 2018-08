Regreso a clases con lunch saludable

Aunque no está en la boleta de calificaciones, la nutrición es una materia sumamente importante, por ello Grupo Chantilly te invita a conocer cómo sacar 10 en educación alimentaria con los más pequeños de casa

Mientras los niños disfrutan de las vacaciones de verano, los papás ya tienen puesta la mira en el siguiente ciclo escolar, desde la elección del colegio, los nuevos uniformes, los útiles escolares y… ¿dónde queda el tema de la alimentación? Nutrirse de manera adecuada en la infancia es la base incluso de buenas calificaciones, por ello, Grupo Chantilly te da tips básicos para este próximo regreso a clases.

Aunque parece una escena lógica, hay que recordar que durante la niñez sucede el desarrollo físico, psíquico y social. En esta etapa la alimentación juega un factor fundamental para el ritmo de crecimiento, ya que a través de los nutrientes se colabora a la maduración del organismo.

Por la mañana, un grupo importante son las fibras, las cuales son parte de los alimentos de origen vegetal y se encuentran en la piel, cáscara y pulpa. Su función es disminuir el colesterol, el azúcar y los triglicéridos de la sangre, aunque actúan a la vez como regulador intestinal.

Otra palabra que escuchamos y repetimos como papás son las vitaminas, las cuales son compuestos orgánicos esenciales que regulan diferentes funciones del cuerpo. Los más ricos en vitamina A, para fortalecer el sistema inmune, son: el mango, durazno y papaya, la zanahoria, el berro, la acelga y las espinacas.

En vitamina C, para las vías respiratorias, los expertos son la naranja, limón, pomelo, fresa, guayaba, melón o piña; además de las verduras de hojas verdes. Si lo que buscas es la vitamina E, rica en antioxidantes, entonces necesitarás productos animales como la nata de la leche o la yema de huevo, además de nueces, germen de trigo o cacahuate.

Otro básico son los minerales que forman parte de la estructura de muchos tejidos y tienen como función formar huesos, dientes e incluso la sangre. Entre ellos destaca el calcio y el hierro, que para los niños es sumamente importante. Los encontrarás en leche y derivados, legumbres secas o verduras de hojas verde oscuro.

No todo se trata de poner un ingrediente en la mesa, sino de saber presentarlo, así que no hay que olvidar que un vegetal llamará la atención dentro de un guiso de mamá o una rica fruta estará más atractiva en un divertido vaso con un toque delicioso de derivados lácteos, como pueden ser la Crema Batida, la Doble Propósito o un poco de Chanty Wip, productos de Grupo Chantilly que, en moderación y dentro de una dieta saludable, serán la clave para que los niños amen sus desayunos ya que este producto por su composición, no presenta un contenido calórico elevado.