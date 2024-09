El regalo para AMLO se convertirá en la pesadilla de Claudia Sheinbaum

Adriana Moreno Cordero

¿En verdad el INE está preparado para la elección de jueces, magistrados y ministros?

Caro, muy caro no sólo políticamente, le saldrá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum lo que se aprobó ayer en el Senado de la República: la controvertida y cuestionada reforma al Poder Judicial, que extingue la división de Poderes y somete todo al Ejecutivo, por lo que se convierte en una prueba total y absoluta de autoritarismo que mucho complace al inquilino de Palacio Nacional.

La madrugada de ayer, cuando se llevó a cabo la citada discusión en una muy atropellada sesión, la senadora panista Ivideliza Reyes mencionó que la aprobación de dicha reforma era el regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador -tal y como en su momento lo anunció el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado-, pero al paso del tiempo se convertirá en la pesadilla de la señora Sheinbaum Pardo.

Ahora lo que sigue tiene varios frentes, después de que la controvertida reforma ha seguido un rápido paso por los Congresos locales, donde diputados del PRI y el PAN han votado a favor, como fue el caso de Oaxaca por 41 votos a favor y ni uno en contra; Tabasco, con 24 votos a favor, mientras que en Querétaro se pudo ver el lado contrario de la moneda, el diputado local Manuel Pozo Cabrera, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso estatal, rechazó el regalo lopezobradorista porque el objetivo de una reforma estructural en México, debe ser para atender la necesidad de acceso a la justicia y en el fondo, la iniciativa que no atiende las causas reales. “Vemos más que nace de la revancha y la polarización, del berrinche”.

En otros Congresos estatales como el de Puebla y Yucatán, trabajadores del Poder Judicial intentaron dar portazo.

Por otro lado, Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, informó que el paro de labores continuará, “vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia Judicial”, como son el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por poner sólo dos ejemplos.

El otro frente, no menos importante, tiene que ver con la organización de estas delirantes elecciones de jueces, ministros y magistrados y esa es una laaarga tarea en la que muchísimo dinero que, sin duda, podría servir para otras apremiantes necesidades, se tirará a la basura.

La consejera-presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que el Instituto se encuentra en el proceso de presupuestación para la “jornada electoral”, o ¿cómo podría llamársele?, para el proceso que tendrá lugar en 2025.

Pero sin duda, la pregunta no sobra. Estamos hablando de una situación que saldrá no cara, carísima, por lo que habría que despejar la duda: ¿quién será el garante de estas elecciones?, ¿en realidad el INE está listo para organizar estas elecciones como lo asevera la señora Taddei?

Una posibilidad es que el propio INE organice una comisión especial temporal, que supuestamente sería garante y para intentar delinear la ruta que debemos seguir en este proceso.

Por lo pronto, el 8 de octubre —ya cuando Sheinbaum Pardo asuma la Presidencia de la República— es la fecha límite para entregar la propuesta de presupuesto a Cámara de Diputados, pero en este momento todo suena a incertidumbre con todo y los dichos de la consejera presidenta del INE y lo más probable es que prive la desorganización y el interés por parte de la ciudadanía. Si no, al tiempo.

Municiones

*** En una tierna y filial escena, Miguel Ángel Yunes Linares siguió a la defensa de su retoño, el milagrosamente recuperado de una grave dolencia, ¡milagro!, Miguel Ángel Yunes Márquez. “No se traicionó absolutamente a nadie”, repitió el padre del senador veracruzano, como si él no se hubiera caracterizado por la traición y el “chapulineo” en el pasado. Agregó que padre e hijo hicieron un exhaustivo análisis de la reforma lopezobradorista y se convencieron de que era lo mejor que le podría pasar al Poder Judicial (ahora resulta). Total que Yunes Linares no cejará en defender a su hijo el impoluto y luego con Claudia Sheinbaum defendiéndolo al señalar que “es una decisión que él toma, una decisión informada… es una buena reflexión la que hace él, tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer”. ¿Será, y, en qué sentido lo hará?

*** No es difícil imaginar al presidente López Obrador girando sus apreciables instrucciones a su pupila Sheinbaum para que el flamante Octavio Romero Oropeza ocupe la dirección del Infonavit. Era sabido que el ingeniero agrónomo no era así como de las preferencias de la Presidenta Electa, pero como lo suyo es el sometimiento al tabasqueño, pues no le quedó de otra y tuvo que apechugar. Prácticamente todo mundo sabe que Romero Oropeza dejó a Pemex hecha más que un desastre; con números rojos, cuando se la entregaron con números negros, pero está visto que el compadrazgo puede más y el Presidente es un buen compadre y por más que le inyectó dinero a la paraestatal, ésta continuó en la crisis, en una práctica que se volvió un círculo vicioso porque como reza un conocido refrán, se le puso más de una vez dinero bueno al malo. En el colmo del cinismo, el aún director de Pemex hizo lo suyo para tratar de permanecer al frente de la paraestatal, pero su ineptitud y errores le pesaron demasiado.

*** Y hablando de quienes hicieron, en esta errada y llamada cuarta transformación, esfuerzos para tratar de permanecer en sus cargos en el segundo piso de esta errada y llamada Cuarta Transformación, está el multicitado caso de la ex corredora Ana Gabriela Guevara, calificada como una de las peores funcionarias de esta errada y llamada Cuarta Transformación, y vaya que hay competencia. No pudo conseguir nada la señora Guevara y es que sus modos soberbios de plano no le ayudaron y el que salió favorecido de esta situación fue el clavadista Rommel Pacheco Marrufo, quien la víspera, brincó del PAN a Morena y a quien le preguntaba y a quien no, decía que se había colocado del lado correcto de la historia y ahora será el flamante director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Y luego por qué en los eventos le avientan huesos. Debería de verse Rommel Pacheco en el espejo de Ana Gabriela Guevara, no le vaya a pasar como a la ex medallista, que apenas se subió al tabique y se mareó.

