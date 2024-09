Destrozan el recién rehabilitado Boulevard Colosio de Cancún

José Luis Montañez

Y mientras, Ana Paty Peralta ya anda en busca de la gubernatura

Una de las obras emblemáticas de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, está siendo destruida, en sus dos laterales, por una empresa constructora, más bien destructora, jejeje, que con palas mecánicas y cuadrillas de trabajadores laboran de manera intermitente.

Miles de metros de un tubo-conductor naranja permanecen tirados a diestra y siniestra del Boulevard Colosio, cuya construcción con concreto hidráulico, en sus seis carriles, tardó dos años.

Camionetas de la CFE y particulares son estacionadas arriba de lo que eran las banquetas, paso de peatones y corredores.

Montones de tierra aquí y allá, al lado de enormes zanjas sin señalización, representan un peligro para automovilistas, peatones y corredores que circulan por el importante Boulevard Colosio, que va del centro de Cancún al aeropuerto internacional de esta hermosa ciudad.

Los accesos a los residenciales y comercios a lo largo de kilómetros y kilómetros sufren las molestias, nuevamente, de estas obras.

Como siempre, uno se pregunta: ¿Y ahora qué se les olvidó hacer cuándo se planeó construir el nuevo boulevard?

Parece que son las líneas de CFE las que se les olvidó colocar antes de tender el pavimento que costó cientos de millones de pesos.

Así se hacen las cosas en nuestro México lindo y querido. Pues cuando pensamos que por fin..! La Colosio quedaría al cien, resulta que no, pues las laterales de esta importante vía están como dinamitadas y vaya usted a saber cuándo se terminen esos trabajos y, lo peor, se está dañando el concreto hidráulico del Boulevard Colosio, que no tiene ni un año de que fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama.

Y mientras, la alcaldesa Ana Paty Peralta no aplica una buena multa a esa constructora, que lleva meses haciendo hoyos y amontonando cascajo en tan importante avenida.

Será que la munícipe anda muy ocupada haciendo campaña adelantada para la gubernatura quintanarroense.

Pero si faltan cuatro años para eso, me dice mi amigo restaurantero Manuel.

Pues sí, le digo.

Pero creo que doña Ana Paty ha de pensar que al que madruga y madruga, Dios lo ayuda..!

En fin, cosa de nuestros funcionarios públicos que piensan que el ciudadano común y corriente debe de aguantar.

Se disparan extorsiones en Cancún

Este año, Quintana Roo ha sido testigo de un preocupante incremento en los casos de extorsión, especialmente en Cancún, afectando tanto a residentes como a empresarios locales. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y agosto se han registrado más de 70 denuncias por extorsión y nueve secuestros en la ciudad.

La FGE los clasifica como “otros delitos que atentan contra la libertad personal” y lo que es un hecho es que estas cifras se han disparado en comparación con los mismos periodos de 2022 y 2023, encendiendo las alertas de las autoridades.

El municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, es el epicentro de estos delitos, y es que, en el periodo de tiempo referido, se contabilizaron 71 denuncias por extorsión, nueve por secuestro y 790 expedientes por el delito antes mencionado, que incluye desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad en contra de los ciudadanos.

En 2023 se reportaron 32 extorsiones y dos secuestros; mientras que, en 2022, los números fueron aún más bajos, con apenas 16 extorsiones y un secuestro, evidenciando que las investigaciones iniciadas en 2024 cuadruplicaron las de los años anteriores.

En Othón P. Blanco (Chetumal), las denuncias de extorsión pasaron de una en 2022 a cuatro en 2023 y nueve en 2024, y en Felipe Carrillo Puerto hubo un aumento de una a ocho extorsiones. Asimismo, en Solidaridad (Playa del Carmen) hubo un aumento de uno a siete casos.

Los municipios que no registraron extorsiones ni secuestros en 2023, fueron Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, pero para 2024 sí reportan de uno a siete casos.

Este aumento ha generado un clima de inseguridad y temor entre los comerciantes y pequeños empresarios, quienes son las principales víctimas de este delito. Muchos de ellos han optado por cerrar sus negocios debido a las constantes amenazas y demandas de dinero por parte de grupos delictivos.

En cuanto a “otros delitos que atentan contra la libertad personal” en Cancún las cifras han ido en aumento: 585 casos en 2022, 646 en 2023 y 790 en 2024. El secuestro, en sus modalidades de extorsión y exprés, también ha crecido, de uno en 2022 y 2023 a nueve en 2024.

En 2023, las células delictivas solicitaron rescates y extorsiones por un monto de aproximadamente 850 millones de pesos, de los cuales se pagaron 126 millones en todo el país. Dado el creciente número de casos, desde mayo de 2024, las extorsiones en Quintana Roo se investigan de oficio, sin necesidad de una denuncia formal.

Actualmente, el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para mejorar la situación, pero la comunidad empresarial y los ciudadanos exigen medidas más contundentes y una mayor protección para poder vivir y trabajar en un entorno seguro.

Empresas temen participar en encuesta de extorsión

James Tobin, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Quintana Roo, indicó que únicamente 60 empresas de todo el estado han respondido a la Encuesta de Victimización de Extorsión a Empresas en Quintana Roo.

En este escenario, de las más de 60 encuestas, 48 han sido respondidas por empresas ubicadas en Cancún y Playa del Carmen, a dos semanas de haber iniciado este ejercicio que busca arrojar más información sobre este fenómeno delictivo con el objetivo de combatirlo y prevenirlo.

“Esta es una oportunidad para dar voz y para entenderlo, pero si no colaboran… Si no contestan la encuesta, pues va a estar muy sesgada la información y no queremos que sea así. En Cancún ha habido 25 respuestas y en Playa del Carmen 23 y, por ejemplo, en lugares complicados como en Tulum, ha habido dos; en Chetumal, ha habido una”, lamentó.

Y refiere que esto se debe a que quizá los empresarios del centro y sur del estado no estén enterados de la aplicación de esta encuesta, por lo que ya inició acercamientos con cámaras y organismos empresariales para que la promuevan.

Otro de los factores para no participar en esta encuesta puede ser el miedo de recibir represalias por parte de los criminales. “La gente no quiere hablar porque tiene miedo, pero aquí no hay absolutamente ningún tipo de información que proporcionen que los va a ligar a la encuesta”, aseveró.

Y recordó que la encuesta surgió como parte de los trabajos del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) y de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo para “entender más el fenómeno, porque no lo podemos ver como un delito específico, sino como un fenómeno que debe de tener muchas aristas y puede desembocar en otro tipo de delitos”, dijo.

Los datos arrojados por este ejercicio estadístico, podrán contribuir a que las autoridades y los mismos empresarios puedan trazar medidas de prevención “Hoy por hoy, las víctimas de extorsión son en su gran mayoría negocios ubicados en zonas cinturón de la ciudad, es decir, alejadas del centro; son casi el 90 por ciento de los afectados por este delito. Y en esas zonas hay tortillerías, verdulerías, pequeñas papelerías, negocios pequeños que no tienen la posibilidad de estar una tener una representación empresarial y esto los deja vulnerables” concluyó e hizo un llamado a responder a la Encuesta de Victimización de Extorsión a Empresas en Quintana Roo, que estará disponible hasta el 29 de septiembre próximo.

