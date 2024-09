En duda, el nombre del senador que venderá el voto definitivo para reforma judicial

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Debido a bloqueos y manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial y de otras organizaciones en desacuerdo con la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la discusión se trasladó a la antigua sede del Senado, en el primer cuadro de la Ciudad de México, conocida como la Casona de Xicoténcatl, pero ni esa mudanza asegura que las modificaciones legales sean aprobadas sin ocasionar un grave conflicto.

Además de las conveniencia o no de sesionar en una sede alterna, otro aspecto central de este conflicto político es la necesidad de la bancada oficial —Morena y sus satélites del PT y PVEM— de lograr una mayoría calificada para asegurar el “regalo” que desean ofrecer a su líder y guía, el Presidente que va de salida, pero que trata de ejercer el poder a su máximo hasta el último momento de su mandato, aunque muchos observadores sostienen que en realidad desea extender su poder de manera transexenal, conforme al ejemplo de lo realizado por el fundador del PNR-PRM-PRI, Plutarco Elías Calles.

En respuesta a las manifestaciones que se llevan a cabo a las afueras del Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el combativo Gerardo Fernández Noroña, que ha tenido que atemperar su actuación debido a su condición, informó que se traslada la discusión a la Casona de Xicoténcatl, en la calle de Donceles.

Esto porque los accesos a la sede actual del Senado de la República, en el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes, se encuentran bloqueados por los trabajadores del Poder Judicial, Fernández descartó un “albazo” y aseguró que todavía no se pretende dictaminar acerca de dicha iniciativa. Esto contradice otras versiones surgidas desde las filas del oficialismo, en el sentido de que la reforma al Poder Judicial quedaría decidida ayer mismo.

De cualquier forma, los senadores fueron convocados para continuar con sus labores a partir de las 13 horas. Fernández Noroña sostuvo que los legisladores deben cumplir con sus responsabilidades.

Mientras tanto, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del órgano judicial, trató negociar la apertura de puertas si la Junta de Coordinación Política recibe a algunos representantes del movimiento e hizo un llamado para que no sesionen en una sede alterna.

En esta reunión queremos fijar nuestra posición en torno a lo que está aconteciendo con respecto a la reforma del Poder Judicial, dijo la vocera de los trabajadores del amenazado sector del gobierno federal.

Pero más allá de bloqueos y de manifestaciones, lo sobresaliente del enfrentamiento de los bloques de legisladores, los oficialistas y los de oposición, es el voto que le falta a los primeros para asegurar la reforma a la Constitución.

A pesar de que en medios del Poder Legislativo se da por descontado que la llamada Cuarta Transformación ya tiene los votos seguros de tres legisladores que abandonaron la oposición “convencidos” por la 4T, todavía no se conoce el nombre del senador que se sumará a los dos ex perredistas que “saltaron” desde la semana anterior al paradisíaco terreno ofrecido por los seguidores del inquilino de Palacio Nacional.

Al respecto, es de tomar en cuenta que la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, reiteró que su bancada se encuentra unida para dar la batalla en contra de la reforma al Poder Judicial.

En un mensaje a medios, la legisladora panista destacó que la minuta aprobada por la Cámara de Diputados representa un asalto al poder y no va a resolver el problema de inseguridad e impunidad que vive el país.

Agregó que todos los senadores de su bancada, titulares y suplentes, estarán presentes para evitar cualquier eventualidad y que no falte nadie el día de la votación.

“Estamos preparados para en un momento dado hacer que la mayoría calificada son 86 en el voto, no queremos que nos pase lo que pasó en el Tribunal Electoral en donde a través de una sobrerrepresentación ficticia se dieron un número de escaños mayores a los que les otorgó la población”, manifestó la coordinadora panista.

A su vez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que los senadores de su partido han sido objeto de amenazas, aunque también han recibido ofertas, pero advirtió que se mantendrán firmes en su postura.

También, el ex candidato presidencial y ahora senador Ricardo Anaya, que ha mantenido continua crítica contra la llamada Cuarta Transformación y, en particular, contra el político tabasqueño, informó que algunos integrantes de la bancada de su partido han sufrido presiones para la aprobación de la iniciativa al Poder Judicial en el Senado de la República, pero se mantienen firmes para votar contra la reforma.

Un voto que vale mucho

Si los panistas denunciaron las presiones y las lisonjas del oficialismo para asegurarse el voto que les hace falta para las reformas constitucionales, todavía más explícitos fueron los legisladores del PRI.

El presidente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas inclusive convocó a conferencia de prensa, en la cual recordó que “como es del conocimiento público, todas y todos los diputados del PRI votaron en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial en la sede que hicieron de la Magdalena Mixhuca.

“Segundo, también hay ya una suspensión definitiva de un juez federal, misma que, creemos, evita poder discutir la minuta de la Cámara de Diputados, en tanto la suspensión sigue firme.

“Tercero, informar de las presiones que nuestro Grupo Parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo, jamás vistas en el Congreso y en nuestro país”.

Moreno confirmó algo de lo que se habla mucho, pero de lo cual no existen muchas evidencias: la compra de votos.

Aseguró que los integrantes de su bancada han recibido “ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación” y que también han sido objeto de “amenazas de uso faccioso de las Fiscalías, en contra de las y los legisladores y de sus familias. Y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral.

“Esto es inaceptable”, remató “Alito”, quien reafirmó enseguida que “las y los priistas estamos firmes, con carácter y con firme convicción, en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país.

“Y quiero decirles que a pesar de todo ello, hoy queremos anunciar que el priismo en el Senado de la República, las senadoras y los senadores, hemos acordado con el Comité Ejecutivo Nacional el voto unificado.

“Esto significa que en el bloque de las 15 senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial.

“Aquí estamos presentes 14 senadoras y senadores de la República dando la cara a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados, a las y los trabajadores del Poder Judicial, y el respaldo a todo el Sistema Judicial; para decirles a los jóvenes, a los estudiantes, a todos ellos, que pueden confiar en nosotros, que vamos a resistir todas y cada una de las presiones, por más abusivas que sean, y vamos a asumir el costo que sea.

“A nosotros nadie nos dobla y nadie nos echa para atrás”, reafirmó el dirigente nacional del tricolor.

En particular, mencionó el caso del ex gobernador de Coahuila, en este caso el quinceavo senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien se le ha acusado de fingir problemas de salud para no asistir a las sesiones, con lo cual cambian los equilibrios en el Senado.

Al respecto, Moreno Cárdenas dijo que ha hablado con su compañero de partido —quien además ha dado entrevistas— y le ha dicho que está en franco proceso de recuperación y que, de ser dado de alta, “aquí estará con nosotros el día lunes y que votará en contra de la reforma al Poder Judicial”.

También adelantó que, en caso de que Riquelme no esté en condiciones de asistir a la sesión, se han tomado las previsiones necesarias para convocar a su suplente, para que los senadores del Revolucionario Institucional “votemos en bloque en contra de la reforma al Poder Judicial”.

A pesar de diferencias anteriores, MC también anunció que se mantendrá en contra.

riparcangel@hotmail.com