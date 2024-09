Alistan coalición de observatorios por crisis ambiental

Luis Muñoz

La coalición de observatorios promovida por instituciones de cinco países, incluida la Máxima Casa de Estudios, tiene el propósito de compartir información generada por quienes participan en temas como bonos de carbono, modelos climáticos, recuperación de suelos y educación.

En México, el gobierno federal ha reiterado que está comprometido con el respeto al medio ambiente y el impulso a la generación de energías limpias y sigue demostrando liderazgo en el combate al cambio climático como uno de los 175 países que firmaron el Acuerdo de París.

Dicho Acuerdo incluye compromisos de todas las naciones para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como llamamientos a los países para que aumenten sus compromisos con el tiempo.

De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, debido a los daños que causa el cambio climático, cinco instituciones impulsan la creación de una Coalición Internacional de Observatorios de Resiliencia: la UNAM, la Universidad de Arizona, el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) en Francia, la Université Mohammed VI Polytechnique en Marruecos y el Center for Sustainable Agriculture del Arava Institute de Israel.

Para ello, expertos de dichas instituciones se reunieron en la Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez de la UNAM, a fin de compartir información generada en cada una respecto a temas como bonos de carbono, modelos climáticos, recuperación de suelos y educación, con el propósito de visualizar el futuro ambiental creado por el cambio climático global.

En la inauguración del encuentro The Coalition for Biosphere Resilience. Global Environmental Research Working Conference: Connecting Environmental Research to Climate Solutions, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, destacó que unirse para establecer la Coalición “es un claro ejemplo de la colaboración internacional para enfrentar los retos mundiales”.

Durante la reunión organizada por la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI), recordó que para la Universidad, la sustentabilidad es uno de los principios que guían sus acciones, como es el caso de la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, esfuerzo integral que trabaja en tres principales ejes programáticos: campus sustentables, educación y capacitación, además de actualización de la infraestructura.

Martínez Ruiz añadió que la UNAM, con su Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, inició la implementación de acciones en sus campus; “entendemos,, dijo, que nuestra labor es contribuir a un esfuerzo mayor que impacte más allá de nuestras fronteras; la ciencia debe ser aplicada y el conocimiento local es fundamental para adaptarlo a soluciones, a las necesidades específicas de cada comunidad y hacerla realidad”.

La justicia implica igualdad

La justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos, por ser la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad, afirmaba el doctor Luciano Barp Fontana, quien falleció el 17 de febrero de 2017.

Sostenía que la definición de justicia se vuelve importante para la promoción de los derechos humanos y que el mismo concepto de sujeto de derecho identificado con el concepto de persona humana es importante para orientar los esfuerzos hechos en esta materia.

La justicia social es un concepto importante, ya que la justicia debe por definición ser un hábito, no sólo del individuo, sino de la colectividad, para alcanzar el verdadero bien común y la armonía, que se destruye con el individualismo.

La justicia social, por tanto, se define a través de los principios de dignidad humana, del bien común, de la solidaridad, la subsidiaridad, el destino universal de los bienes y el valor del trabajo humano, y su finalidad es inclinar al hombre a crear ciertas condiciones necesarias para su propia realización y la de los demás.

De las reflexiones acerca de la visión clásica de justicia y de los seis principios relativos al hombre y a la sociedad se deriva la siguiente definición de justicia social, decía.

Y añadía que justicia social es la virtud adquirida que inclina la voluntad del hombre a crear el conjunto de condiciones de vida que permiten a los grupos humanos y cada uno de sus miembros alcanzar su propia realización.

Sin embargo, esta definición de justicia social será transformadora, solamente si la vivificamos con cuatro de sus presupuestos antropológicos: Sostenemos que todo ser humano es una persona que ha nacido corporalmente, dotada de los valores de la inteligencia y del querer reflexivo, para llegar a su realización integral. Alcanzaremos la verdadera realización, si aprendemos a no divinizar el dinero y el poder.

Conseguiremos nuestra realización definitiva, solamente si creemos que el ser humano se encuentra realizado en la unión, mientras que se encuentra frustrado en la división. Obtendremos la realización total, si somos constructores de la paz, convencidos que el principio de la paz social radica en nuestra paz interior.

Todo promotor de los derechos humanos debe ser un maestro de estos valores de la sabiduría que hemos heredado, cuya práctica puede llevarnos a adquirir y a conservar personal y socialmente una mentalidad unificadora.

