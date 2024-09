Jorge Aranda se une a nueva temporada de “Enchufe.tv”

De México para Ecuador y el mundo

Está bajo la dirección de Jorge Ulloa, Orlando Herrera y Julio Pañi

Arturo Arellano

El actor mexicano Jorge Aranda, forma parte de la nueva temporada de “Enchufe.tv”, la cual tiene la dirección de Jorge Ulloa, Orlando Herrera y Julio Pañi. Esta nueva temporada se está filmando en Ecuador.

“Enchufe.tv” regresará con una temporada que une la riqueza cultural de México con la de Ecuador. Con este nuevo elenco y la experiencia del equipo de dirección y producción, esta plataforma pretende superar las expectativas de audiencia.

México, uno de los cinco países con más audiencia de “Enchufe.tv” junto a Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, verá una representación más cercana a su cultura en los nuevos sketches.

La incorporación de actores locales busca conectar aún más con el público mexicano y reflejar sus vivencias y humor, de lo cual Aranda nos platicó en entrevista “No estaba dentro de mis planes, pero me encanta hacer comedia en Ecuador, haremos alrededor de 20 sketches de los cuales ya se estrenaron dos. Hemos encontrado más similitudes que diferencias entre México y Ecuador, nos sabemos reír de todo, de nuestro día a día, de las tragedias, de nuestro acontecer diario, somos sociedades semejantes”.

Adelantó que “Grabamos un sketch que se llama ‘gentrificador’, como si fuera película de acción, muy a la ‘Terminator’, habla de esta problemática que vivimos todos los días en la Ciudad de México, y también sucede en Ecuador. Creo que está increíble reírse, pero mejor aún si dejamos huella de alguna manera. También abordamos el tema de la batalla campal entre México y Ecuador, con esa problemática entre las embajadas y que por supuesto no nos afecta como sociedad directamente, si son cosas que podrían parecer que nos enemistan como naciones pero no es asi”.

A esto añade que “Estamos en un momento donde todo mundo busca la inmediatez, las cosas rápidas, contenidos rápidos, y aunque “Enchufe.tv” ya tiene 12 años haciéndolo, ahorita viene increíble, está un movimiento de cómo la gente percibe los contenidos en redes sociales y en 5 minutos te cuentan una historia. Soy parte de este proyecto y sabemos que hay 60 millones de personas viendo los contenidos, es increíble”.

Sobre el riesgo latente de la cancelación en redes sociales, que sufren los comediantes dijo “Yo en particular trato de no engancharme con eso, soy de una generación cerca de los 40 años, crecí donde no estaba tan mal decir muchas cosas, entiendo perfecto que hay cosas que no está bien que se digan o manejen de cierta forma, pero también estamos en un punto donde también cualquier cosa es mal vista o se cambia el sentido de las palabras. Personalmente soy cuidadoso, hacemos humor con respeto, jamás queriendo hablar mal de algún tema, ni posicionarme incorrectamente, hay que entender que hay cosas que si les afectan a ciertas personas en particular. Pero la comedia es un vehículo para señalar cosas y burlarnos de la vida misma”.

Sobre su futuro dentro del proyecto comentó “Ojalá sea de manera definitiva, pero hay todo, el interés por parte de los dos lados para que esto se vuelva más grande, no sé si hablar de más temporadas o de hacer contenido en México, pero por supuesto que hay ganas de seguir haciendo cosas juntos”.

“Enchufe.tv” ha construido una sólida comunidad de seguidores leales y apasionados, acumulando más de 62 millones de seguidores en todas sus plataformas sociales. Con 27.4 millones de suscriptores en YouTube, 18 millones en Facebook, 4.1 millones de seguidores en Instagram y 8.3 millones en TikTok, el canal continúa expandiendo su alcance global y su atractivo para las nuevas generaciones.

Para esta nueva temporada, junto a Jorge Aranda se contará con la participación de los actores mexicanos: Paloma Cedeño, Ricardo Polanco, Gloria Aura y David Albiter.

La nueva temporada de “Enchufe.tv” comienza a partir del 18 de agosto del 2024 y cada domingo se estrenará un nuevo sketch, siendo 20 nuevos capítulos en total.

A Jorge Aranda recientemente lo vimos en “Fiesta en la Madriguera”, del cineasta Manolo Caro; “Mi novia es la revolución”, de Marcelino Islas y la serie “Quién lo mató”, del director mexicano Humberto Hinojosa.