¿Quién le mueve la cuna al PAN?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De 2ª oposición a crisis existencial

Le cobrarán a Marko sus excesos

Tristeza en el 85 aniversario azul

Gómez Morín no busca negociación

“Alito”, 3 jugadas adelante de Morena

Revisa la legislación secundaria del RJ

Avisen a Alcocer que ya no cobrará en Salud

Santander, ofrece becas en España

Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

Marko Cortés duró más de lo que muchos estimaban, hace 6 años, en la máxima silla de poder del Partido Acción Nacional. Su periodo tuvo más pena que gloria. No supo lograr los objetivos de consolidar la ideología demócrata cristiana de ese partido, ni las posiciones de poder que heredó de Ricardo Anaya.

La crisis la vienen arrastrando los carismáticos que se entronizaron al agacharse ante el poder presidencial, desde el inicio del siglo XXI, con la asunción al poder de Vicente Fox y el fortalecimiento del llamado Yunque, una organización que la consideran algunos como “secreta, paramilitar, ultracatólica y extrema derecha” con alcances internacionales.

De ahí, en adelante, el PAN, al mando de Luis Felipe Bravo Mena y de la mano de personajes como Adrián Fernández Cabrera, Jorge Ocejo, Manuel Espino y el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, llevaron a la Presidencia a Vicente Fox, bajo la premisa que con el apoyo del panismo impulsaran la candidatura de Calderón bajo el liderazgo de Manuel Espino.

Después asumió el liderazgo Germán Martínez, y posteriormente César Nava, quien representaba un premio de consolación a los azules ligados a los herederos de los fundadores, quienes fueron desplazados en este milenio. Pero, al lado del entonces presidente Calderón, hizo a un lado los ideales azules.

Desfilaron Gustavo Madero, Cecilia Romero, Ricardo Anaya, Damián Zepeda, Marcelo Torres y Marko Cortés, en la presidencia panista, pero abandonaron los principios demócratas cristianos y sólo algunos de aquellos jóvenes querían el poder, únicamente.

Ante el debilitamiento electoral, Marko está presionado por los herederos de las viejas glorias ideológicas de Manuel Gómez Morín, Juan Gutiérrez Lascuraín, Adolfo Christlieb, Manuel González, José Ángel Conchello, Efraín González Morfín, Luis H. Álvarez, Abel Vicencio Tovar, Pablo Emilio Madero, Manuel J. Clouthier, Carlos Castillo Peraza.

Si hubieran ganado con Xóchitl Gálvez, Marko sería un héroe, pero la historia cambió y se vio como un oportunista que le dio posiciones legislativas a sus más cercanos colaboradores.

Por ello, se ve que en los próximos el descontento contra Marko se agudice y su delfín para sucederlo, Jorge Romero esté totalmente debilitado y difícilmente logre colocarse en el liderazgo.

La cereza del pastel fue la traición de los Yunes, traducida en el voto a favor de la reforma del Poder Judicial que dio el senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

Quieren un grupo encabezado por el consejero y nieto fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, para democratizar al PAN.

Se suman a ese descontento ex gobernadores de Acción Nacional, como Juan Carlos Romero Hicks y Carlos Medina Plascencia. Vendrá una pelea encarnizada entre los panistas, de eso no hay duda.

El PAN se encuentra en segunda posición electoral, luego del pasado 2 de junio. Sin embargo, el liderazgo de Marko se encuentra cuestionado y bajo presión de la mayoría de los consejeros nacionales, ya que en varios estados han sido legisladores panistas lo que traicionan el postulado panista en contra de la reforma judicial.

En los claroscuros: Marko debe dejar sus ambiciones de poder y dejar que se democratice ese partido mediante la mayor participación de las bases o que llegue a acuerdos con Gómez Morín y el grupo de los “nostálgicos”. De lo contrario, al dividir al panismo, fortalecen al oficialismo.

En la oposición deben aprender a negociar en casa. Ahí está el talón de Aquiles de los políticos; en sus trincheras.

PODEROSOS CABALLEROS

“ALITO”: En política, es como en el ajedrez, hay que prepararse para anticipar los movimientos de los enemigos. Ya se aprobó la reforma judicial y se convirtió en un cambio a la Constitución. Mientras unos festejan y no salen de la borrachera, hay otros que se pelean en casa, en medio de reproches. Por eso, sobresale el PRI. Su líder Alejandro Moreno, “Alito”, no pierde el control del partido y por ello es atacado desde los tentáculos morenistas como el INE. Sin dejar de atender la contienda judicial con los que cuestionan los resultados de la asamblea de priistas, sus equipos de asesores están enfocados a revisar cuáles son los movimientos que pretende hacer el oficialismo de Morena, para aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial. Ahí está, en la letra chiquita, lo que tiene que enfrentar la oposición para defender los intereses de la sociedad. Descuidarlo, es otra forma de traicionar a la patria.

JORGE ALCOCER: ¿Alguien ha visto al mejor secretario de Salud del mundo? Sí, Jorge Alcocer, quien administra la Secretaría de Salud desde el inicio de sexenio. Tampoco han visto a Hugo López-Gatell, ex subsecretario que enfrentó la pandemia. Ambos son los responsables de que México tenga un sistema de salud raquítico y deplorable. Desviaron recursos que estaban etiquetados para la salud, para dárselos a los promotores del voto de Morena. Si ven a Alcocer, avísenle que en dos semanas ya no cobrará en Salud. Quizá no se ha dado cuenta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SANTANDER: Con el fin de apoyar la educación superior en México, Banco Santander de México, liderado por Héctor Grisi Checa, lanzó la 19ª edición del programa Future Builders Madrid Trepcamp 2024. Es una iniciativa que busca potenciar las habilidades emprendedoras de 25 jóvenes y profesionistas mexicanos, ofreciéndoles una experiencia transformadora en la ciudad de Madrid, España, pagada en su totalidad por el banco, lo que la hace única en su tipo y de las más esperadas. Este programa está dirigido a estudiantes que estén cursando una licenciatura, maestría o doctorado interesados en desarrollar competencias emprendedoras, con disponibilidad de viajar a Madrid durante 9 días.

