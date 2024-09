Verdades de Zedillo. Ceremonias de “El Grito”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

REFORMA JUDICIAL ATROZ-. Tras años de silencio, el ex presidente Ernesto Zedillo lo rompió el domingo 15 para opinar que la recién aprobada REFORMA JUDICIAL será una ATROCIDAD QUE DESTRUIRÁ AL PODER JUDICIAL y enterrará a la democracia.

Al participar en la conferencia anual de la BARRA INTERNACIONAL DE ABOGADOS, el ex mandatario advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ARRASAR AL ACTUAL PODER JUDICIAL para convertirlo en uno dócil, que siga lineamientos del partido en el poder, calificando la reforma en una FELONÍA HISTÓRICA, y a sus promotores como ANTI PATRIAS.

Los pronunciamientos anteriores los hizo el ex presidente Zedillo Ponce de León en el seno de la conferencia anual de la Barra Internacional de Abogados, presidida por Almudena Arpón Mendival, evento en el que se le dio un reconocimiento a la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña Hernández, por su desempeño al frente de la misma.

Zedillo añadió que la frustración de López Obrador, al no contar con una corte sumisa, ha evolucionado hasta convertirse en una VENGANZA BRUTAL al destruir la independencia del Poder Judicial para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder, convirtiendo al mandatario en inmensamente poderoso para combatir cualquier disidencia.

Adelantó el ex presidente que a la renovación del Poder Judicial, los requisitos profesionales y de experiencia serán mínimos y la maquinaria del partido oficial se movilizará en campañas electorales para escoger a las personas más dóciles, no las más competentes, ajustándose, no a la ley, sino al poder político dominante.

Algo más grave, la existencia de TRIBUNALES DE DISCIPLINA JUDICIAL, seguramente para castigar a jueces que desobedezcan al poder político que los instaló más que a la ley, pues más que supervisar el operativo interno del Poder Judicial, garantizarán la disciplina hacia quienes les dieron la oportunidad de llegar al cargo.

GRITOS-. Aprovechando el buen tiempo para las ceremonias de “EL GRITO”, hubo oportunidad de “checar” la celebrada en la capital del país y también asistir a la del terruño, comprobando los EVIDENTES CONTRASTES DE FONDO Y FORMA, ángulos que por la vorágine de los cambios se da poca importancia, perdiéndose protocolos anteriores.

En la Ciudad de México, “El Grito” lo dio EL PRESIDENTE ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA, con la notoria AUSENCIA de los titulares de los PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, integrantes de la trípode del Estado Mexicano. Si la FORMA ES FONDO, en chilangolandia se ha desfondado la república pues la esposa no cubre el requisito.

