“Dawn” La Saga Completa se estrenará en LifeTime

Dividida en capítulos

Será transmitida los días 21, 22, 28, Y 29 de septiembre

V. C. Andrews’ Dawn es una serie de suspenso estadounidense basada en la novela del el mismo, dirigida por Linda-Lisa Hayter. Está protagonizada por Brec Bassinger como Dawn Longchamp y Donna Mills como su malvada abuela Lillian Cutler.

La serie se estrenarán por capítulos en el canal LifeTime los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre en el horario estelar del canal.

En una conferencia en línea, dos de los actores revelaron un poco de sus personajes y su trabajo, empezando con Donna Mills quien interpreta a Lillian Cutler “me encantó interpretar el papel y trabajar con mis colegas, he tenido una carrera hermosa, mi personaje es una mujer verdaderamente mala, es interesante fue un gran desafío, porque es muy mala con todos. Siempre trato de encontrar el alma de los personajes, que es lo que los motiva”.

Aprovechando para aclarar que dejo el medio de la actuación, por la adopción de su hija, “quería estar presente para ella, si la había llevado a sets me encantaba, pero necesitaba estar con ella, era importante para mí ser una mamá presente, a mi edad no es fácil volver después de tanto, pero es muy bueno e importante que mujeres de mi edad se inspiren y puedan seguir”.

Momentos después Jesse Metcalfe emocionado expresó “estar en este proyecto es una gran oportunidad, este personaje es diferente a los que hago, pues soy un padre y es divertido. Tome de modelo a mi abuelo materno para el papel, estoy muy contento actuado de padre entendí que ya no soy ese semental joven”.

Agregó que le ha gustado mucho trabajar para el canal “trabajar para Lifetime me encanta, compartir con el elenco, yo crecí con el contenido de Andrews’ y ser parte ahora me pone muy feliz, es muy talentoso el equipo, me siento con mucho orgullo de ser parte”.

Los desafíos para cada actor en la filmación fueron, para Donna Mills “algunas cosas físicas que tenía que hacer, y el ser incisiva fue fuerte para mí, y encontrar la manera de tener y entender esta maldad del personaje”.

Por su parte Jesse Metcalfe mencionó “no hubo un desafío en alguna escena, pero la más desafiante fue más bien cuando la esposa de mi personaje fallece, ahí fue muy emotivo, pero la favorita fue cuando mi personaje canta en el auto, pero quizá el desafío fue que no soy papá tenía que crear mi personaje, y lo que me encanto fue que era en el pasado y el vestuario fue increíble”.

Ambos actores están de acuerdo y recomiendan la serie pues aseguran que es una historia conmovedora y muy bien hecha.