Duran Duran lanza New Moon (Dark Phase)

Con Andy Taylor como protagonista

Extraído del próximo álbum Danse Macabre – De Luxe

Cuando se acerca el primer aniversario de su álbum Danse Macabre, Duran Duran anuncia Danse Macabre – De Luxe; una versión renovada del original, que saldrá a la venta en formato digital el 11 de octubre y en CD el 25 de octubre, a través de Tape Modern / BMG.

Danse Macabre – De Luxe incluye 3 nuevos temas extra, incluyendo un instrumental titulado «Masque of the Pink Death», una versión de «Evil Woman» de ELO y, que sale hoy, «New Moon (Dark Phase)», con Andy Taylor. «New Moon (Dark Phase)» es una versión reimaginada de su canción clásica “New Moon On Monday” de su álbum Seven and The Ragged Tiger.

Justo a tiempo para Halloween, Danse Macabre – De Luxe también presenta la colección original de 13 canciones, incluyendo inquietantes versiones de ‘Bury A Friend’ de Billie Eilish, ‘Psycho Killer’ de Talking Heads con Victoria De Angelis, ‘Paint It Black’ de The Rolling Stones y ‘Ghost Town’ de The Specials, además de nuevas versiones de clásicos de Duran Duran de su propio catálogo. Entre los artistas invitados figuran el productor, guitarrista y compositor Nile Rodgers, Victoria De Angelis de Måneskin, y los antiguos miembros de la banda Duran Duran Andy Taylor y Warren Cuccurullo. Exquisitamente empaquetado, el disco presenta imágenes adaptadas de una colección de auténticas fotos vintage de sesiones de espiritismo que el miembro de la banda Nick Rhodes consiguió en una subasta.

También se ha anunciado hoy la edición limitada en vinilo de la caja Danse Macabre – De Luxe, que incluye 3 LPs con las 13 canciones originales de Danse Macabre en 2LP y un LP extra con 7 nuevas canciones, cuatro de las cuales no están disponibles en ningún otro formato. La caja, inspirada en Halloween, incluye un tablero de espíritus, una plancheta metálica, cartas de tarot personalizadas, 4 grabados artísticos y un folleto. El Danse Macabre – De Luxe Box Set estará disponible en todo el mundo en DTC el 25 de octubre, y en tiendas selectas de EE.UU. el 29 de noviembre.

Hablando de Danse Macabre – De Luxe, el teclista Nick Rhodes revela: «Cuando lanzamos nuestro proyecto Danse Macabre el año pasado, nació de una decisión espontánea de reunir un disco que celebrara la locura y la alegría de Halloween. Al hacerlo, destapamos una inesperada caja de curiosidad y creatividad, que nos llevó a reimaginar algunas de nuestras canciones más antiguas, grabar versiones de algunas de nuestras favoritas y escribir varias piezas nuevas.

Este año, la inspiración seguía de algún modo latente, y me encantó la idea de ampliar la colección, porque podíamos… ¿Por qué no añadir algunas de las canciones que consideramos inicialmente ahora que nos podíamos permitir el lujo de disponer de un poco más de tiempo? Este pensamiento dio como resultado otra canción nueva, una versión del clásico de la ELO, Evil Woman, y un remake de New Moon on Monday.

La caja de vinilos Danse Macabre De Luxe también incluye varios temas adicionales que la hacen aún más especial. De alguna manera, ¡esto parece justicia para los coleccionistas de vinilos!».

El 31 de octubre, Duran Duran convocará a todos los entusiastas de Halloween para que se presenten, se disfracen y celebren la Noche de Todos los Santos por todo lo alto en el legendario Madison Square Garden de Nueva York el jueves 31 de octubre.

Convertida en una tradición anual muy esperada, la Danse Macabre Halloween Party se concibió originalmente en un legendario concierto de Halloween de Duran Duran en 2022 y ahora se ha inmortalizado en 13 canciones de su 16º álbum de estudio, Danse Macabre. El álbum, que combina música nueva, versiones temáticas y oscuras reinterpretaciones de los temas clásicos de la banda, ha sido descrito como “un regalo para los sentidos” por American Songwriter, y como “deliciosamente diabólico” por Billboard, mientras que Rolling Stone proclama: “Duran Duran siente la energía espeluznante”.

Duran Duran también ha anunciado una breve gira por la costa este de Norteamérica, prevista para este otoño, que llevará al legendario y galardonado cuarteto a Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Maryland y Nuevo Hampshire. Para más información y entradas, visite https://duranduran.com/tour/

El álbum Danse Macabre – De Luxe saldrá en formato digital el 11 de octubre y en CD el 25 de octubre.

El De Luxe Box Set estará disponible en todo el mundo en DTC el 25 de octubre, y en tiendas selectas de Estados Unidos el 29 de noviembre.