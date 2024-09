Rock and Lovers tiene “Mil Noches” para rockear

Ofrecerán concierto este 7 de septiembre

Se desprende de su más reciente álbum “Astronauta”

El ánimo de seguir haciendo vibrar a todos sus seguidores continua por todo lo alto al interior de Rock and Lovers, es por ello que están dejando salir “Mil Noches”, el quinto tema que se desprende de su más reciente álbum “Astronauta”, próximo a salir.

Cada paso que Rock and Lovers ha dado a lo largo de su carrera, ha sido muy firme, es por ello que hoy pueden hablar de grandes y gratas experiencias dentro del mundo musical, un terreno en el que tienen ganado un espacio y un público fiel y es a ellos a quienes buscan contagiar de la historia y ritmo de “Mil Noches”.

En este nuevo trabajo, la banda expone una historia que describe como la inconsciencia de seguir atado a esa persona que ya no está; pero que influye todos los días de nuestra vida, de forma indirecta. Una balada rock en donde resuenan las guitarras eléctricas muy al estilo de Rock and Lovers, dando el debido espacio al requinteo que adorna esta pieza rica en arreglos musicales. A través de sus redes sociales, Rock and Lovers ha ido dando adelantos de sus nuevas propuestas, “Mil Noches” no ha sido la excepción, sus seguidores han respondido al llamado pre guardando esta pieza musical que por fin ve la luz, siendo parte de su nueva producción musical a la que titulan “Astronauta”, en la que también se encuentra “Años Luz”, entre otras más.

Las piezas que conforman esta nueva producción así como los temas más emblemáticos de la banda se podrán escuchar en el próximo concierto que ofrecerán este 7 de septiembre en Live Music Concert Foro Red Access (Centenario #159 Col Del Carmen Coyoacán), en donde pondrán a rockear a todos sus fans.

Sin lugar a dudas esta será una nueva oportunidad de Rock and Lovers para demostrar que cada vez que suben al escenario lo hacen para divertirse y tratar de que eso se vea reflejado en la energía que le transmiten al público y en la ejecución de cada uno de sus instrumentos, lo que da como resultado una inigualable experiencia musical.

Todo está más que dispuesto para seguir rockeando por más de “Mil Noches” con Rock and Lovers.