El Ejército eleva presencia en Sinaloa por la narcoviolencia

Enfrentamientos entran en su segunda semana

Vamos a seguir el tiempo que se requiera, dice el general Luis Cresencio Sandoval

La ola de narcoviolencia en Culiacán y sus alrededores protagonizada por grupos de la delincuencia organizada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder de una facción del Cártel de Sinaloa, no tiene para cuándo terminar, reconoció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El tiempo de la confrontación no lo sabemos, vamos a seguir el tiempo que se requiera y si hay necesidad de reforzar o relevar, por el trabajo intenso, relevaremos a las tropas”, declaró Sandoval ante el primer mandatario..

El militar detalló que tras la detención de Zambada, se tomaron previsiones por parte del gabinete de seguridad para evitar confrontaciones entre facciones del Cártel del Pacífico, conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Durante cinco semanas se realizaron actividades de inteligencia y se reforzó la presencia militar en Culiacán y el sur del estado.

“En la sexta semana sí empezamos a tener datos, lo que nos llevó precisamente a incrementar los refuerzos, a destinar las tropas locales al cuidado de la población”, explicó el Secretario.

El 9 de septiembre se registró la primera agresión contra personal militar en Culiacán, lo que desencadenó un refuerzo importante en la zona.

La estrategia implementada incluyó la ocupación de áreas con presencia de grupos delictivos y el despliegue en poblaciones aledañas.

Se reforzó el operativo con 50 camionetas, cinco aviones T6 de la Fuerza Aérea Mexicana, uno de la Secretaría de Marina, cuatro helicópteros artillados y uno más de la Marina.

Hasta el momento, se han registrado 13 agresiones (nueve al Ejército y cuatro a la Guardia Nacional), resultando en dos elementos militares fallecidos, nueve militares heridos y un civil herido.

Además, se han detenido a 30 presuntos integrantes de organizaciones delictivas y se han registrado 30 civiles muertos, 22 de ellos en Culiacán.

El despliegue actual en la zona consta de 2 mil 200 elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, incluyendo fuerzas especiales y paracaidistas. Sandoval enfatizó que continuarán las acciones hasta que no exista riesgo para la sociedad.

“Hasta el momento que identifiquemos… que no hay ese riesgo para la sociedad, ya nos retiraremos de esas áreas de conflicto, pero hasta que no tengamos la certeza de ello, hasta que tengamos la confianza de que no será dañada la sociedad en Sinaloa”.

Aprietan Sedena y FGR acciones contra Cártel de Sinaloa

El secretario Sandoval informó que se han intensificado las acciones contra el crimen organizado en Sinaloa. A partir del último fin de semana, se incrementaron las actividades de inteligencia en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia para actuar contra los líderes generadores de violencia.

Asimismo, se trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) para la expedición de órdenes de aprehensión y órdenes técnicas de investigación, lo que permitirá “actuar de una manera más frontal” contra las organizaciones delictivas.

El operativo incluye el uso de aeronaves artilladas, equipadas con medios de reconocimiento fotográfico, y la aplicación de inteligencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además, se mantienen las actividades de erradicación de plantíos ilícitos y la localización de laboratorios clandestinos.

Sandoval subrayó que estas acciones no se limitan a Sinaloa, sino que se extienden a diferentes partes de la República donde hay afectaciones a la seguridad pública.

“Estamos atendiendo diversas situaciones, no nada más en Sinaloa, diferentes partes de la República, donde hay afectaciones a la seguridad pública”, concluyó el secretario de la Defensa.