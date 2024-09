La condición humana y el nuevo cártel político

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Plácidamente, a la orilla del río se encontraba tomando el sol una hermosa rana. De pronto, aparecería un intruso y ponzoñoso escorpión que sin ambages le pidió a la rana que en su lomo lo cruzara al otro lado del río. La rana dijo “no porque si lo hago, de un arponazo me matarás”. El escorpión fingió que no traicionaría por nada del mundo a quien le haría un gran favor, pero el ponzoñoso animal insistió y volvió a insistir, hasta que la rana accedió y el escorpión se trepó en el lomo de la rana.

En tres patadas la rana estaba al otro lado del río y cuando se supone que el escorpión brincaría para poner patas en tierra firme, vendría la traición. Le clavo su ponzoñoso arpón y la rana comenzaría a sentir los efectos del ponzoñoso veneno. “¡Ya vez, te dije que me traicionarías!, ¿por qué me pagas así un favor que te hice?” Balbuceante el escorpión respondería: “Ranita, ranita perdóname… es que me ganó mi naturaleza”.

La fábula de Esopo nos habla de la infame condición humana. Y ese malvado escenario sociológico lo acabamos de ver los mexicanos este martes en el Senado de la República, cuando a la hora en que salen los espantos… sí, en la madrugada, la ponzoñosa mayoría calificada de Morena doblegó al más puro estilo de las mafias del mundo a los trompudos senadores de oposición, que juraban y perjuraban que no traicionarían a los mexicanos y menos a sus partidos, pero sabe qué… salieron como ese traidor escorpión.

Sí, Morena y AMLO actuaron como extorsionadores políticos que doblegaron a quienes tenían expedientes pendientes con la justicia haciendo que como por arte de magia desaparecieran los expedientes malignos de Miguel Ángel Yunes Márquez, de su padre Yunes Linares y de toda la familia Yunes, que estaban en la mira de la justicia mexicana. ¡Vaya manera de hacer justicia con la injusticia!

Sí, la nueva mafia del poder político doblegó a sus opositores para darle el tiro de gracia a la República con una infame reforma que acaba con la división de poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instituciones autónomas, que son un contrapeso de ese ponzoñoso presidencialismo mexicano que, de no ser por este infame veneno, otro gallo le cantaría a México.

También doblaron al senador campechano emecista Daniel Barreda, de quien se había dicho que había sido detenido por los esbirros de la gobernadora campechana Layda Sansores, porque tenía muchos pecados con la justicia de Campeche, pero actuando como un “padrino” mafioso, Adán Augusto López se dedicó a desmentir tales versiones asegurando que el señor senador estaba campechanamente en la Ciudad de México. Las versiones policiacas y de la familia del senador campechano, efectivamente fueron detenidos y el señor senadorcete fue doblegado por el cártel morenista que sabe perfectamente bien cómo es la condición humana. Y de esa infame condición humana habla el periodista Carlos Loret de Mola, en su columna de El Universal de este miércoles 11 de septiembre de 2024, refiriéndose al otro traidor Yunes Linares, dice:

“Miguel Ángel Yunes Linares entra al Senado caminando por los pasillos como si fuera el Presidente rumbo a rendir protesta. Los morenistas le aplauden a rabiar. Por años lo acusaron de ratero, corrupto, delincuente, defraudador electoral, narco, asesino y pederasta. Ya no. Lo recibe con un abrazo Adán Augusto, “El Padrino” (del Bienestar). Lo escolta Alejandro Murat, ahora senador oficialista a quien también le dijeron ratero, corrupto, delincuente, defraudador electoral, y ya no lo es”.

¡Vaya infame condición humana que quedó al rojo vivo con los Judas y la nueva mafia del poder en el Senado mexicano para darle el tiro de gracia a la República.

info@agenciamn.com