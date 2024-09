Gobierno de la CDMX va ahora contra rentas de corto plazo, como Airbnb

Vienen más reformas en materia de vivienda

Aplicarán restricciones a plataformas digitales para evitar la gentrificación

El gobierno de la Ciudad de México anunció otra reforma en materia de vivienda para implementar mayores restricciones a las plataformas de renta habitacional de corto plazo, como Airbnb, por lo que presentará una iniciativa que imponga restricciones a estos modelos de negocio.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que esta semana enviará al Congreso cinco iniciativas de reforma, entre ellas una destinada a regular plataformas como Airbnb.

El mandatario capitalino interino explicó que se trata de una nueva reforma para establecer regulaciones y límites a Airbnb, que se refiere a la renta a corto plazo a través de plataformas digitales para combatir la gentrificación en algunas zonas de la capital del país.

El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama indicó que en dicha iniciativa se recaban nuevas propuestas

“(La iniciativa) tiene que ver con una nueva reforma en materia de regulaciones, restricciones y límites a las plataformas digitales por las cuales se realiza renta a corto plazo, o sea, como Airbnb”, declaró.

Esta iniciativa se presentaría luego de que, en abril pasado, se publicó en la Gaceta Oficial de la capital, la reforma a la Ley de Turismo local, la cual contempla la creación de un Padrón de Anfitriones para registrar a quienes ofrecen servicios de estancia turística y eventual, así como el Padrón de Plataformas Tecnológicas, para las firmas que ofrecen dichos servicios.

Qué pretende el gobierno capitalino

Batres Guadarrama adelantó dos puntos de la iniciativa de la reforma sobre vivienda:

Restricciones de espacio: De acuerdo con el funcionario, dicha iniciativa buscará limitar el uso del espacio de cierto tipo de inmuebles, para que no pueda dedicarse en su totalidad a renta de corta estancia.

Proteger inversión pública en vivienda social: Otro de los puntos que Batres Guadarrama vislumbró es el relacionado a proteger la inversión pública dedicada al desarrollo de vivienda social, con el fin de que estos espacios no puedan ofrecerse en plataformas como Airbnb.

“Hay un conjunto de temas que va a venir en la iniciativa, la está trabajando Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) y va a tener varias especificaciones; vamos a recoger las inquietudes que haya”, declaró el funcionario capitalino.

De acuerdo con la plataforma Inside Airbnb, en la Ciudad de México existe una oferta de más de 26,500 espacios que se ofertan para rentas de corta estancia por este medio.

Otra reforma en materia de vivienda

Otra de las iniciativas que pretende impulsar el jefe de gobierno capitalino es referente a la comercialización o renta de departamentos que formen parte de edificios que entran en el programa de reconstrucción capitalino.

“Es una iniciativa de reforma a la Ley de Reconstrucción, para que los departamentos de redensificación se puedan vender o rentar, o rentar mientras se vende, de tal forma que no tengamos departamentos ociosos, sino que también pueda estarse recuperando el recurso por la vía de la renta”, declaró Batres Guadarrama.

Según el funcionario, la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México prevé la posibilidad de construir edificios con cierto grado de redensificación, es decir, si un edificio tenía ocho viviendas, podrían construirse algunos más con el fin de comercializarse y así, financiar la reconstrucción de dichos espacios.

“La idea es que (esos departamentos) no estén desgastándose, que no estén ociosos, en tanto no se vendan. Entonces, tener esa alternativa que puedan ser rentados… y al rentarse pues se va recuperando un recurso que no se recupera si el departamento está vacío”, apuntó.

Batres Guadarrama destacó que se espera que la Comisión de Reconstrucción brinde un informe para poder tener un inventario de cuántas viviendas ya se vendieron, cuántas están en proceso de venta y cuántas podrían venderse a partir de dicha iniciativa.

Asimismo, puntualizó que dichas iniciativas pronto serán presentadas en el Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y en su caso, aprobación.

Colonias con más departamentos en Airbnb

En la alcaldía Cuauhtémoc se encuentran ocho de las 10 colonias con más departamentos en renta a través de la plataforma Airbnb, cuya presencia es sinónimo de gentrificación en CDMX.

La forma en que esta modalidad de alojamiento está depredando la oferta de vivienda para renta a largo plazo es observable en un mapa interactivo elaborado por el arquitecto y urbanista Jerónimo Monroy.

Así, con corte a junio de 2024, en CDMX hay 26,516 espacios en renta a través de Airbnb. “En total, de marzo de 2023 a junio de 2024, la oferta de espacios de renta temporales ha crecido 9.46%”, detalla Jerónimo.

De esos 26,516 espacios, el 65% son casas o departamentos enteros. Por su parte, otro 33% son cuartos privados y 1.4% cuartos compartidos. Solo el 0.6% corresponde a cuartos de hotel.

Respecto a la forma en que se puede interpretar lo observado en el mapa, el fenómeno de la gentrificación parece seguir la dinámica centro-periferia.

El corazón de la gentrificación en CDMX se ubica en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El fenómeno es particularmente notorio en las colonia atravesadas por Avenida de los Insurgentes, que va de norte a sur, y Paseo de la reforma, de poniente a oriente:

En esta zona se ubican las 10 colonias de CDMX con más presencia de Airbnb: Roma Norte (2,571 espacios ofertados en Airbnb), Hipódromo (1,682), Centro (1,359), Juárez (1,153), Cuauhtémoc (1142), Condesa (1,047), Roma Sur (812), Escandón (510), Hipódromo Condesa (415) y Nápoles (354).

Adicionalmente hay otros lugares que por su importancia o ubicación son centros turísticos o económicos dentro de la Periferia:

“También hay [alta presencia de Airbnb] en otros lados más alejados de la centralidad de la ciudad. Son colonias que están cercanas a polos económicos, como la Central de Abasto, el Aeropuerto o las centrales de camiones”, comenta Jerónimo.

Finalmente, está el caso de alcaldías como Milpa Alta, que tienen una presencia marginal de Airbnb gracias a su riqueza natural, que le da a atractivo turístico:

El impacto de Airbnb en la gentrificación

Para entender la forma en que la presencia de plataformas como Airbnb impacta en la gentrificación dentro de CDMX hay que distinguir entre la renta a largo y a corto plazo.

Los inmuebles disponibles para renta a largo plazo generalmente se destinan a uso habitacional. En cambio los disponibles para renta a corto plazo suelen ser para alojamiento turístico. Es decir, que la proliferación descontrolada de inmuebles para renta a corto plazo equivale a menor disponibilidad de vivienda.

“Hoy por hoy Condesa, Roma y Polanco son territorios de renta temporal más que permanente”, explica Francisco Andragnes, CEO de Homie.mx, plataforma que se dedica a conectar a personas que buscan y ofrecen inmuebles para renta a largo plazo.

Su análisis de la situación del mercado para la renta de inmuebles coincide con lo reflejado en el mapa de Jerónimo: la presencia de plataformas como Airbnb está minando la oferta de espacios para rentar a largo plazo en esas colonias.

En toda la ciudad, el especialista observa una disminución en la oferta de vivienda para renta a largo plazo:

“En la ciudad de México había en todo momento alrededor de 15,000 departamentos disponibles y hoy el número está por debajo de los 10,000”, apunta.

Como consecuencia de la disminución de la oferta ante una demanda que no deja de crecer, Francisco señala que las rentas en la Ciudad de México están incrementando a un promedio de 30% anual.

Por supuesto, este fenómeno no se focaliza únicamente en las colonias con alta presencia de Airbnb. Por el contrario, la demanda de vivienda y los precios aumentan también en las colonias aledañas. Nápoles, Doctores, San Rafael, Obrera o Anzures son ejemplos de ello:

“Quien no puede vivir en Polanco se va a la Anzures. O quien no puede vivir en la Condesa se va a la Nápoles. Por ejemplo, creo que en unos años la San Rafael será la nueva Roma”, augura Francisco.

El alza en los precios de la vivienda es únicamente la cara más visible del fenómeno de la gentrificación. Jerónimo explica que ello genera un desplazamiento de la población que no puede pagar. Esto a su vez implica la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. Y al final de la cadena, todo este proceso impacta en la cultura de una comunidad. “Van diluyendo lo popular”, lamenta.