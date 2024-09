Máximos históricos en los fraudes contra usuarios de la banca

Personas siguen cayendo en engaños

Perdieron el año pasado 33, 329 mdp, un alza de 40% respecto a 2022

Datos recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revelan que en 2023 los usuarios de la banca perdieron 33 mil 329 millones de pesos, un máximo histórico y un incremento de 40% respecto al año previo.

Registros muestran que siete de cada 10 quejas contra los bancos fueron por posible fraude, con un total de 4.9 millones de reclamaciones, es decir, 23.2% más que en 2022, entre las cuales destacaron la apertura de cuentas sin autorización del cliente, cargos no reconocidos, consumos por teléfono no realizados por el usuario y créditos no reconocidos por el cliente, por mencionar los más comunes.

El robo de identidad también registró un monto histórico reclamado, con un total de 33 mil 552 casos, equivalentes a pérdidas por 6 mil 383 millones de pesos, más de ocho veces que lo registrado en el año previo.

En tanto, los fraudes en operaciones por banca electrónica alcanzaron un total de 4 mil 267 millones de pesos, un crecimiento de 52% respecto a 2022.

Del monto reclamado por fraude contra los bancos, los datos de la Condusef muestran que fueron devueltos a los afectados 5 mil 165 millones de pesos, apenas 15% del total.

En opinión del expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, además de la prevalencia del robo de identidad, se está engañando a la población con ingeniería social y los delincuentes logran obtener datos básicos e incluso identificaciones, con lo cual se abren cuentas sin que el usuario lo detecte.

“La modalidad clásica es cuando hay robo de identidad, porque con una credencial del INE, aunque sea robada, se pueden abrir cuentas. Pero un mecanismo que también ha crecido es cuando engañan a una persona con una devolución de impuestos o que le van a depositar un programa social, con lo que le piden sus datos y abren una cuenta a su nombre”, explicó.

El especialista alertó sobre la falta de verificación de la vigencia de credenciales para votar, principalmente en la apertura remota de cuentas bancarias, ya que, si alguien consigue alguna identificación perdida o robada, tiene la posibilidad de obtener un producto bancario e incluso tramitar créditos y cometer fraude a nombre de otra persona.

“Ahora se están ofreciendo nuevos productos donde se puede abrir una cuenta de manera remota. Casi todas ellas están pidiendo la credencial del INE, pero no siempre los bancos la validan. No todas las instituciones se están cerciorando respecto a si la credencial es robada o que se haya dado de baja, además de que sigue predominando el robo de identidad”, dijo.

Reclamaciones contra los bancos

En 2023 se registraron un total de 6 millones 920 mil reclamaciones en contra de los bancos que operan en México, es decir 21.5% más en comparación con el cierre de 2022.

Dichas reclamaciones involucraron un monto de 46 mil 291 millones de pesos, 26% más que el año previo y también marcando un máximo histórico.

De acuerdo con la especialista de seguridad del equipo global de Investigación y Análisis de la empresa de seguridad informática Kaspersky, Isabel Manjarrez, además de las tácticas comunes para cometer fraude contra los clientes de servicios financieros, hay una preocupación por los fraudes generados con inteligencia artificial.

La experta explicó que cada vez es más complicado detectar videos o audios generados con base en la mencionada tecnología, lo cual vuelve más vulnerables a los usuarios, y se trata de una situación presente en México, así como en otros mercados.