Paul McCartney se prepara con lecciones de idiomas

Para su gira Got Back

Regresará a México para ofrecer cuatro espectaculares fechas

¿Alguna vez te has preguntado qué hace Paul McCartney justo antes de comenzar un concierto? Horas antes de subir al escenario con su gira Got Back, Paul puede encontrarse en su camerino tomando una clase de idiomas. En cada espectáculo, Paul dedica una hora a aprender el idioma local para poder hablar con la audiencia en su lengua nativa.

“Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio. Así que siempre trato de aprender algunas frases locales que entretengan y diviertan tanto a la gente local como a nosotros. Me gustan los idiomas. Y aunque es un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme”, dijo Paul.

Por su parte, un miembro del equipo de la gira explicó: “A Paul le gusta poder hablar con el público en su propio idioma. Hace que el concierto se sienta más personal e íntimo. No sólo disfruta de los idiomas, sino que, como músico, tiene un buen oído natural, lo que le ayuda a aprender rápido. También le encanta conocer las áreas donde va a tocar. No sólo tiene qué recordar cómo tocar y cantar casi 40 éxitos durante tres horas, sino también las nuevas frases que aprende especialmente para el show”.

La próxima etapa de la gira Got Back comienza en Uruguay el 1 de octubre y llevará a Paul a Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Francia y España, para finalizar en su hogar, Reino Unido, en diciembre.

La gira Got Back comenzó en 2022 y ha recibido reseñas increíbles tanto de los fanáticos como de los críticos. El espectáculo presenta algunas de las canciones más queridas del mundo, como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Got Back”, “Band on the Run”, “Blackbird”, “Something”, “Live and Let Die” y muchas más. El show cuenta con una producción de última tecnología que abraza a los fans y garantiza que disfruten de la mejor experiencia posible.

Paul y su banda han comenzado los ensayos para la próxima etapa y están ansiosos por ver a todos. Hablando sobre los próximos conciertos, Paul dijo: “Me encanta Sudamérica, las personas son fabulosas y estamos seguros de que pasaremos un buen rato”.

Los espectaculares y épicos conciertos de Paul, llenos de energía, atraen a audiencias multigeneracionales y la gira Got Back es una oportunidad única para ver al compositor más exitoso del mundo, interpretando las canciones que han sido la banda sonora de la vida de tantas personas.

“Es casi injusto lo profundamente satisfactorios que son los conciertos de McCartney. Llenos de éxitos de los Beatles y más allá; intentar encontrar fallas es como buscar la esquina de una esfera”. – The Australian (2023).

Los conciertos de Paul McCartney en México son los siguientes:

8 DE NOVIEMBRE – ESTADIO BBVA MONTERREY

12 NOVIEMBRE – ESTADIO GNP SEGUROS (AGOTADO)

14 DE NOVIEMBRE – ESTADIO GNP SEGUROS

(ÚLTIMOS BOLETOS DISPONIBLES: NUEVAS SECCIONES)

17 DE NOVIEMBRE – CORONA CAPITAL (ÚLTIMOS BOLETOS)

Boletos a través de www.ticketmaster.com.mx