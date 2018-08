“Que dejen toditos los sueños abiertos” rescata la imaginación de los niños mexicanos

El espectáculo, dirigido por Mario Iván Martínez, está inspirado en las canciones de Cri-Cri y se presenta todos los sábados y domingos en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque

“Yo les invito a que no les den una tablet o un celular a sus hijos para entretenerlos, no digo que sean malos, pero ayudemos a que les den un uso lúdico y antes de eso enséñenles música, libros, arte, porque de ahí se define la creatividad de los niños, no de un aparato que les resuelve todo”, expresó el actor

Gloria CARPIO

“Que dejen toditos los sueños abiertos” es un viaje mágico e imaginario que realiza el icónico Grillito cantor “Cri-Cri” en compañía de todos los niños que asisten a este espectáculo, dirigido por Mario Iván Martínez.

En este viaje los niños tienen, no sólo la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos de Francisco Gabilondo Soler, sino también la de realizar un recorrido por todos los continentes del mundo, por supuesto también con el cobijo de los personajes más famosos como lo son El Ratón Vaquero, La Patita, Che Araña y muchos más. La puesta en escena se presenta en temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, donde ofrece funciones todos los sábados y domingos, hasta el próximo 19 de agosto.

La función de estreno se llevó a cabo con un teatro completamente abarrotado, lo cual su director, el señor actor Mario Iván Martínez, celebró diciendo “Es un gusto completo poder ver a todas las familias reunidas para ver este espectáculo. Que les den a sus hijos las herramientas para seguir usando su imaginación, ya que es algo que se está perdiendo en la actualidad producto de la revolución tecnológica. Yo les invito a que no les den una tablet o un celular para entretenerlos, no digo que sean malas pero ayudemos a que les den un uso lúdico y antes de eso enséñenles música, libros, arte, porque de ahí se define la creatividad de los niños, no de un aparato que les resuelve todo”.

Lo mismo, destacó que “la música del Grillito cantor es ideal para el aprendizaje de los niños, pero lo es más para desarrollar su imaginación y aquí ya fueron testigos de eso. Me da gusto que se sigue pasando de generación en generación y que eso permite que este legado no muera, que sigamos teniendo teatros llenos con este tipo de contenido”.

Así, la obra musical es un espectáculo familiar alrededor de la figura de Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri”, un artista que conoció a fondo la teoría de su arte y que tocó a múltiples generaciones. Amén de compartir temas célebres del Grillito cantor, el actor Mario Iván Martínez y un dueto singular de jóvenes cantantes, bailarines y actores, conformado por Jimena Parés y Pablo Rodríguez, quienes presentan un montaje que resalta aspectos poco conocidos de su literatura y comparten canciones que han quedado en la sombra de su merecida notoriedad.

Cabe destacar que este montaje no sólo rescata las canciones de “Cri-Cri” por todos conocidas sino también las del baúl escondido que no son por menos hermosas, tal es el caso deLa Sirenita, Los Sueños y El Fantasma. La obra se presenta todos los sábados y domingos en el Centro Cultural del Bosque a las 12:30 horas, hasta la culminación de la temporada el día 19 de agosto.