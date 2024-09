El glamour de Miss Universe México 2024 llega a Cancún

El 7 de septiembre

Evento bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes y Carlos Adyan

Alejandra Tijerina representante de Nuevo León nos cuenta los detalles

Arturo Arellano

Cancún se prepara para ser el epicentro de la belleza, el talento y la cultura mexicana el próximo 7 de septiembre, cuando se lleve a cabo la gran final de Miss Universe México 2024. Este esperado evento, que reúne a las mujeres más destacadas de todo el país, será el escenario donde se elegirá a la representante oficial de México para el certamen internacional de Miss Universo.

El lugar elegido para esta majestuosa celebración es el impresionante Centro de Convenciones de Cancún, un escenario que promete deslumbrar con su elegante diseño, ideal para un evento de esta magnitud. Las 33 finalistas, que han sido seleccionadas de todos los estados de la República y una representante internacional, competirán en diferentes etapas tales como traje de bajo, trajes de noche y la competencia de traje nacional, así como diferentes actividades y retos de comunicación y filantrópica.

Alejandra Tijerina de Nuevo León, nos contó en entrevista “Mis expectativas son muy altas, creo que todo se puede lograr, me siento contenta, emocionada, feliz, estoy cómoda con la organización, tranquila, segura, nos han abrazado y mi seguridad se ha reforzado. Tengo entre nervio y emoción”,

Nos narró un poco de su trayectoria “Entré a mi primer certamen hace 10 años, municipal, lo gané, no sabía que existían los certámenes de belleza. Soy se sonora y de ahí hubo temas con los estados, un poco de política metida y ya no aceptaron a nadie de Cajeme en el estatal, ahí pare, después estuve en otro certamen, donde no fue nada grato y ese fue el que me hizo tomar la decisión de no regresar a participar. Hoy a 10 años de eso, vi la oportunidad, estuve checando en Instagram lo que hacía miss Universo y me decidí a regresar”.

Aseguró que se trata de “un certamen diferente, soy actriz, conductora y siempre busco oportunidades, los certámenes de belleza son una gran plataforma para darte a conocer. ¿Qué puedo hacer para que la gente me vea?, pero no encontraba un certamen que cumpliera con lo que yo buscaba. Ahora hablamos de Miss Universo que hizo su propio certamen nacional, en cada país con su marca, y ha cobrado mucha fuerza”.

Reconoció que no les han dicho mucho sobre la final en Cancún “No nos han dicho mucho, pero tenemos invitados especiales como Mau y Ricky, que es increíble, pero del certamen no nos adelantaron nada, creo que será algo muy grato para todas. Tenemos una agenda llenísima. Me llevo muy bien con todas, soy una persona relajada, he convivido más con unas que con otras, peor hemos tenido buenas relaciones”.

Señala que “regrese precisamente a Miss Universo, estoy aquí porque quiero algo diferente, no quiero ser la miss que todo el tiempo está posando, no quiero fingir alguien que no soy, quiero disfrutar mi reinado si se da de esa manera, mostrar al mundo quien soy, que me gusta y estoy con un tema personal que es el amor propio, la seguridad, desde chiquitos las personas sin querer te siembran inseguridades, te las heredan, pero al final esta plataforma yo la elegí para un tema de superación personal”.

También destacó que “las mujeres somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Me encanta que hay mujeres casadas, mayores de 40 años y hasta con hijos, porque antes la edad era hasta los 25 y ahorita se abrió el panorama y la oportunidad para las demás. Es algo maravilloso, porque ser mamá no te limita a ser una mujer, es la oportunidad de empoderar a la mujer, esto va a revolucionar”.

Sobre su objetivo, en caso de ganar la corona dijo “Lo he estado pensando mucho, al principio estaba enfocada en dar una buena respuesta, la que las perdonas esperan, pero de entrada es mi reto personal, un tanto de empoderamiento, ser más segura y eso es lo que quiero aportarles a las mujeres que me vean. Ser una mujer inteligente no es solo ir a la escuela, sino que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y es un tema que se ha dejado de lado, por demostrar que eres bonita”

Lamenta que “las mujeres siempre estamos a prueba, tratando de demostrar que podemos, cuando es algo que hacemos de forma natural y debemos estar seguras de ello, podemos llegar a donde queramos, por muy lejos que este un sueño, eso es posible. Por algo Dios pone ese pensamiento en tu cabeza. Quiero que vean a una mujer fuerte, segura, empoderada, trabajadora, como muchas otras mujeres. TODO ES POSIBLE” concluyó.

Las 33 finalistas son: de Aguascalientes Daniela Landín; de Baja California, Chelsea Valenzuela; de Baja California Sur, Fernanda Abaroa; de Campeche, Vania Fuentes; de Chiapas, Constanza Morris; de Chihuahua, Valeria Valverde; de CDMX, María Malo; de Coahuila, Nadia Rivas; de Colima, Lorena Sevilla; de Durango, Valery Mora; de Guanajuato, Zaida Ramírez; de Guerrero, Priscila Valverde; de Hidalgo, Zya Barceló; de Jalisco, Cristina Villegas; del Estado de México, Jessica Farjat; de Michoacán, Mariana Macias; de Morelos, Pamela Ulacia; de Nayarit, Maribel Orozco; de Nuevo León, Alejandra Tijerina; de Oaxaca, Gretta Bel; de Puebla, Natalia Eyssautier; de Querétaro, Esmeralda Meza; de Quintana Roo, Karla Paola; de San Luis Potosí, Karen Bustos; de Sinaloa, Fernanda Beltrán; de Sonora, Kathia Maldonado; de Tabasco Aranza Molina; de Tamaulipas, Marcela Delgado; de Tlaxcala, Paula Gorozpe; de Veracruz, Leilani Bravo; de Yucatán, Ana Pau Rivero; de Zacatecas, Gabriela Caballero y de la Comunidad Internacional Ariadna Muro.