Cañeros exigen una indemnización a Sedena por pérdidas en cosechas

Quieren más de 50 millones de pesos

Denuncian inundaciones a consecuencia de la construcción del Tren Maya

Cancún.— El dirigente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros (CNPR) Benjamín Gutiérrez Reyes informó que continúan negociando con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de obtener una indemnización por las más de mil hectáreas de cosechas que fueron afectadas por la obstrucción de los drenes que existían y que fueron retirados para las obras del Tren Maya.

Explicó que los canales naturales que tenían en los sembradíos de la caña de azúcar permitían que la lluvia no se estancara en la tierra, pero a raíz de los trabajos del Tren Maya estas salidas quedaron tapadas, dañando la producción que tenían lista para corte y molienda.

En este caso, están demandado una compensación económica de más de 50 millones de pesos. “Es un problemita que traemos con la Sedena, ya se está platicando y se le va a pagar a todos los productores que fueron afectados, hemos tenido dos o tres diálogos, no se han puesto en un plan negativo sino están participativos en los diálogos y se les va a pagar, estamos haciendo un cálculo y son como 50 mil pesos por cada hectárea y la afectación fue en más de mil hectáreas, no hay una fecha para recibir el pago pero ya se ha hecho la estimación de todo lo que se invierte a una hectárea de caña y todavía no hay fecha.”

A esto agrega que tienen confianza en que irán avanzando en los acuerdos y lograrán que en breve comiencen a pagarles, sin embargo, no descartó que en caso de que les den largas, recurrirían a bloqueos como medida de presión.

Mientras tanto, para evitar que esta situación se repita, la Sedena está haciendo trabajos para modificar algunos de estos drenes que se taparon e hicieron caminos para poder reubicarlos “Ya los están modificando, de hecho caminos que nos habían tapado ya hicieron caminos nuevos, los están reubicando, lo que pasa es que los hicieron donde no era, la gente que hizo el levantamiento no sabe y les falló pero ya los están cambiando, recordemos que la Sedena pues no conoce toda esa parte de por ahí pero hay el compromiso de modificar y ponerlos donde realmente pasa el agua.” dijo Gutiérrez Reyes.

Otros 88 predios expropiados

Por otro lado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decretó en el que 88 predios son expropiados en la ruta que seguirá el Tren Maya, sumando 62 hectáreas que serán usadas para instalar las vías de esta obra federal, que correspondes a los tramos 2, 3, 5, 6 y 7.

En el DOF, se detalla que la razón por la cual se efectuarán estos mecanismos, es por “causa de utilidad pública”, un recurso utilizado frecuentemente para acelerar los proyectos estratégicos de infraestructura.

Cabe mencionar, que a lo largo de la construcción del Tren Maya, han sido muchos terrenos expropiados y entidad donde más predios pasarán a propiedad federal es Quintana Roo, donde 29 formarán parte de esta entidad, 16 de estos en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), dentro del tramo 6 del Tren Maya, que también impacta a Felipe Carrillo Puerto.

En Tulum y Solidaridad, como parte del tramo 5, se expropiarían seis predios; mientras en Campeche, los municipios, donde se llevarán a cabo dichas expropiaciones, están: Escárcega, Hecelchakán, Champotón y Calakmul, así también en Yucatán, la situación es similar, pero en los poblados de Chocholá, Mérida, Umán, Kanasín, Tixpéhual y Cacalchén, cita el documento.