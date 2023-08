El largo brazo de Sheinbaum

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Vendetta? ¿Actuación en favor de la justicia? ¿Trasfondo político electorero? ¿Protección para el controvertido gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien los cuatroteros quieren colocar como candidato para la alcaldía capitalina que también lleva el nombre de “el águila que cae”?

Muchos flancos tiene la detención, el viernes pasado, de quien hasta entonces fungía como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pero de lo que el escribidor está cierto es que fue alcanzado no por el largo brazo de la justicia, sino por el largo brazo de la “corcholata” Claudia Sheinbaum Pardo.

Claro que es una venganza, característica que es denominador común de los resentidos cuatroteros.

Y no sólo por ser una herencia del impresentable Graco Ramírez Garrido Abreu…

…ni siquiera por lo que se arguye en el caso de las investigaciones contrapuestas de las Fiscalías morelense y de CDMX por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López…

…sino, principalmente, porque —de acuerdo con una filtración al portal cuatrotero sinembargo.mx— Uriel Carmona mandó a seguir los pasos de “la favorita” cuando ésta realizó su campaña “que no es campaña” en Morelos, a finales de marzo y principios de abril. Hace cuatro meses.

¿Y con quiénes la habría mandado a seguir?

Pues, según lo publicado en la página electrónica, el fiscal ordenó a “Teodoro Ernesto Lavín Sodi, un empresario acusado de pertenecer a grupos criminales y quien está bajo investigación judicial, a andar ‘tras la gente de Sheinbaum’.

“‘Te vas a encargar de seguir (a) Blanco y compañía, quiero un informe diario’, le ordenó el fiscal a Lavín Sodi por medio de conversaciones por WhatsApp. Días antes, el 31 de marzo le advirtió: ‘Y ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin mi consentimiento. Y menos la carpeta de Adriana. (¿) Estamos?”.

Actuar en contra de “la favorita” de Andrés Manuel López Obrador es la razón principal de la aparatosa aprehensión del ex fiscal morelense.

Nadie, absolutamente nadie, puede ni debe ir en contra de ella.

Órdenes emitidas desde Palacio Nacional que explican la presencia de elementos no sólo de elementos policiacos de Cuernavaca, de Morelos, de CDMX y de elementos de la Marina Armada de México.

Sólo el jefe máximo de las fuerzas armadas pudo haber sido el que enviara a marinos y helicópteros de la misma Semar a romper el orden constitucional, al aprehender a un personaje que gozaba de fuero.

De paso le quitan a Cuauhtémoc Blanco un enorme peso de encima, habida cuenta que el fiscal lo investigaba por sus evidentes nexos con el crimen organizado de la propia entidad a su cargo, lo mismo que del vecino y turbulento estado de Guerrero, y lo dejan listo para que la 4T lo haga candidato a suceder a Sandra Cuevas en la alcaldía donde se asientan dos de los tres poderes —Ejecutivo y Judicial— de la Federación.

“Para jefe de Gobierno ya no le alcanza —me dijo el sábado un distinguido político morelense—, además de que hay como 500 tiradores de Morena para esa posición”.

A Carmona, reitero, no lo alcanzó el largo brazo de la justicia…

…pero sí el laaargo brazo de Sheinbaum. El mismo brazo que le alza López Obrador.

Indicios

Siguen los roces entre “corcholatas”, para fortuna de todos nosotros y desgracia de AMLO, quien canceló toda posibilidad de que hubiese debates entre los aspirantes de Morena —y satélites— a sucederlo para evitar enfrentamientos y rupturas anticipadas, porque de que se darán éstas, claro que se darán. Ahora, otra vez, fue Marcelo Ebrard quien, al anunciar la próxima presentación de su plan para la educación, aprovechando la coyuntura abierta por la discusión en torno a los libros de texto, dijo que seguramente el tema lo abordará de inmediato Sheinbaum, “pues todo me copia”. Pleitos infantiloides, pero GAD, al fin pleitos. * * * Quien también se está saliendo del huacal, en el que AMLO intentó mantener en paz a sus “corcholatas”, es el petista Gerardo Fernández Noroña, quien se lanzó en contra de Adán Augusto López de quien, entre otras cosas, dijo que “está actuando de manera incorrecta conmigo, es muy incorrecto lo que está haciendo y muy intrigante su pingüino rabioso, falso, mentiroso. Está como la derecha con el compañero Presidente, las mismas formas”. * * * López II, por su parte, respondió que “no se vale es que un compañero le quiera meter el pie a otro para hacerlo tropezar; aquí vamos todos juntos y en unidad para sacar adelante a Michoacán y a todo México”. También criticó las encuestas que se han publicado hasta ahora: “Son anímicas porque sólo sirven para levantar el ánimo a quien las paga” * * * Ricardo Monreal, por su parte, dijo que revisará el caso de la detención del fiscal de Morelos porque “jurídicamente es discutible”. Sin embargo, descartó que se trate de una estrategia política de Claudia Sheinbaum para impulsar su campaña, pero dejó esa sospecha en el aire. * * * El estado de Guerrero está en manos de delincuentes. Igual los dizque mandatarios de Morena dedicados al saqueo de recursos públicos, que aquellos que se dedican a actividades criminales que no son de cuello blanco. La gobernadora formal, Evelyn Salgado, junto con su actual novio y cuñado, en el “bisne” de las adjudicaciones de contratos. El gobernador real, Félix Salgado, dedicado a cuidar perritos, lo que hace pensar que su papel es el de menor jerarquía en la escala del crimen organizado, habida cuenta que el papel más despreciado, el de menor rango, recibe el nombre de “lavaperros”. Y el resto de la familia, en pleno goce del nepotismo, como se hizo público nacionalmente, ayer, por el asesinato del esposo de Zulma Carbajal Salgado, funcionaria del DIF estatal, quien es sobrina de Félix y prima de Evelyn. Este domingo, Zulma y su pareja tenían programado realizar una campaña de perifoneo en las calles de Iguala para promover la imagen política de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante por Morena a la candidatura presidencial. * * * Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles dicen ya haber rebasado el requisito de 150 mil firmas de apoyo, primero de los tres pasos necesarios para obtener el cargo de coordinador de los trabajos del Frente Amplio por México, esto es, de precandidato a la Presidencia de la República. * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

