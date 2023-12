El virrey de Pemex Logí$tica en la mira de la FGR

Índice político

Francisco Rodríguez

Aunque Andrés Manuel López Obrador presume con sus ya clásicos “otros datos” —embustes, en realidad— que “el único” caso de corrupción que se ha presentado en su fallido gobierno es el de los más de 20 mil millones birlados a Segalmex, la dependencia que aseguraría la alimentación de los más pobres, por todos lados brotan pestilentes y multimillonarios casos de fruncionarios que meten la mano en las arcas o que usan sus cargos para robar.

Hoy le presento aquí —otra vez, pues ya le había dado antecedentes en este espacio el 19 de diciembre de 2019— uno de esos casos dentro de la endeudadísima petrolera gubernamental que, literalmente, se cae a pedazos.

Se trata del director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, quien nunca imaginó el problema legal, de corrupción millonaria y simulaciones en el que lo terminaría envolviendo su amigo y asesor Juan Pablo Martínez Iglesias, quien al cabo de deambular cinco años por los pasillos del Centro Administrativo de la paraestatal como “gestor” de contratos millonarios, finalmente ya está en la mira de la FGR de Alejandro Gertz Manero.

La oscura estela de Martínez Iglesias en la Cuarta Transformación llegó a los más altos escritorios de Pemex donde le ordenaron a González del Villar retirar a su subordinado —“coordinador de asesores”— y estar atento a cuanto resulte de las actas y denuncias ahora en manos del Ministerio Público federal.

Martínez Iglesias se estrenó en enero de 2019 con la fallida adquisición de carros pipas para la distribución de combustibles que supuestamente se emplearían para mermar el mercado negro del huachicol a través de los ductos de la dizque empresa productiva del Estado.

Ninguno de ambos cometidos se logró y el derroche millonario por la compra de los vehículos inservibles quedó para la exhibición de cuanto sobrevendría posteriormente.

Y es que, de 2019 a 2022, el asesor de marras vivió en el esplendor motivado gracias a que su mecenas le permitió placearse como dador de contratos, una suerte de virrey de Pemex Logística de donde ostentaba “si quieres algo en Logística, lo tienes que ver conmigo”.

Aun cuando la paraestatal se encuentra en negociaciones con Hacienda para realizar pagos atrasados a proveedores, Martínez Iglesias se apersonaba en comedores del Paseo de la Reforma y de Polanco para ofrecer tramitar los cheques y depósitos… ¡previo cobro del “servicio”!

Y embarran a Marcelo Ebrard

El extremo del influyentismo que presumió “el asesor”, a la par de su jefe González del Villar, fue cuando se ostentaron como representantes, emisarios del círculo de confianza del ex aspirante presidencial Marcelo Ebrard.

Bajo esa bandera y la incertidumbre suscitada los meses previos a la definición del proceso interno de Morena, Martínez Iglesias ahondó el cobro de dividendos con promesas falsas de obtención de contratos para el cierre de la actual administración y muchos más en el utópico gobierno de Marcelo.

Aun cuando sus promesas se desmoronaban ante los proveedores que no conseguían contratos, el “asesor” los timaba en segunda vuelta con renovados ofrecimientos de que se repondrían en la siguiente licitación.

Tal fue la magnitud de empresas que cedieron cantidades millonarias a Martínez Iglesias que el asunto traspasó al Órgano Interno de Control de Pemex.

Y así, al explorar la corrupción el Pemex Logística aparecieron compras a sobreprecio, como ocurrió con los nuevos ductos en la central marítima de Topolobampo, Sinaloa, a un sobrecosto ¡tres veces por arriba del valor de mercado!

Más grave es la denuncia de la renta de un terreno aledaño a la refinería de Tula, Hidalgo, desde donde se han encontrado tomas clandestinas para la ordeña de gasolinas y en las indagatorias surgió un nombre que también se manifiesta apegado al ex canciller Ebrard: el queretano Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde fungió como Torquemadita y ahora procurador de justicia provisional en el gobierno hidalguense del también cuatrotero Julio Menchaca.

Es de tal dimensión el asunto de derroches, extorsiones, moches y compras amañadas que González del Villar se vio obligado a renegar de su consentido subordinado Juan Pablo Martínez Iglesias para evitar la quema cuando se definan las actuaciones de la FGR.

Martínez Iglesias ahora se quiebra la cabeza por tratar de cuadrar los números, ya no tiene el respaldo de su amigo y no solo eso, además de explicar el enredo en Pemex Logística deberá responderle a la FGR la inmensa fortuna que amasó en sus cuentas bancarias con su socio Anuar Cuaik, gerente de Logística región norte, a quien recomendó Juan Pablo Martínez Iglesias para tenerlo como cómplice.

Pemex se cae a pedazos.

Pero hay buitres que aún se nutren de sus despojos.

Le seguiré informando de este otro enorme caso de corrupción.

Indicios

En redes sociales circula ampliamente la versión de que AMLO está, palabras más, palabras menos, cansado de estar detrás de su “corcholata” favorecida Claudia Sheinbaum, dándole consejos a toda hora. Si a éll ya lo hartó, ¡imagínese a nosotros! * * * Y todavía falta medio año en el que tendremos que escuchar su voz cansina, repitiendo las mismas zarandajas que escuchamos en las matinés presidenciales. * * * La sudcaliforniana Mónica Soto, quien entrará en funciones de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación posee un largo currículo en la materia. Prácticamente toda su vida profesional se ha desempeñado en cargos relacionados con la materia comicial. Lo que se le cuestiona, empero, es su aparente relación cercana con los cuatroteros de López Obrador. Hay quien, como Xóchitl Gálvez, aún le brinda el beneficio de la duda. Muchos ciudadanos, no. * * * Mientras Genaro García Luna busca que se reponga el juicio que se le siguió en Brooklyn, su hermana Gloria y su sobrino Edgar Rodríguez fueron detenidos y recluidos preventivamente en el penal de alta seguridad del Altiplano, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. * * * Acertó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al calificar a Samuel García, gobernador del pobre Nuevo León. “Dictatorial y el personaje más payaso de la política nacional”, además de que es un improvisado y que cree que puede torcer la ley para cumplir sus berrinches. * * * Tenía un buen rato que Manlio Fabio Beltrones no participaba en actos públicos de su partido, el Revolucionario Institucional. Fue a Sonora, su entidad natal misma que gobernó en la década de los 90, y fue recibido como el hijo pródigo que regresa con su familia tras larga ausencia. Ahí Beltrones soltó de su ronco pecho que, “si México pierde sus instituciones, pierde en el tiempo”. Tiene razón. Hay que luchar para preservarlas. * * * Y el ahora sí ex priista Adrián Rubalcava está muy a gusto en su papel de “porro” de Sheinbaum, enviando golpeadores a romper manifestaciones de apoyo a Santiago Taboada, precandidato de la oposición al gobierno de CDMX. ¿Será que el todavía alcalde de Cuajimalpa quiera el rol que tradicionalmente desempeña Martí Batres? * * * Por cierto que no cesan las críticas razonadas al nombramiento presidencial de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le han recordado que ella se oponía a ese tipo de designaciones, que no paga renta en el departamento en el que habita, que en ese lugar se organizan happenings con drogas, y hasta que, al no haber sido nunca juzgadora, no tiene la capacidad necesaria para el cargo. ¿Será que ahora la tendrá que tutelar Olga Sánchez Cordero? * * * Quien le sacó al cargo y a las críticas de nepotismo fue la hija de la ex secretaria general de Morena, Bertha Luján, y del abogado seudo laboralista Arturo Alcalde, así como hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Así que Bertha Jr., mejor se bajó del tren. * * * Y el Tren Militar Maya entró en funciones parciales. Destruyó la selva, contaminó los acuíferos, es más caro y más lento que viajar en autobús y nos costó a los pagaimpuestos tres veces más de los que originalmente se había dicho. Para el año próximo todavía se chupará 110 mil millones de nuestro dinero. * * * En este sexenio todo ha sido “de a mentiritas”. AMLO inaugura obras sin terminar y en las que se dilapiden miles de millones de pesos porque no se hicieron los cálculos correctos, porque los contratistas y “Andy y sus amigos” metieron las manos en los presupuestos, porque… y aún así Tatiana Clouthier se avienta “como El Borras” a equipar las fallidas obras con el alunizaje —otra mentirita— de Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. ¡Se pasa de barbera!, ¿no cree usted? * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

