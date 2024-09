En México, 27 millones en situación de rezago educativo

Luis Muñoz

Varios son los problemas que aquejan al país que -como señala Animal Político- ponen en riesgo el desarrollo socioeconómico y el futuro de las próximas generaciones.

Entre ellos, la instrumentación de políticas públicas erróneas y deshilvanadas, así como la inacción del gobierno en distintos ámbitos que han dado lugar a un escenario caracterizado por niveles de violencia e inseguridad; desmantelamiento y deterioro de los sistemas de salud y persistencia de una educación de muy baja calidad, solo por citar algunos.

En este último tema, la situación es preocupante.

Datos revelados por la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en el marco del Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre), señalan que en México hay más de 27 millones de personas en situación de rezago educativo, con un ligero descenso al inicio del gobierno actual (31 millones).

Otros datos indican que en los últimos seis años, tres millones 400 mil personas aprendieron a leer y escribir o certificaron primaria y secundaria, aunque aún existen cuatro millones 170 mil 434 personas que no saben leer ni escribir; siete millones 749 mil 924 no han terminado primaria y 15 millones 641 mil no han concluido la secundaria.

En representación de la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, el subsecretario de Educación Media Superior, Carlos Ramírez Sámano, y la directora general del INEA, Ixchel George Hernández, presentaron nuevos materiales educativos para la alfabetización de personas jóvenes y adultas denominados “Nombrando y contando al mundo”, que busca favorecer el desarrollo de habilidades de lectoescritura y operaciones matemáticas, fundamentales en la continuidad educativa.

Es de destacar el trabajo que realiza actualmente el INEA a través del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (Monae), mediante el cual 18 mil 425 estudiantes de Educación Media Superior participan como asesores educativos de las personas que requieren iniciar y concluir educación básica.

George Hernández dijo que lo que se busca con estos materiales —que se distribuyen en las entidades del país— es que las personas estudiantes encuentren en ellos temas cercanos a su vida cotidiana y con ello complementen sus conocimientos.

Parlamento abierto sobre reforma judicial

Contrario a lo que busca Morena en la Ciudad de México para intentar aprobar, en cuanto sea turnada, la Reforma al Poder Judicial de AMLO vía “fast track” en el Congreso local, la panista Luisa Gutiérrez Ureña, planteó un esquema de Parlamento Abierto para que se escuchen a todos los inconformes.

“Las y los diputados del oficialismo tienen el deber popular de escuchar a todas las voces sin distingo de partido o de criterio, en especial a los empleados del Tribunal Superior de Justicia que han estado marchando y protestando por el daño a este órgano”.

La ex diputada local de Acción Nacional mencionó que sería una traición a la justicia y a los capitalinos, así como a todos ellos que han estado dando la lucha en las calles y a las afueras del Senado de República, reclamando ser escuchados, pero Morena los evade.

La también consejera nacional y regional del PAN expuso que hacer una sesión “fast track” como lo plantea Morena en el Congreso capitalino, es no darle garantía de audiencia a quienes posiblemente también votaron por ellos.

Luisa Gutiérrez, quien aspira a dirigir al PAN en la CDMX, aseguró que confía y respalda a toda la bancada del GPPAN en esta Legislatura, que en próximas fechas darán la batalla por defender la autonomía del Poder Judicial y no se doblegarán ante los chantajes ni extorsiones del partido en el poder.

“Nosotros aplaudimos el trabajo de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de República, que tienen la camiseta bien puesta para no avalar esta reforma judicial”.

Luisa Gutiérrez explicó que el panista de la capital también está en contra de esta Reforma. “Morena se ha dedicado a destruir a todas nuestras instituciones y ahora busca secuestrar la impartición de justicia, la cual nos parece una total equivocación porque no es posible que un solo hombre busque controlar todo el Estado de Derechos”.

Impulsarán participación migrantes

Con el fin de impulsar la participación de la comunidad migrante en procesos electivos y de participación ciudadana, promover sus derechos político-electorales y conocer sus necesidades en la materia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alista un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Consejerías del IECM sostuvieron una reunión de trabajo con Arturo Castillo, Consejero del INE y Presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, y funcionariado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para presentar los resultados de la Encuesta sobre la experiencia del voto desde el extranjero, el cual identifica aspectos que resultaron satisfactorios, así como aquellos que requieren ser mejorados.

