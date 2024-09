Alicia Villarreal, la reina del regional mexicano está de vuelta

Con una presentación en el Auditorio Nacional

La cita para este reencuentro con el público es el 8 de marzo del 2025

Mitzi Fernández

Con su peculiar estilo y carisma, la reina del regional mexicano Alicia Villareal, está de vuelta, para ofrecer una presentación el 28 de marzo del 2025 en el Auditorio Nacional.

Este será un show lleno de éxitos de su carrera, así como sus nuevos sencillos entre los que destaca “Mejor que tú” que ya está disponible en plataformas digitales, asimismo, “Tequila y Mariachi” que se estrena el 6 de septiembre, y el disco completo que está próximo a salir.

En conferencia de prensa para anunciar este espectacular regreso, Alicia Villareal agradeció la presencia de los medios y externó “me siento muy emocionada y contenta de estar de nuevo con ustedes, gracias por cobijarme”.

Agregó también que “es la primera vez que me produzco un disco yo sola, sin disquera, sé que ahora les puedo ofrecer más de mí, y parte importante es que les doy un buen ejemplo a mis hijos”.

La cantante de “Te quedó grande la Yegua” admitió que esa es una de las canciones que la ha mantenido, abriéndole puertas en el medio, así como en el recuerdo de su público “Te quedo grande la Yegua me ha abierto las puertas como compositora, y creo que aún es de las canciones más escuchadas de mi carrera. El público me ha hecho ser un artista que permanece, mis éxitos están ahí, me queda decir gracias a Dios, porque a través de este público que me hace feliz puedo pensar que debo seguir”.

En cuanto a la preparación de este show explicó “estamos alistando una idea nueva, terminamos en marzo la primera etapa con el disco que traerá 10 temas, y empieza la nueva etapa que es el show, tendremos invitados de primer nivel, mariachis, haremos fusión de banda con regional. Vamos a reforzar todo lo que ha pasado en la gira”.

La güerita consentida está en uno de sus mejores tiempos y se siente muy contenta de ser independiente “me aventure a ser independiente y cuando arranqué me di cuenta que sigues aprendiendo, mucho para manejarme libre, me da gusto encontrarme al público y les guste lo que hago”.

Por último, pero no menos importante confirmó que su hija la acompañará en este show “estoy muy orgullosa de mi hija, va aprendiendo, claro que le da temor, pero está joven. Si estará conmigo en el Auditorio, pues tenemos un tema pronto a salir, y me ha estado acompañando, como la próxima semana que estaremos en McAllen”.

Los boletos estarán a la venta a partir del 6 de septiembre en taquillas del recinto o en la página.