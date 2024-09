Denise De Kalafe ofrecerá concierto en Lunario del Auditorio Nacional

Un espectáculo para sacudir los corazones

El 31 de octubre se presenta con sus grandes éxitos dedicados al amor

Arturo Arellano

La noche del 31 de octubre de 2024, el Lunario del Auditorio Nacional se llenará de magia y nostalgia con la presentación de Denise de Kalafe, la icónica cantante brasileña que ha conquistado corazones con sus baladas románticas. Bajo el título “Quiéreme Más”, el concierto será un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Desde el corazón de Brasil hasta el alma de México, la icónica Denise De Kalafe regresa a los escenarios con una energía deslumbrante y un repertorio que ha dejado huella en la historia musical de Latinoamérica.

Esta leyenda viviente hará su triunfal reaparición, de la cual nos habló en entrevista “Va a ser una cosa linda, después e 8 años me reencuentro con el público que es el amor de mi vida, por las personas que me han seguido desde hace años y por quienes me acaban de conocer, es un reencuentro de amor muy grande”.

Adelantó que “Voy a tratar de complacer, a estar a disposición de quienes estén en El Lunario, en la medida que nos lo permitan, yo por mi nos amanecemos. Sé que les va a gustar mucho, con canciones mías, de otros autores, sobre todo de la hermosa música en español de Natalia Lafourcade que están haciendo cosas fascinantes los jóvenes de ahora. También temas de un maestro mío del pasado a quien le e aprendí muchas cosas, espero que el concierto vaya de la mano del recuerdo y las cosas actuales”.

Señala que su regreso es “Justamente por el llamado de la gente que por redes sociales me preguntaban cuándo: y por otro lado es mi propia necesidad, el escenario es como el aire que respiro, pase años sufriendo la ausencia del escenario, tenía que pagar esa factura porque la vida y las circunstancias me llevaron a esto. Pero ya estoy en condiciones de estar en el lugar que quiero cantando lo que yo quiero, simplemente salir y hacer música”.

Ahondó diciendo que “Estaba buscando seguridad económica, tuve que esperar 8 años para lograrlo. En estos 8 años los primeros 4 sufrí una ruptura de una relación de 20 años, y el primer año se me fue en llorar, el segundo en tener rabia, el tercero perdoné y el cuarto hice mis canciones que ahora voy a presentar, porque el artista es el espejo de la emoción, y la emoción de un artista por lo general coincide con un momento que tu público está viviendo, por eso ‘Señora, Señora’ quedo por todos los tiempos, porque todos tiene una mamá o serán una”.

De su atracción por la nueva música mexicana dijo “todo el tiempo escucho música, me doy a la tarea de escuchar lo nuevo, en México, en Puerto Rico, y el movimiento musical de muchos jóvenes me ha impactado para bien. A mí me encantaría colaborar porque ellos están diciendo hoy algo que me hubiera gustado decir 20 años atrás, aunque teníamos frenos sociales, de la radio, censuras y hoy no, hoy son libres y es algo maravilloso” concluyó, no sin antes apuntar que el concierto en El Lunario será el marco de partida para una posible gira en el interior de la república mexicana, lo cual se irá pactando poco a poco.

Denise De Kalafe, la brillante compositora y poderosa voz detrás del emblemático Señora, Señora, promete una noche mágica donde cada nota y cada letra te transportarán en un viaje inolvidable. Con melodías inmortales como Sortilegio, Amándote, El Amor… Cosa Tan Rara, Cuando Hay Amor… No Hay Pecado y Cuando Termina Un Amor, el público vivirá una experiencia musical colmada de emociones y recuerdos imborrables.