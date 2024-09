Sobrada y soberbia bancada de Morena en el Senado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cinthia López Castro y Miguel Riquelme reiteran voto contra reforma Judicial

La que está sobrada y soberbia en el Senado de la República es la fracción parlamentaria de Morena y desde luego, sus rémoras. El “plebeyo” presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, anunció que Morena tiene la mayoría requerida para aprobar la cuestionada reforma al Poder Judicial y que no hay poder humano en el mundo, nada sobre esta tierra que pueda impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba el regalo que le prometió el aún líder del partido guinda, Mario Martín Delgado.

Agitados, sin duda, han sido los últimos días en los que ha corrido la especulación sobre quién “daría su brazo a torcer” o se convertiría en el traidor o traidora en el Senado, donde al oficialismo sólo le falta un legislador para tener la mayoría absoluta y aprobar la controvertida reforma. Sin embargo, no hay que desdeñar ni olvidar que el próximo miércoles, cuando ésta se discuta en el pleno, se requiere la mayoría absoluta de los senadores que estén presentes y en esto último, Morena y sus rémoras no tienen problema, desafortunadamente.

Se había difundido falsamente que sería el PRI quien daría este paso, señalando primero a la ex diputada Cinthia López Castro, por haber tenido relación y tratos por razones de trabajo con la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero la priista circuló un video en el que ratificó que más de dos millones de ciudadanos le dieron su confianza por lo que desde luego está en contra porque “representa un retroceso democrático, así que les reitero, mi voto es en contra de la reforma”. Así que se pronunció de manera muy contundente.

Luego, ante la hospitalización del senador tricolor Miguel Riquelme, se volvió a especular que sería el Revolucionario Institucional el que aflojaría, pero el propio ex gobernador de Coahuila, dese el Hospital, dio a conocer que espera regresar a la Ciudad de México para acudir a votar en contra de dicha reforma, que, por cierto, recién llegada a la Cámara alta, ya volvió a prender focos rojos una vez aprobada en la Cámara de Diputados, porque trabajadores del Poder Judicial de nueve estados más, se han sumado a este paro a la voz de:

“No somos oposición, servimos a la Nación”, “Sin Poder Judicial ¿quién te va a parar?” y “Somos abogados, no somos acarreados”.

El papel que la víspera ha asumido la oposición en la Cámara alta, es el de cerrar filas para enfrentar en bloque a la aplanadora de Morena y rémoras.

El compromiso fue signado en las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y MC para hacer un importante intento y evitar que pase esa reforma ante la más mínima esperanza. Cuestión de recordar que el líder nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, ha reiterado en diversas ocasiones que por lo menos la bancada tricolor se conformó “a prueba de balas”.

De tal forma, en la oposición, todos han sido citados para no tener fallas ni ausencias. Todos en ese bloque han reiterado su voto en contra y no convertirse en traidores.

Curiosamente, son los 43 los senadores opositores que no están dispuestos a ceder su voto para que Morena pueda aprobar esa reforma que mantiene en las calles a los trabajadores del Poder Judicial, del cual, como mucho se explicó en el prolongado debate que se llevó a cabo en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, el presidente López Obrador quiere vengarse.

“¡Resistencia!”, fue la consigna de diputados y diputadas de la oposición y no dejó de llamar la atención de que a pesar de saber que tiene el control del Congreso de la Unión, el inquilino de Palacio Nacional, no puede disimular el terrible coraje que hace a diario, todo, por su vehemencia por entregar un polarizado país a quien será su sucesora.

La bancada blanquiazul en la Cámara alta, que coordina Guadalupe Murguía, hizo patente su mensaje de apoyo a ese movimiento que tiene tomada la Cámara de Diputados. Igualmente los priistas encabezados por su líder, Alejandro Moreno, han venido reiterando su apoyo al movimiento que ha generado la que ha sido la peor ocurrencia del presidente.

Ahora bien, si los panistas cumplen y siguen en la línea de la resistencia echarán atrás la rumorología en el sentido de que el senador por Yucatán, Mauricio Vila, se vendería a los morenos.

Se sumaría entonces Acción Nacional a lo dicho por Alejandro Moreno, en el sentido de que están más que firmes para votar en contra de la reforma al Poder Judicial.

Asimismo, se han venido registrando diversos encuentros entre los líderes del PAN y el PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, que buscan reforzar ese bloque opositor para, junto con MC, enfrentar esa reforma.

Avanza en su ruta la reforma judicial y en el caso de que se concrete, nada detendrá al partido oficial de hacer y deshacer como le venga en gana, por lo menos hasta las elecciones intermedias para renovar los diputados.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, informó que, para el análisis de la minuta para elaborar el dictamen correspondiente, citó a una sesión el domingo a la una de la tarde para iniciar la discusión de este controvertido tema.

El martes en el pleno sería la primera lectura y al día siguiente, o sea el miércoles, sería la discusión en lo general y probablemente en lo particular y como se señaló en este espacio, ya se tienen sedes alternas como el Centro Banamex en Santa Fe, o la casona de Xicoténcatl. Porque prisa, y mucha, siguen trayendo en este tema Morena y rémoras.

Municiones

*** ¡Sorpresa!, resulta que Jorge Emilio González Martínez, ex militante del PVEM —porque dice que ya no está en el partido del Tucán—, reapareció ni más ni menos que en el mismísimo Palacio Nacional. Quien ahora será conocido como “el senil verde” dijo que iba a ver ni más ni menos que al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O para plantearle la necesidad e invertir en áreas naturales. Pero, ¿quién puede asegurar que López Obrador no lo recibió? Y con eso de que el PVEM se ha caracterizado por ser un partido oportunista y acomodaticio, pues el “ex niño verde” fue a ver qué podría sacar, además de todo lo que Morena le ha dado al Verde. ¡Qué tal!

