“Gary” ganó

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla

Un municipio, Rayón, en el norte es muestra más de las trampas políticas que en materia electoral se manifiestan para alterar los resultados.

Resulta que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Sonora (IEE) ha explicado que la elección de alcalde en Rayón no puede decantarse en favor de Heriberto Grijalva, pues la figura del candidato no registrado sólo permite considerar esos votos para el conteo total de participación, no para determinar el resultado de la elección.

El órgano electoral reafirmó la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez a Alejandro Luis Grijalva Robles, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora (PRI-PAN-PRD), en las elecciones para la alcaldía.

Sucede que en el desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio, el candidato no registrado Heriberto Grijalva Vázquez, registrado, obtuvo 711 votos a través de la casilla blanca, donde los electores escribieron su nombre.

Sin embargo, debido a su condición de no registrado, estos votos sólo se consideraron para sumar la cantidad total de sufragios sin afectar el resultado final de la elección.

Adicionalmente, más de 50 votos fueron anulados porque los votantes escribieron su apodo “GaryBerto” o “Gary” Grijalva, en lugar de su nombre completo.

En una franca irregularidad, las autoridades electorales de Sonora resolvieron otorgarle la constancia de mayoría al candidato que quedó en segundo lugar. Heriberto Grijalva se empeñó en sustentar su campaña lejos de un activismo partidista con propuestas innovadoras. Ganó la confianza de la gente, quien optó por votar a su favor.

La participación fue activa y pacífica, no hubo elementos nocivos ni de presión para de determinación del pueblo. Aún así no se le reconoció el triunfo.

Esto ha despertado el interés local, nacional e internacional debido a que un ejercicio pleno electoral se convierte en una decisión a través de la interpretación de las leyes por un pequeño grupo de personas que cuidan más los intereses partidistas que la determinación social.

Evidentemente, Heriberto Grijalva está a la espera de un fallo resolutivo del Tribunal Electoral Estatal en su sala regional en Hermosillo. Se le ha obligado a presentar argumentos y pruebas incluyendo fotos, videos y declaraciones para proceder a evaluar la situación.

Ahora se está a la espera de colocar en la Presidencia Municipal al candidato que mayoritariamente la población eligió para ese cargo.

@cramospadilla