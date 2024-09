Ninguna demolición del Poder Judicial, dice López Obrador

Responde a la ministra Norma Piña

Revela el Presidente que su hijo Andrés Manuel participará en la política

Ante el planteamiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de que la reforma al Poder Judicial es “una demolición”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que con la reforma judicial no se va a destruir nada, sino todo lo contrario.

El domingo, la ministra propuso un listado de acciones para mejorar no sólo el sistema de justicia, sino la seguridad y la atención a víctimas de la violencia. Además, afirmó que la demolición del Poder Judicial no es la vía, por lo que este lunes, en su conferencia mañanera, el mandatario federal dijo que la intención de la reforma no es destruir a ese Poder de la Unión.

El titular del Ejecutivo federal mencionó además que la ministra presidenta está en su derecho de manifestarse en contra de la reforma como lo hizo el fin de semana; sin embargo, reiteró que el Poder Judicial está podrido.

“No, creo que está en su derecho como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial; sin embargo, es de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México.

El titular del Ejecutivo federal expuso que “se avanzó limpiando al Poder Ejecutivo, donde imperaba la corrupción”, y tras mientras sacó un pañuelo blanco para ondearlo, aseguró que “se acabaron los negocios ilícitos al amparo del poder, ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación, ya no se privatizan los reclusorios”.

“Ya limpiamos el Poder Ejecutivo, ya no hay condonaciones de impuestos (entonces): Poder Ejecutivo, reformado; Legislativo, reformado; Poder Judicial, igual que siempre porque era como un enigma, nadie sabía nada”, dijo.

López Obrador descartó posicionarse sobre la mayoría calificada en el Senado para avalar la reforma judicial y se limitó a decir que este tema corresponde únicamente a los legisladores.

“Sobre eso no opino, eso le corresponde al Congreso, que ellos definan cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional”, añadió.

AMLO revela que su hijo Andrés Manuel participará en la política

En otro tema, el presidente López Obrador reveló que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará participar en la política cuando deje la Presidencia de México y “quiere ayudar a consolidar Morena”.

López Obrador puntualizó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán no va por la presidencia de Morena, “pero sí va a participar”.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, les agradezco mucho porque lo han respetado. Mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, expresó el Presidente.

“Pero uno tiene que ser consecuente, si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral y cualquiera me faltaría al respeto. Me faltan al respeto porque están enojados sin razón, hemos cuidado mucho eso”, agregó al rechazar que sus hijos tengan negocios en el gobierno y al lanzarse contra periodistas.

“Igual Jesús (su hijo menor), cuando termine de estudiar y quiera participar, que lo haga, son libres, yo ya voy a estar jubilado”, dijo.

“Mis hijos han padecido mucho, la familia, Beatriz (Gutiérrez Müller), Jesús, mi finada esposa Rocío, a ella le tocó la etapa más difícil cuando iniciamos como opositores en Tabasco”, añadió.