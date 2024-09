Realizarán homenaje a Arturo Márquez en Morelos

Con la Orquesta Mexicana de las Artes

La cita es el 13 de septiembre en Centro Cultural Teopalzonco

Mitzi Fernández

Con motivo de los 30 años de Danzón 2 realizarán un homenaje a Arturo Márquez, dónde la Orquesta Mexicana de las Artes interpretará ese icónico tema dentro del Centro Cultural Teopalzonco en Morelos.

En una conferencia realizada en La Sociedad de Autores y Compositores de México donde estuvieron presentes, el presidente de SACM; el maestro Martín Urieta Solano; el director general de SACM, el licenciado Roberto Cantoral Zucchi; el director general del centro cultural Teopalzonco, Hugo Juárez; y el vicepresidente ejecutivo de SACM, Arturo Márquez, dieron algunos detalles del evento.

Martín Urieta Solano comentó “hablar siempre de un Arturo es quedarse corto, podríamos hablar de su grandeza horas, nunca dejaré de felicitarlo, es muy merecido este homenaje y que mejor que con una orquesta como la Mexicana de las Artes”.

Arturo Márquez agrega “me toca agradecer este gran honor que me hacen con este homenaje, la mitad de mi periodo la he pasado en Tepoz, es un lugar maravilloso para la creación, como varios de los temas los he compuesto. Que dicha que el homenaje llega a 30 años del lanzamiento de Danzón 2”.

No dejó de lado que mucho de lo que hace es por y para la juventud “creo que debemos hacer que los niños tengan una buena educación musical. Y es que, de eso se tratan los proyectos, de enfocarse en la juventud. Estoy muy emocionado pues el evento se va a hacer en un teatro maravilloso, enfrente de las pirámides, con una acústica maravillosa, es el mejor lugar para hacer un concierto”.

En cuanto al repertorio del evento explicaron que primero será el concierto, mismo que empezará con el tema “De sol a sol”, donde esperan que Arturo Márquez se suba al escenario con los músicos, para posteriormente seguir y develar una placa conmemorativa.

Adelantó también que está trabajando en nuevas cosas “es difícil escribir para guitarra, pero acabo de terminar un concierto que se estrenarán en Houston, y por el momento no podría decir solo un género con el que quiero trabajar, pues todo depende de lo que quiera decir en ese momento”.

Para poder asistir al evento solo debes acudir a la taquilla del recinto y solicitar los boletos pues será un evento gratuito.

Jesús Arturo Márquez es conocido por su habilidad para incorporar formas y estilos musicales mexicanos en sus composiciones y ha dejado una huella imborrable en la música clásica contemporánea